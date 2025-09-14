Sport

Cum s-a făcut de râs Răzvan Sava în Serie A. Portarul naționalei, „chiflă” de zile mari. Video

Răzvan Sava, gafă incredibilă în Pisa - Udinese. Portarul naționalei României a fost taxat de jurnaliștii italieni. Ce a putut să facă.
Alex Bodnariu
14.09.2025 | 19:38
Udinese, cu Răzvan Sava între buturi, a câștigat cu 1-0 în deplasare cu Pisa. Portarul român a scăpat fără gol primit, însă a fost aproape să-și îngroape echipa chiar în debutul partidei. El a gafat flagrant, dar a scăpat fără gol primit.

Răzvan Sava, gafă de cascadorii râsului în Serie A

Răzvan Sava, titular în poarta celor de la Udinese, a primit în minutul 2 al partidei cu Pisa o pasă în propriul careu. Goalkeeper-ul român a încercat să degajeze balonul, doar că a dat cu șutul pe lângă minge. Vezi aici video.

Meister, jucătorul celor de la Pisa, a recuperat balonul rapid și a încercat să trimită mingea în poarta goală cu un șut din unghi, însă, din fericire pentru Răzvan Sava, execuția sa a fost una slabă, iar balonul s-a oprit în plasa laterală. Presa din peninsulă nu l-a iertat.

„E adevărat, Udinese a părăsit terenul cu maximum de puncte și cu poarta intactă. El și-a făcut datoria pentru a le permite toscanilor să marcheze. Câteva gafe pentru care merită un cartonaș roșu. Inacceptabile”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.

Răzvan Sava e pe locul 3 în Serie A! Portarul, om de bază la Udinese

Răzvan Sava și-a revenit însă rapid și, până la finalul celor 90 de minute, a avut două intervenții importante în poarta celor de la Udinese. Marius Marin, mijlocașul de la Pisa, care a pus serios umărul la promovare, a rămas doar pe banca de rezerve.

Răzvan Sava trece printr-o perioadă foarte bună la Udinese. Echipa sa a urcat pe locul 3 în Serie A. Portarul român profită la maximum de suspendarea primită de rivalul său pe post, Maduka Okoye (25 de ani), care a fost acuzat că a participat la trucarea unor meciuri.

Goalkeeperul celor de la Udinese a fost convins de Mircea Lucescu pentru meciurile naționalei României cu Canada și Cipru. Totuși, selecționerul l-a preferat în ambele partide între buturi pe Horațiu Moldovan. Răzvan Sava speră să își continue evoluțiile bune în acest sezon și, de ce nu, să devină prima opțiune și la naționala de seniori.

