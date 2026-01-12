Cum s-a făcut de râs adversarul de 90 de milioane de euro al tricolorilor, după Barcelona – Real Madrid

Barcelona a învins Real Madrid, scor 3-2, în finala Supercupei Spaniei, primul trofeu cucerit în acest an. Catalanii și-au asigurat a treia Supercupă a Europei din ultimele patru puse în joc, fapt care a stârnit frustrarea adversarilor.
Finalul meciului a fost marcat de gesturi reprobabile de ambale părți. Pau Cubarsi a făcut un semn obscene pentru fanii Realului, iar Mbappe și-a îndemnat coechipierii să iasă de pe teren, pentru a nu asista la premierea câștigătorilor.
A existat și un gest comic, care s-a viralizat pe rețelele sociale, aducând un val de ironii asupra celui care l-a produs. Imediat după ultimul fluier al arbitrului, turcul Arda Guler a vrut să-și verse nervii pe un bidon cu apă aflat la marginea terenului.
Fotbalistul de 20 de ani și șutat cu sete în acesta, dar a alunecat și a luat o căzătură destul de violentă în fața tribune oficiale. Arabii nu l-au lăsat netaxat pe tânărul echipier al formației antrenate de Xabi Alonso.
În decembrie, Arda Güler a devenit primul fotbalist turc care a atins cifra de 90 de milioane de euro, ca și cotă de piață. Niciun alt fotbalist din istoria fotbalului turc nu a atins această valoare exprimată de transfermarkt.
Guler a pornit în 2025 cu o valoare de piață de 45 de milioane de euro și și-a dublat valoarea. Acest lucru s-a datorat evoluțiilor bune la Real Madrid și la naționala Turciei, adversara României din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial.
Arda Güler a bifat 28 de apariții pentru Real Madrid în toate competițiile în acest sezon. În aceste 28 de meciuri, a marcat 3 goluri și a oferit 7 pase decisive. Guler are contract cu Real Madrid până în 2029, unde a ajuns în 2023 de la Fenerbahce.
Guler este acum în Top 20 al celor mai valoroși fotbaliști din lume. Pe prima poziție se situează trio-ul Lamine Yamal (Barcelona) – Erling Haaland (Manchester City) – Kylian Mbappe (Real Madrid) fiecare cu o valoare de piață de 200 milioane de euro.
Fotbalistul este om de bază la naționala Turciei. Până la 20 de ani, el a adunat 26 de selecții la prima reprezentativă, pentru care a marcat șase goluri. În mod normal, el se va regăsi în echipa lui Vicenzo Montella, care va întâlni România pe 26 martie, la Istanbul.