Cum s-a destrămat Superliga Europei în 48 de ore! Culisele care au dus la finalul proiectului. Ce echipe au părăsit competiţia

Lumea fotbalului a fost împărţită în două tabere după anunţul înfiinţării Superligii Europei, iar cele mai multe reacţii au fost negative. FANATIK îţi prezintă modul prin care visul a 12 cluburi s-a destrămat în 48 de ore

12 cluburi uriaşe au decis să înfiinţeze Superliga Europei, anunţul oficial fiind făcut duminică noapte. UEFA şi FIFA au reacţionat imediat, aşa cum au făcut şi oficialii Premier League, La Liga şi Serie A, în timp ce fanii formaţiilor fondatoare sunt pregătite de proteste. După aproape 48 de ore, cluburile din Anglia au făcut pasul înapoi şi au părăsit proiectul.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter, Juventus, AC Milan, Real Madrid, Barcelona şi Atletico Madrid au fost cele 12 cluburi fondatoare, rebelii care au înfiinţat Superliga Europei şi au purtat un război cu UEFA. Suporterii echipelor engleze au fost primii care s-au ridicat împotriva planului.

Nu doar fanii formaţiilor engleze s-au ridicat împotriva Superligii Europei. Loris Grancini, şeful grupului Viking (Juventus), a avut o reacţie dură la adresa conducătorilor echipei. “Este dezgustător. Cei care vin meci de meci la stadion nu pot fi de acord cu această idee”, a spus ultrasul italian. “Vom lupta, în felul nostru, împotriva acestei idei. Vom fi împotriva lor”, au replicat şi ultraşii din Curva Nord (Inter).

Înainte de meciul cu Brighton, jucat marţi seară, fanii lui Cheslea au protestat în faţa stadionului “Stamford Bridge”. Suporterii au avut un cuvânt greu de spus, dar şi pârghiile necesare pentru a-i constrânge pe oficialii clubului să-şi schimbe opinia.

Stadionul şi denumirea lui Chelsea sunt deţinute de “Chelsea Pitch Owners plc”, o organizaţie nonprofit a fanilor, din 1997, când clubul trecea prin momente dificile din punct de vedere financiar. După anunţul că londonezii vor juca în Superliga Europei, fanii le-au servit oficialilor clubului prima lovitură grea.

Fanii le-au transmis oficialilor clubului că vor face tot posibilul ca Chelsea să nu joace în Superliga Europei, iar posibilitatea de a nu evolua pe propriul stadion a dat startul schimbării deciziei de a intra în noua competiţie. La scurt timp după protestul din faţa stadionului, presa din Anglia a anunţat că londonezii pregătesc documentele ca să părăsească Superliga Europei.

Decizia Barcelonei de a intra în Superliga Europei a fost una cel puţin ciudată. Joan Laporta spunea, în timpul campaniei electorale, că “această competiţie va ucide fotbalul”. Duminică noapte, pe 18 aprilie, catalanii anunţau că se numără printre cluburile fondatoare, iar fanii au contestat imediat decizia.

Pe site-urile suporterilor au apărut imediat întrebări despre legitimitatea deciziei, în condiţiile în care fanii-socios nu au fost chestionaţi. După mai puţin de 48 de ore, Joan Laporta a revenit şi a precizat că suporterii vor vota dacă echipa va intra sau nu în Superliga Europei.

Suporterii şi-au impus punctul de vedere şi la Manchester City. În cazul liderului din Premier League, un factor important a fost şi reacţia lui Pep Guardiola, care a lansat un atac agresiv la adresa Superligii Europei.

“Acesta nu e sport, când relația dintre efort și succes nu există. Acesta nu e sport, dacă succesul este garantat dinainte și nu contează unde pierzi. Nu e corect când o formație luptă, luptă, luptă la vârf și totuși nu se poate califica, pentru că turneul e doar pentru câteva cluburi. Oamenii care ocupă de acest proiect au obligația, datoria de a clarifica pentru lumea întreagă, cât mai curând posibil, de ce aceste echipe joacă în competiție și altele nu?

Ajax, cu patru Ligi ale Campionilor, de ce nu e acolo? Acest proiect nu respiră încă, e un embrion care nu respiră încă, e doar o declarație. Mi-ar plăcea ca președintele să facă turul lumii și să spună de ce am luat această decizie. Susțin clubul, sunt parte din club, dar am și propria mea opinie”, spunea Pep Guardiola.

Seara, clubul a lansat un comunicat de presă prin care era certificată ieşirea lui Manchester City din Superliga Europei. “Clubul Manchester City poate confirma faptul că a fost iniţiată procedura de retragere din grupul care planifica Superliga Europei”.

Finalul zilei de 20 aprilie a adus anunţul care pune cruce proiectului Superliga Europei. “Echipele din Premier League vor părăsi Superliga. Decizia le-a fost comunicată celorlalte cluburi din competiţie la şedinţa care a avut loc în această seară”, au scris jurnaliştii de la Mundo Deportivo.

După cluburile din Premier League, care au părăsit Superliga Europei, AC Milan a luat aceeaşi decizie, conform The Thletic. Este prima echipă din afara grupului englez care părăseşte competiţia, iar miercuri sunt aşteptate să iasă şi restul formaţiilor din Italia.

Anunţul oficial al lui Manchester City a fost aplaudat de Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, care a obţinut o victorie importantă în lupta cu Superliga Europei.

“Mă bucur că City s-a întors în familia fotbalului european. Au arătat multă inteligență pentru că au ascultat vocile celorlalți, în special ale fanilor. Suporterii au explicat care sunt beneficiile vitale ale sistemului actual pentru întregul fotbal european”, a spus preşedintele UEFA.

Conform Mundo Deportivo, decizia cluburilor din Premier League a venit şi după ce UEFA le-ar fi promis o sumă importantă englezilor. Oferta nu ar fi ajuns şi la echipele spaniole, pe care forul continental le consideră drept principalele vinovate pentru haosul creat în ultimele ore.

Când a fost anunţată Superliga Europei, absenţa unor nume precum PSG sau Bayern Munchen a ridicat primele semne de alarmă. Luni seară, Florentino Perez a susţinut că formaţia pariziană nu a fost invitată la masa negocierilor, însă campioana Franţei ar fi fost luată în calcul. Conducătorii clubului de pe “Parc des Princes” au spus pas în ultimul moment proiectului. Bayern Munchen nu a fost interesată nicio secundă de Superliga Europei, lucru confirmat şi de Karl-Heinz Rummenigge, preşedintele bavarezilor.

Cluburile din Superliga Europei au vrut să aibă control total asupra banilor veniţi din drepturile TV, iar cei 12 fondatori şi-au făcut planul cu sume importante de la televiziuni pentru noua competiţie. BT Sport, unul dintre marii jucători de pe piaţa media, a spus pas proiectului şi a condamnat decizia celor 12 echipe.

“BT Sport consideră că formarea unei Superligi Europene ar putea avea un efect dăunător asupra fotbalului din această ţară (n.r. Anglia) pe termen lung”, a fost anunţul făcut de postul BT Sport.

Sky Sports a preferat să meargă pe cartea neutralităţii în privinţa Superligii Europei, cu un comunicat de presă sec. În finalul anunţului, postul britanic a susţinut că nu au fost purtate discuţii cu privire la cumpărarea drepturilor TV.

“Ne concentrăm pe sprijinirea partenerilor noştri din fotbalul britanic şi european. Nu am fost implicaţi în nicio discuţie despre Superliga Europei”, au anunţat reprezentanţii Sky Sports pe 20 aprilie.

În tot acest timp, BBC şi Amazon nu au făcut niciun comentariu pe marginea subiectului. DAZN, platforma de streaming online despre care s-a scris că ar putea să transmită meciuri din Superliga Europei, a dezminţit oficial informaţia prezentată de Corriere Dello Sport. “DAZN sau domnul Blavatnik (n.r. Len Blavatnik, fondatorul DAZN) nu sunt implicaţi sau interesaţi să intre în discuţii despre înfiinţarea Superligii Europene”.

FIFA şi UEFA nu vor să audă de Superliga Europei, iar interdicţiile vor fi totale. Echipele participante ar urma să fie excluse din competiţiile continentale, iar jucătorii acestor cluburi interzişi la echipele naţionale. Cea din urmă consecinţă ar putea să stopeze apetitul unor fotbalişti să semneze cu cele 12 formaţii.

Unii dintre jucătorii celor 12 echipe nu au fost mulţumiţi de ideea unei Superligi a Europei, mai ales că mulţi nu au fost informaţi de această decizie. “Jucătorii nu sunt prea fericiţi. Se simt expuşi de club, neinformaţi, în condiţiile în care oficialii clubului nu s-au gândit să se consulte şi cu fotbaliştii asupra unei decizii care le poate afecta carierele”, a spus o sursă din vestiarul lui Manchester United, conform The Athletic.

“Eu și jucătorii nu am știut, nu am fost implicați în acest proces. Acum va trebui să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Am 53 de ani, de când eram jucător exista Liga Campionilor… Obiectivul meu a fost mereu să antrenez acolo, ca jucător n-am reușit să ajung la acest nivel” – Jurgen Klopp