Cum s-a distrat medicul Radu Zamfir pe seama lui Dorel din Las Fierbinți. De ce l-a mințit pe Mihai Rait că i-a greșit operația

Celebrul medic Radu Zamfir s-a distrat pe seama lui Dorel din Las Fierbinți. Acesta a făcut o glumă și l-a mințit pe Mihai Rait că i-a greșit operația. I-a spus că i-a scos colecistul, în loc să îl opereze de apendicită. Gluma medicului Zamfir a avut loc la o lună de zile de la intervenția chirurgicală suferită de Mihai Rait, alias Dorel din Las Fierbinți.

Actorul Mihai Rait, alias Dorel din Las Fierbinți de la Pro TV, s-a operat de apendicită și pentru această intervenție, el a apelat la celebrul medic, Radu Zamfir. La o lună de la operația respectivă, când actorul s-a dus la un control, medicul a făcut o glumă pe seama actorului, care acuza dureri mari în zona respectivă. Radu Zamfir l-a mințit pe Mihai Rait că i-a reușit operația.

”Îi spuneam lui Radu că mă doare acolo, simt așa un guguloi. Iar el a spus: ‘E normal, ești singurul care simte asta. Am pacienți care nu…’ Mi-a făcut gluma. M-a chemat la control la o lună de zile să scoată nu știu ce fire și-mi zice: ‘cred că ți-am scos colecistul. De asta te doare.’ Aoleu… ”, a spus actorul Mihai Rait, cunoscut drept Dorel din las Fierbinți de la Pro TV, pentru rolul pe care îl interpretează.

Declarațiile au fost făcute de actor, în cadrul unui podcast realizat de Mihai Bobonete.

Mihai Rait nu a stat liniștit în pat, după intervenția chirurgicală

Medicul Radu Zamfir l-a operat pe Mihai Rait de apendicită în anul 2019, o operație simplă, după cum spune actorul. Numai că, Mihai Rait nu a stat locului, după intervenția chirurgicală, și atunci a început să acuze dureri abdominale.

”În 2019 m-am operat de apendicită. O operație aparent simplă, dar pentru mine, nu. M-a operat Radu Zamfir”, a spus Mihai Rait. ”Te sunam și țin minte că te văitai ca o babă”, îi spune Bobonete într-un podcast.

Lui Dorel din Las Fierbinți i s-a spus după operația de apendicită să stea liniștit, dar el nu a ascultat.

”Mi s-a spus: ‘Te duci acasă și o săptămână, două, stai și tu liniștit’ Eu am văzut că sunt bine și după două zile am început să mă mișc. Și am început să simt, săgeată aici, săgeată aici. Îmi era frică să mă ridic din pat, că mă dureau toate alea.

După alte două zile am zis: ‘Ce m-am înviorat!’ M-am ridicat după 4 zile , pentru că suna la interfon și nu deschidea nimeni. Și o dată m-a tăiat… m-a luat o durere… ”, a mai spus Mihai Rait despre durerile sale pe care le-a simțit după operație.

Mihail Rait a mai spus că ar fi ridicat și niște cartofi de pe balcon, după ce a văzut că se simte mai bine după intervenția chirurgicală, efectuată de medicul Radu Zamfir.

Actorul a spus că are mai mulți saci de cartofi pe balcon și chiar s-a amuzat pe treaba aceasta. După ce a ridicat cartofii de jos din balcon, actorul a simțit iar dureri. ”Parcă s-a rupt ceva în mine”, a afirmat Mihai Rait.

În cadrul podcastului realizat de Mihai Bobobete, el a mărturisit că din acest motiv, el a avut nevoie de o recuperare îndelungată. ”Am avut nevoie de o recuperare de șase luni de la operație, chiar șapte luni”, a mai spus actorul Mihai Rait.

Mihai Rait este unul dintre cei mai apreciați actori. Rolul din „Las Fierbinți” i-a adus un număr mare de fani în ultimii ani. În copilărie, Dorel din „Las Fierbinți” s-a confruntat cu o problemă serioasă, care le-a cam dat de furcă părinților săi.

