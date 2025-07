Cum s-a făcut transferul carierei lui Dan Petrescu, la Chelsea: „Stadionul era o paragină! Era o echipă de locurile 7-8”

Giovanni Becali (73 de ani) a făcut dezvăluiri neștiute de la transferul lui Dan Petrescu (57 de ani) la Chelsea. Mutarea s-a dovedit a fi una de mare succes, având în vedere că „Bursucul” a devenit legendă

Povestea transferului lui Dan Petrescu la Chelsea

Dan Petrescu este considerat unul dintre cei mai buni fundași dreapta din istoria fotbalului românesc. Poreclit „Bursucului”, a atins apogeul între 1995 și 2000, atunci când a fost jucător la Chelsea. Cumpărat de „albaștri” în schimbul a 3,5 milioane de euro, Petrescu a câștigat 5 trofee la Londra: două FA Cup, o Cupa Ligii, o Cupa Cupelor și o Supercupa Europei.

„La Chelsea l-am dus ușor, că era în Anglia deja. Traseul lui Dan Petrescu a fost așa: în 1991, la Foggia, cu Zeman, cu Kolyvanov, Shalimov, cu Signori… Vai, ce echipă avea Foggia. La Foggia a jucat doi ani, după doi ani propietarul Foggia, Pasquale Casillo, a murit. Dumnezeu să-l ierte. Era un napoletan. A avut o problemă cu comunitatea europeană și a lăsat Foggia pe mâinile altora. După aceea, a ajuns (n.r. – Dan Petrescu) la Genoa.

Apoi, el juca la Sheffield Wednesday și într-o zi l-a chemat Glen Hoddle… Chelsea nu era vreo echipă. A fost o echipă de primele 7-8 locuri. Club vechi, într-adevăr, dar stadionul era în paragină. Chelsea a renăscut când a venit Abramovich.

Cu Glenn Hoddle a făcut carieră frumoasă. A jucat cinci ani plini la Chelsea. După aceea a plecat Glenn, a venit Vialli antrenor, a venit Gullit. Chelsea i-a eliminat pe Galatasaray. Dar ce rău i-a bătut pe Galatasaray. Atunci când, Galatasaray, luând bătaie în grupa de UCL de la Chelsea, a rămas să joace în UEFA. Și a câștigat Cupa UEFA la Copenhaga. La penalty-uri, cu ultimul penalty bătut de Gică Popescu”, a povestit Giovanni Becali, în exclusivitate la emisiunea „DON GIOVANNI”.

„Mi-a plătit comisionul din gluma mea. Din tren”

De-a lungul carierei, Dan Petrescu a jucat la Steaua București, Scornicești, Foggia, Genoa, Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford, Southampton și Progresul. Are și 95 de selecții și 12 goluri la echipa națională a României, cu care a participat la World Cup 1994, Euro 1996, World Cup 1998 și Euro 2000.

„De la Chelsea a blecat la Bradford. Un oraș minier. Mi-aduc aminte că am plecat cu trenul, cu el și cu președintele. Un tren civilizat. Și i-am spus președintelui ‘Până ajungem în orașul dumitale, până pleacă Petrescu vreau să îmi plătești mie comisionul’. Am ajuns acolo. L-am lăsat pe Petrescu să facă vizita medicală. Eu am luat avionul. Nu mai știu pe unde eram. Mă cheamă de la bancă, ‘Domnule Becali, a intrat comisionul dumneavoastră’.

Și i-am zis lui Petrescu ‘Bă, să vezi ce președinte ai. Mi-a plătit comisionul din gluma mea. Din tren’. Până a ajuns trenul acolo, mi-a trimis banii”, a adăugat Ioan Becali.