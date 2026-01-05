Cum s-a destrămat Dinamo 89! Culisele transferului lui Florin Răducioiu în Italia: „A semnat imediat după meci. L-a vrut Lucescu la Pisa”

ADVERTISEMENT

Dinamo a avut generații tari în trecut, iar una care a rămas puternic în memoria suporterilor a fost cea din sezonul 1989-1990, când „câinii” făceau eventul. Cum s-a destrămat, de fapt, acea echipă plină de nume grele.

Istoria lui Dinamo are multe momente importante. Sezonul 1989-1990 a fost unul deosebit pentru „câini”, care cucereau atunci și campionatul și Cupa, iar pe plan extern se oprea în semifinalele Cupei Cupelor. Lotul era compus din nume precum Bogdan Stelea, Ioan Andone, Michael Klein, Mircea Rednic, Ionuț Lupescu, Dănuț Lupu, Dorin Mateuț, Ioan Ovidiu Sabău, Florin Răducioiu etc.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a povestit cum s-a destrămat și cât de important a fost Campionatul Mondial organizat de Italia în 1990 pentru carierele fotbaliștilor români.

„S-a destrămat pentru că practic toți jucătorii visau bani. Toți jucătorii visau bani. Era clar. Au venit oamenii, s-a intervenit să nu plece. Noi vorbeam deja cu ei acolo. Erau și 4-5 dulăi italieni care erau mari atunci. Să participi și la un Campionat Mondial, nu? Să joci la Bari. Stadionul nou, făcut atunci pentru Mondial.

ADVERTISEMENT

Răducioiu a rămas, a semnat și cu Bari. Era deja semnat când a jucat primul meci. Și Lucescu îl voia la Pisa, și Brescia l-a vrut. L-a luat mai târziu, după ce a fost împrumutat de Bari, la Verona. După a intrat Brescia în A și ne-a convins și pe mine și pe Hagi să venim. Lucescu l-a luat pe Ciolo Simeone atunci la Pisa. Era președinte Luca Anconetani”, a spus inițial Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Ionuț Lupescu în Germania. Povestea transferului de la Dinamo la Bayer Leverkusen

Ionuț Lupescu a rămas o figură importantă în istoria lui Dinamo și este unul dintre puținii români care au evoluat în Bundesliga. Giovanni Becali a povestit cum l-a dus la Bayer Leverkusen,

„Lupescu a plecat în Germania direct de la Mondiale. A venit și Răducioiu cu el. I-am dus la Leverkusen, i-am prezentat la directorul sportiv. După care Răducioiu s-a întors la Brescia, începea pregătirea. Dar a mai dus și alți jucători. Pe Mișa Klein l-am dus la la Bayer Uerdingen. L-am dus pe Timofte. La Bayer Uerdingen atunci era director sportiv Felix Magath”, a mai spus agentul de jucători.

ADVERTISEMENT

Unde au ajuns fotbaliștii români după Campionatul Mondial din 1990

Căderea regimului comunist a adus schimbări majore și în sportul românesc. Vara anului 1990 avea să producă surprize mari în rândul transferurilor de jucători români, în special după ce naționala României atinsese optimile Campionatului Mondial din Italia. Iată unde s-au transferat „tricolorii” după turneul final:

Gică Hagi – Real Madrid (semnase înaintea Mondialului)

Marius Lăcătuș – Fiorentina

Ionuț Lupescu – Bayer Leverkusen

Gică Popescu – PSV Eindhoven

Gabi Balint – Burgos

Ovidiu Sabău – Feyenoord

Iosif Rotariu – Galatasaray (semnase înaintea Mondialului)

Ioan Andone – Elche

Michael Klein – Uerdingen

Mircea Rednic – Bursaspor

Silviu Lung – Longrones