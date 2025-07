Cum s-a descurcat România la turneul de box din Italia. Performanță senzațională în noile echipamente Bitolia Sport

Cei mai talentați boxeri români au îmbrăcat pentru prima dată noile echipamente Bitolia Sport la evenimentul din Napoli, unde a avut loc Turneul Internațional de Box România – Italia.

Ce rezultate au obținut cei mai talentați boxeri ai României în meciurile contra Italiei. Performanță bună a sportivilor noștri la prima acțiune în noile echipamente

În urmă cu o săptămână, n ce a avut loc la Băneasa Mall. Prima ocazie la care unde cele două echipe au disputat 11 meciuri.

Noile echipamente sponsorizate de ComputerLand România în colaborare cu Bitolia Sport le-au purtat noroc sportivilor. România a câștigat 7 dintre cele 11 partide, obținând astfel șapte medalii de locul 1 și patru medalii de locul 2.

Oana Badea a promis un nou eveniment la Bitolia Sport: „Dacă vor veni acasă cu multe victorii, le-am promis încă un eveniment”

La evenimentul de prezentare oficială a echipamentelor, Oana Badea, deținătoarea brandului Bitolia Sport, a promis un nou eveniment dedicat tinerilor sportivi dacă vor obține multe victorii în Italia, lucru care s-a și întâmplat:

„(n.r. – Vă simțiți confortabil când știți că puștii ăștia dau cu pumnul?) Ne simțim mai în siguranță cu acești copii lângă noi. Am pornit cu fotbalul, dar am trecut și prin tenis, am trecut și prin rugby și astăzi suntem aici și pentru box. Mai ales că sunt copii. Sunt niște speranțe. Noi ne dorim să investim cât mai mult în noua generație pentru a avea rezultate în viitor.

Dacă nu investim de acum, ce putem face în viitor? Ei sunt foarte dedicați și își doresc foarte mult victoria la Napoli și sperăm că dacă vor veni cu foarte, foarte multe victorii, le-am promis încă un eveniment la noi, la Bitolia Sport.

Îl ținem oricum și dacă vor veni cu mai puține victorii, dar sigur vor veni victorioși”, a declarat Oana Badea, soția lui Nicolae Badea, în cadrul evenimentului de pe 16 iulie de la Băneasa Mall.