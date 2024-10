Cum s-a gândit o chelneriță să ceară bacșiș unui cuplu nemulțumit la restaurant: ”Nimeni nu a cerut scuze”

Un cuplu a avut parte de o experiență neplăcută și memorabilă, în același timp, la un restaurant. Nu doar că a trebuit să aștepte foarte mult pentru servire, dar i s-a adus și o mâncare nu prea bine gătită. În plus, a rămas uimit de modul cu o chelneriță a cerut bacșiș.

Ce i s-a întâmplat cuplului la restaurant

Povestea cuplului a devenit cunoscută după ce unul dintre parteneri a relatat episodul pe platforma Reddit. Potrivit spuselor sale, de cum au ajuns la fața locului Au trebuit să aștepte mult pentru a li se aduce un meniu sau o băutură.

”Prietena mea și cu mine am decis să mergem la un restaurant local la care nu mai fusesem niciodată. Nu am fost abordați cu un meniu și nu ni s-a oferit o băutură timp de 30 de minute. Ne-am gândit că s-ar putea să fi uitat de noi”, a scris iubitul unei tinere pe Reddit, potrivit

După o perioadă lungă de aștepare, celor doi îndrăgostiți li s-a adus un meniu și au răsuflat ușurați. Însă, situația a devenit din nou inconfortabilă după ce au observat că trebuiau să aștepte mult și pentru a li se aduce mâncarea. În clipa când li s-a servit

”Aceeași poveste din nou, fără băuturi, fără mâncare și nimeni nu ne-a verificat timp de cel puțin încă o jumătate de oră. Mâncare, medie pentru cât de scumpă a fost. În fine. Pur și simplu ne era foame în acel moment și nu ne păsa prea mult”, a mai detaliat bărbatul.

Cuplului i s-a cerut bacșiș automat la restaurant

Mirarea a fost și mai mare la nota de plată. Bărbatului și femeii li s-au cerut automat bacșiș. ”Au adăugat un bacșiș de 20% peste totalul cu taxe incluse — și au lăsat un spațiu pentru a adăuga și mai mult”, a mai dezvăluit individul.

În timp ce bărbatul ar fi dorit să plătească și bacșișul, partenera lui a refuzat și au aflat între timp că, tehnic, nu erau obligați. Li s-a adus un nou bon de către o chelneriță, doar că femeia nu a fost deloc încântată de faptul că a procedat astfel.

”Pe bon scria că poți să le ceri să elimine acea taxă — poate, în viziunea lor, pentru a lăsa bacșiș în numerar. Așa că le-am cerut să elimine taxa, ceea ce a provocat o mare agitație din partea chelneriței… S-a întors cu noul nostru bon și l-a aruncat pe masă”, a mai spus bărbatul.

Chelnerița s-a ținut după clienți până la mașină. Ce le-a reproșat

După ce cuplul s-a ridicat de la masă și a părăsit restaurantul, în clipa când a ajuns în parcare a auzit țipete. Era chelnerița, care aducea reproșuri legate de lipsa bacșișului. Femeia i-a făcut ”zgârciți” pe cei doi îndrăgostiți.

”Am lăsat bacșișul pe care doamna îl merita cu adevărat și am plecat. Am ieșit din restaurant și în parcare am auzit țipete din ce în ce mai puternice”, a povestit el. “Această doamnă chiar ne-a urmărit până la mașina mea! A țipat la noi strigând că suntem zgârciți și de ce i-am lăsa 0 dolari!”, a mai notat bărbatul.