Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol

Guvernul României, la solicitarea Ministerului Muncii, vine cu o soluție salvatoare, temporară, pentru mii de angajați care riscă să rămână pe drumuri din cauza companiilor aflate în insolvență, în pragul falimentului. FANATIK oferă datele dezastruoase ale celor trei companii strategice vizate: Damen Mangalia, Liberty Galați și ROMAERO SA.

Trei companii strategice, într-o situație deplorabilă. Ministerul Muncii, colac de salvare pentru angajați

În timp ce unele dintre cele mai importante companii industriale se clatină sub povara datoriilor și a pierderilor uriașe, Ministerul Muncii, condus de Florin Manole, a venit cu o soluție de ultim moment: creșterea protecției salariale pentru muncitori.

Giganții locali din industrie au avut, de-a lungul anilor, mii de angajați, însă din cauza datoriilor și a managementului defectuos, mulți dintre ei fie au fost dați afară, fie au plecat, iar alte mii se întreabă acum ce îi așteaptă.

Executivul a modificat Legea 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Până acum, în cazul în care o companie intra în insolvență, statul putea plăti angajaților cel mult 5 salarii compensatorii. Noua ordonanță schimbă regulile jocului, dar doar pentru operatorii economici declarați „de interes strategic”. Pentru aceștia, plafonul crește semnificativ: până la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare angajat, în caz de insolvență și până la 6 salarii medii brute pe economie, în caz de concordat preventiv (adică o încercare de salvare înainte de prăbușire).

Damen Mangalia, pierdere de 77 de milioane de lei

Practic, dacă aceste companii nu mai au bani să își plătească angajații, statul intervine și acoperă o parte mare din salariile restante. În plus, angajații vor primi banii direct în mână, iar autoritățile virează ulterior impozitele și contribuțiile sociale. cel puțin 5.000 de angajați și are ca principal scop prevenirea tensiunilor sociale, potrivit informării făcute de Ministerul Muncii.

Intervenția nu e întâmplătoare. Datele financiare arată o situație critică. La șantierul naval Damen Mangalia, pierderile se ridică la 77 de milioane de lei. Problemele financiare au afectat activitatea și au pus presiune serioasă pe stabilitatea locurilor de muncă.

La Galați, dezastrul e monumental: pierderile sunt de miliarde. Ce se întâmplă la Romaero

Situația e și mai gravă la Liberty Galați. Combinatul siderurgic a raportat o pierdere de 1,6 miliarde de lei. În anul 2024, cifra de afaceri a fost de 2,1 miliarde lei, dar rezultatul arată un dezechilibru financiar. În paralel, cealaltă companie, Liberty Tubular Galați, a înregistrat o pierdere de 5,5 milioane. Ambele companii din grupul Liberty au formulat cereri de insolvență, semn că restructurările nu mai pot fi gestionate doar prin restructurări interne.

Cât despre Romaero București, această companie este deja în insolvență. Compania a raportat o pierdere de 39,6 milioane de lei, iar în 2024 avea o cifră de afaceri de 54,9 milioane. Deși activează într-un domeniu strategic, industria aeronautică și de apărare, dificultățile financiare sunt evidente.

O măsură care poate provoca multe controverse

Noua ordonanță a Guvernului explică ce înseamnă operator economic strategic. Vorbim despre companii a căror activitate este esențială pentru apărarea intereselor naționale. Cu alte cuvinte, dacă aceste companii scad, impactul nu este considerat doar economic, ci și social și geopolitic. Pentru orașe precum Galați sau Mangalia, închiderea definitivă a acestor companii are însemna șomaj în masă. Criticii ar putea spune că o astfel de măsură reprezintă tratament preferențial și ridică întrebări despre care ar putea fi impactul bugetar, dat fiind că decidenții politici vorbesc despre strângerea curelei de mai bine de 8 luni.