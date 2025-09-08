Cum s-a descurcat Vladislav Blănuță la primul meci după scandalul de la Dinamo Kiev. Atacantul român a fost decisiv. Video exclusiv

După ce a bifat un meci în Liga 3, la FCU Craiova, Vladislav Blănuță a prins un transfer de răsunet la Dinamo Kiev, ucrainenii plătind peste 2 milioane de euro în schimbul atacantului. Ei bine, la scurt timp după mutare, fotbalistul a fost subiectul unui scandal, însă în cele din urmă a fost „iertat” și astfel că a debutat astăzi, 8 septembrie, pentru gigantul din Ucraina.

Cum s-a descurcat Vladislav Blănuță la primul meci după scandalul de la Dinamo Kiev

. FCU Craiova, din Liga 3, a încasat peste două milioane de euro, plus un procent dintr-o eventuală revânzare pentru internaționalul U21 al României.

La scurt timp după ce a fost anunțată mutarea, în spațiul public au apărut mai multe clipuri pe care Blănuță le aprecia pe contul personal de TikTok, acestea fiind considerate pro-ruse, iar fanii lui Dinamo Kiev nu au putut trece cu vederea peste acest lucru și l-au amenințat chiar cu moartea.

În cele din urmă, Vladislav Blănuță a ieșit public și a transmis că este mândru că poate reprezenta clubul din Ucraina. Totodată,

Pe parcursul zilei de luni, 8 martie, Dinamo Kiev a disputat primul meci amical, iar FANATIK a obținut primele imagini cu Blănuță în tricoul echipei din Ucraina. Debutul a fost unul de vis, atacantul român reușind să ofere chiar și un assist.

Debut cu dreptul pentru Blănuță la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a bifat primul său meci în tricoul lui Dinamo Kiev. Atacantul a debutat într-o partidă contra formației Lesniki, liderul ligii secunde din Ucraina, alături de alți trei jucători recent transferați de clubul din capitală.

Atacantul venit de la FCU Craiova a intrat pe teren imediat după pauză, iar în minutul 51 a contribuit la deschiderea scorului, oferind o pasă precisă din flancul drept către Vivcharenko, care a înscris.

La 17 minute după assist, Blănuță a fost aproape de gol, trimițând un șut în bară, și a mai avut două execuții periculoase, blocate de portar. Evoluția sa a fost apreciată de președintele Igor Surkis, care a urmărit meciul din tribune și a catalogat debutul drept unul reușit.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Blănuță