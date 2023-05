Cum s-a fotografiat Adriana Simionescu cu burtica de gravidă. Fiica lui Adrian Minune nu mai are mult până când va naște

Adriana Simionescu a postat recent o imagine cu burtica de gravidă. Cântăreața se apropie cu pași repezi de ziua în care va aduce pe lume primul ei copil și este foarte fericită.

Adriana Simionescu, fotografie cu burtica de gravidă. Fiica lui Adrian Minune, în culmea fericirii

Fiica lui Adrian Minune mai are doar câteva luni până când va deveni mamă pentru prima dată. Recent, artista a postat o imagine cu burtica de gravidă, realizată în cadrul unei ședințe foto.

Adriana Simionescu este vizibil fericită că va aduce pe lume o fetiță. Inițial, vedeta n a vrut să afle sexul bebelușului, dar s-a răzgândit și , în urmă cu câteva luni.

Astfel, fiica Adrianei Simionescu se va numi Noa Zenayda. “Noa” provine din ebraică și se traduce prin “care se mișcă, se transformă”, iar Zenayda înseamnă “al lui Zeus”. Vedeta nu mai are mult până când va naște.

Când va naște fiica lui Adrian Minune

Adriana Simionescu a declarat că este programată să nască pe 1 iulie și este nerăbdătoare să-și țină fetița în brațe. Vedeta și partenerul ei de viață au început de ceva timp să facă pregătiri pentru camera micuței.

“Sunt foarte bine, sunt normală, îmi continui proiectele și abia aștept să o văd. Îți dai seama că am început să facem pregătirile pentru camera ei, însă ea nu va dormi la început în cameră pentru că va fi bebe și atunci are nevoie de toată atenția mea.

I-am cumpărat hăinuțe, jucării, suntem toți foarte entuziasmați pentru nașterea ei”, a declarat Adriana Simionescu pentru . Tânăra a mai spus, de asemenea, că va naște, cel mai probabil, prin cezariană, la recomandarea medicului.

Fiica lui Adrian Minune are de gând să-și reia activitatea în studio după ce va naște. În același timp, vedeta ia in calcul ca și fiica ei să meargă cu ea la studio și nu are de gând să renunțe la activitatea muzicală.

“O să urmez și sfatul medicului, iar dacă el zice să nu o iau pe studio, atunci nu va merge, dar eu nu voi lăsa nici muzica indiferent de ce se întâmplă”, a mai spus cântăreața pentru sursa menționată.

Karmen, fiica cea mare a lui Adrian Minune, va fi nașa fetiței Adrianei. , în toamna anului trecut.