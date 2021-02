Cum s-a făcut transferul lui Denis Haruț la FCSB: „Plec și îmi asum ce este de semnat”. Exclusiv

Transferul lui Denis Haruț de la FC Botoșani la FCSB a fost ca o adevărată telenovelă. Fundașul în vârstă de 22 de ani a refuzat în ultimul moment să semneze inițial, însă roș-albaștrii au venit cu o nouă ofertă pentru Haruț după două săptămâni, iar fotbalistul a luat decizia să se transfere la roș-albaștrii.

Pe 9 ianuarie, Denis Haruț a ajuns la București după ce FC Botoșani și FCSB s-au înțeles asupra detaliilor de transfer. Numai că, fundașul în vârstă de 21 de ani a refuzat să semneze contractul când a văzut că îi sunt puse două contracte în față, unul pe cinci ani și unul pe alți doi.

Cum s-a făcut transferul lui Denis Haruț la FCSB! A fost telenovela iernii în Liga 1

S-a întors la FC Botoșani, acolo unde a mai evoluat cinci meciuri în începutul anului. FCSB tocmai îl vânduse pe Dennis Man la Parma pentru 13 milioane de euro și, la începutul lunii februarie, a făcut o nouă ofertă pentru Haruț.

De această dată, atât FC Botoșani cât și fotbalistul s-au înțeles cu FCSB și contractul a fost semnat. Fotbalistul a fost prezentat pe 5 februarie, iar două zile mai târziu a fost titularizat de Toni Petrea în confruntarea cu Academica Clinceni, pierdut cu 0-1.

“S-a vorbit mult despre transfer, dar nu i-a spus nimeni că va semna două contracte”

Valeriu Iftime a explicat pentru FANATIK ce s-a întâmplat cu transferul lui Denis Haruț și de ce a fost nevoie de două oferte ca fotbalistul să ajungă la un acord cu FCSB: “Nu îmi pare rău că a plecat Haruț la FCSB.

Contează să se adapteze el acolo. Atât. A fost voința părților. Mai mult a fost voința lui la final. Dacă el ar fi spus că nu vrea, nu era. El a hotărât, el a plecat. Nu cred că i-a părut rău prima dată.

A rămas surprins. Foarte surprins. S-a vorbit mult despre transfer, dar nu i-a spus nimeni că va semna două contracte. El voia să i se spună dinainte chestia asta. Că dacă i se spunea, semna cinci contracte, nu două.

“«Dacă totul e ok și vă convine oferta dumneavoastră, o să plec și îmi asum ce este de semnat acolo»”

S-a enervat în seara respectivă. Am aflat a doua zi și lui îi era un pic rușine ca nu cumva «domnul Iftime să nu se supere că n-am semnat». M-a sunat a doua zi și i-am spus că n-am nimic împotrivă și că îl aștept cu drag acasă. Asta a fost.

A reapărut oferta de la FCSB. Ca să nu mai am asemenea probleme am vorbit cu el, să îmi spună opinia lui clară. El mi-a spus: «Dacă totul e ok și vă convine oferta dumneavoastră, o să plec și îmi asum ce este de semnat acolo»”, a povestit Iftime pentru FANATIK.

FCSB a plătit 650.000 de euro plus procente dintr-un viitor transfer celor de la FC Botoșani pentru transferul lui Denis Haruț. Duminică, de la 20:30, fundașul va fi față în față cu foștii coechipieri de la FC Botoșani.