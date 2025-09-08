Sport

Cum s-a descurcat Vladislav Blănuță la primul meci după scandalul de la Dinamo Kiev. Atacantul român a fost decisiv. Video exclusiv

Vladislav Blănuță, după ce a fost protagonistul unui scandal în Ucraina, a debutat pentru Dinamo Kiev. Cum s-a descurcat atacantul român.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
08.09.2025 | 16:12
Cum sa descurcat Vladislav Blanuta la primul meci dupa scandalul de la Dinamo Kiev Atacantul roman a fost decisiv Video exclusiv
SPECIAL FANATIK
Cum s-a descurcat Vladislav Blănuță la debutul pentru Dinamo Kiev.

După ce a bifat un meci în Liga 3, la FCU Craiova, Vladislav Blănuță a prins un transfer de răsunet la Dinamo Kiev, ucrainenii plătind peste 2 milioane de euro în schimbul atacantului. Ei bine, la scurt timp după mutare, fotbalistul a fost subiectul unui scandal, însă în cele din urmă a fost „iertat” și astfel că a debutat astăzi, 8 septembrie, pentru gigantul din Ucraina.

Cum s-a descurcat Vladislav Blănuță la primul meci după scandalul de la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a fost transferat pentru o sumă record la Dinamo Kiev. FCU Craiova, din Liga 3, a încasat peste două milioane de euro, plus un procent dintr-o eventuală revânzare pentru internaționalul U21 al României.

La scurt timp după ce a fost anunțată mutarea, în spațiul public au apărut mai multe clipuri pe care Blănuță le aprecia pe contul personal de TikTok, acestea fiind considerate pro-ruse, iar fanii lui Dinamo Kiev nu au putut trece cu vederea peste acest lucru și l-au amenințat chiar cu moartea.

În cele din urmă, Vladislav Blănuță a ieșit public și a transmis că este mândru că poate reprezenta clubul din Ucraina. Totodată, Dinamo Kiev i-a luat apărarea și astfel că suporterii au trecut peste incident. 

Pe parcursul zilei de luni, 8 martie, Dinamo Kiev a disputat primul meci amical, iar FANATIK a obținut primele imagini cu Blănuță în tricoul echipei din Ucraina. Debutul a fost unul de vis, atacantul român reușind să ofere chiar și un assist.

Vladislav Blănuță
Vladislav Blănuță, la debutul pentru Dinamo Kiev.

Debut cu dreptul pentru Blănuță la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a bifat primul său meci în tricoul lui Dinamo Kiev. Atacantul a debutat într-o partidă contra formației Lesniki, liderul ligii secunde din Ucraina, alături de alți trei jucători recent transferați de clubul din capitală.

Atacantul venit de la FCU Craiova a intrat pe teren imediat după pauză, iar în minutul 51 a contribuit la deschiderea scorului, oferind o pasă precisă din flancul drept către Vivcharenko, care a înscris.

La 17 minute după assist, Blănuță a fost aproape de gol, trimițând un șut în bară, și a mai avut două execuții periculoase, blocate de portar. Evoluția sa a fost apreciată de președintele Igor Surkis, care a urmărit meciul din tribune și a catalogat debutul drept unul reușit.

  • 1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Blănuță

Cum s-a descurcat Blănuță la primul meci în tricoul lui Dinamo Kiev

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
