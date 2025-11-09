Cum s-a descurcat Ionuţ Radu în faţa Barcelonei! Portarul român, aproape să apere penalty-ul lui Lewandowski. Video

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu a fost din nou titular în poartea celor de la Celta Vigo, de această dată în marele meci cu FC Barcelona. Internaționalul român a fost aproape să aibă o paradă de senzație și să apere penalty-ul lui Robert Lewandowski.

Celta Vigo nu a ținut pasul cu FC Barcelona și a pierdut cu 2-4 meciul din etapa a 12-a. Galicienii au egalat-o de două ori pe campioana en-titre, mai întâi la 1 și apoi la 2. Pentru Celta Vigo au marcat Carreira (11) și Iglesias, în timp ce catalanii au punctat prin Lewandowski (10, 37, 74) și Lamine Yamal (45+4).

A fost primul eșec suferit de Celta Vigo după o serie de patru meciuri la rând fără înfrângere. În urma acestui rezultat, echipa lui Radu e pe locul 13, cu 13 puncte, cu trei mai multe decât zona fierbinte a clasamentului. În schimb, Barca e pe 2, cu 28 de puncte, la trei lungimi de liderul Real Madrid.

Ionuț Radu, aproape să apere penalty-ul lui Lewandowski din Celta Vigo – Barceona

. El a început din primul minut meciul Celta Vigo – FC Barcelona din etapa a 12-a.

Convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino din preliminariile CM 2026, portarul român a fost la un pas să apere

Polonezul a șutat puternic în stânga lui Ionuț Radu, care a ghicit colțul. Goalkeeperul Celtei Vigo s-a întins după balon, dar n-a reușit să evite deschiderea scorului. Era minutul 10 când superstarul polonez debloca tabela pe Estadio de Balaidos.

Celta Vigo a avut o reacție rapidă după golul primit de la Barcelona. Galicienii au restabilit egalitatea prin Carreira, care a înscris 120 de minute mai târziu.

Robert Lewandowski a făcut „dubla” în Celta Vigo – Barcelona

Din nefericire pentru portarul naționalei României, Robert Lewandowski i-a mai dat un gol lui Ionuț Radu. FC Barcelona a preluat din nou conducerea după o nouă reușită a superstarului polonez. „Lewa” a făcut 2-1 în minutul 38 din assist-ul lui Marcus Rashford.

După meciul Celta Vigo – FC Barcelona, Ionuț Radu se va alătura lotului convocat de Mircea Lucescu pentru ultimele două meciuri din preliminariile CM 2026, cu Bosnia și San Marino. La echipa națională, goalkeeperul în vârstă 28 se va lupta pentru titularizare cu Ștefan Târnovanu și cu Marian Aioani.