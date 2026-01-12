Cum s-a făcut de râs adversarul de 90 de milioane de euro al tricolorilor, după Barcelona – Real Madrid

ADVERTISEMENT

Barcelona a învins Real Madrid, scor 3-2, în finala Supercupei Spaniei, primul trofeu cucerit în acest an. Catalanii și-au asigurat a treia Supercupă a Europei din ultimele patru puse în joc, fapt care a stârnit frustrarea adversarilor.

Arda Guler a căzut în fund când și-a vărsat nervii pe un bidon cu apă

Finalul meciului a fost marcat de gesturi reprobabile de ambale părți.

ADVERTISEMENT

A existat și un gest comic, care s-a viralizat pe rețelele sociale, aducând un val de ironii asupra celui care l-a produs. Imediat după ultimul fluier al arbitrului, turcul Arda Guler a vrut să-și verse nervii pe un bidon cu apă aflat la marginea terenului.

Fotbalistul de 20 de ani și șutat cu sete în acesta, dar a alunecat și a luat o căzătură destul de violentă în fața tribune oficiale. Arabii nu l-au lăsat netaxat pe tânărul echipier al formației antrenate de Xabi Alonso.

ADVERTISEMENT

Primul turc evaluat la 90 de milioane de euro

Niciun alt fotbalist din istoria fotbalului turc nu a atins această valoare exprimată de transfermarkt.

ADVERTISEMENT

Guler a pornit în 2025 cu o valoare de piață de 45 de milioane de euro și și-a dublat valoarea. Acest lucru s-a datorat evoluțiilor bune la Real Madrid și la naționala Turciei, adversara României din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Arda Güler a bifat 28 de apariții pentru Real Madrid în toate competițiile în acest sezon. În aceste 28 de meciuri, a marcat 3 goluri și a oferit 7 pase decisive. Guler are contract cu Real Madrid până în 2029, unde a ajuns în 2023 de la Fenerbahce.

ADVERTISEMENT

În martie, va fi titular contra României

Guler este acum în Top 20 al celor mai valoroși fotbaliști din lume. Pe prima poziție se situează trio-ul Lamine Yamal (Barcelona) – Erling Haaland (Manchester City) – Kylian Mbappe (Real Madrid) fiecare cu o valoare de piață de 200 milioane de euro.

Fotbalistul este om de bază la naționala Turciei. Până la 20 de ani, el a adunat 26 de selecții la prima reprezentativă, pentru care a marcat șase goluri. În mod normal, el se va regăsi în echipa lui Vicenzo Montella, care va întâlni România pe 26 martie, la Istanbul.