Cum s-a îmbrăcat iubita lui Lamine Yamal la repetițiile unui mare concert. Ținuta cu care Nicki Nicole a surprins

Fanii frumoasei Nicki Nicole au observat cum s-a îmbrăcat artista de 25 de ani la repetiții. a luat pe multă lume prin surprindere având în vedere că a cântat alături de o orchestră de renume. Ținuta cu care cântăreața a impresionat.

Cum s-a îmbrăcat iubita lui Lamine Yamal, Nicki Nicole, la ultimele repetiții

Nicki Nicole este un artist pe val datorită muzicii sale, dar și relației amoroase. Partenera lui Lamine Yamal a acceptat să performeze în Rosario din Argentina pentru a comemora 300 de ani de la înființarea orașului.

Tânăra cântăreață va susține un concert pe măsura așteptărilor fără să perceapă niciun ban pentru prestația sa. Un alt amănunt care nu a fost trecut cu vederea a fost faptul că va urca pe aceeași scenă cu Orchestra Simfonică. Aceasta are 100 de membri.

De asemenea, oamenii prezenți la locul unde se va desfășura concertul pe 7 octombrie au remarcat faptul că vedeta a purtat o ținută neașteptată. A uimit pe multă lume cu hainele pe care le-a îmbrăcat. A demonstrat că nu pune un mare accent pe modă.

În imaginile postate chiar de Nicki Nicole pe social media se vede faptul că a ținut cont de vreme. Iubita fotbalistului Lamine Yamal a decis să fie atentă la sănătate, optând pentru un hanorc negru și o geacă deschisă la culoare.

În partea de jos a ales să poarte o pereche de blugi, accesoriile fiind aproape inexistente. Cu toate acestea, internauții au văzut că artista s-a fotografiat cu cei prezenți înainte de concertul din Rosario, chiar dacă vreme a fost una neprietenoasă cu spectatorii.

Nicki Nicole, pe aceeași scenă cu o orchestră impresionantă

Nicki Nicole se numără prin cântăreții de renume care vor urca pe aceeași scenă cu impresionanta Orchestră Simfonică din Rosario. Concertul a fost organizat de municipalitate, desfășurându-se în aer liber.

Evenimentul grandios are loc în fața Monumentului Național al Drapelului. Iubita fotbalistului Lamine Yamal va lua parte la acest spectacol alături de alți peste 70 de muzicieni. Toți artiștii au un repertoriu special pentru această ocazie.

Spectacolul de anvergură internațională este organizat sub conducerea lui Nicolás Sorín. De asemenea, Juan Carlos Baglietto a creat un eveniment inedit, dorind să facă o punte între generații, stiluri și momente cheie ale identității muzicale din Rosario.

Mesajul transmis de Nicki Nicole

„Unele vise au nevoie de timp pentru a se împlini. De ani de zile mă gândesc să împărtășesc asta cu voi, iar astăzi Rosario este locul în care totul va începe. Mă simt pregătită, fericită și ca acasă.

Muzica mea, orașul meu, povestea mea în versiune simfonică”, a notat Nicki Nicole, pe pagina personală de , unde a distribuit mai multe imagini de la repetiții, dar și cu orașul său natal.

„Regina”, a fost comentariul pe care l-a primit artista de la iubitul său, Lamine Yamal. Jucătorul de fotbal de origine spaniolă a lăsat multe mesaje frumoase la majoritatea imaginilor distribuite de brunetă, pe social media.

Lamine Yamal, omagiu pentru idolul său

Lamine Yamal nu mai are niciun fel de prezentare. Din păcate, a pierdut Balonul de Aur în favoarea lui Ousmane Dembele. Tânărul fotbalist a ieșit pe locul secund, aducându-i un omagiu idolului său.

Înainte de a afla cine este câștigătorul distincției denumite și Premiul Fotbalistul Anului în Europa a făcut o postare pe social media. Prin intermediul unei filmări de pe TikTok și-a exprimat aprecierea pentru Lionel Messi.

Anterior, a spus că fotbalistul argentinian, în vârstă de 38 de ani „este cel mai bun jucător pe care l-am văzut vreodată”. A făcut această dezvăluire pe contul personal de Instagram, unde este urmărit de peste 38,8 milioane de oameni.

„Messi și-a făcut propriul drum, eu o să-l fac pe al meu, cu numărul 10 pe care l-am preluat de la Ansu. Așadar, o să încerc să-i fac fericiți pe toți suporterii Barcelonei, pe cei de pe stadion și pe cei de acasă”, a mai spus Lamine Yamal, conform .

Ce premii lipsesc din palmaresul lui Lamine Yamal

Lamine Yamal a împlinit în vara lui 2025 vârsta majoratului, însă asta nu l-a împiedicat să-și facă un nume în lumea fotbalului. Are doar 18 ani, dar a adunat numeroase trofee cu care se mândrește și pentru care a muncit enorm.

Cu toate acestea, starul de la Barcelona are câteva premii care îi lipsesc. În palmaresul său nu se află UEFA Champions League și Cupa Mondială. În schimb, în anul 2024, Spania a cucerit EURO, cu tânărul fotbalist în rol principal.

În momentul de față, sportivul este considerat cel mai valoros jucător din lume. Specialiștii din domeniul sportului susțin că cota de piață a lui Lamine Yamal este uriașă. Concret, pe transfermarket se ridică la valoarea de 200 de milioane de euro.

Se pare că această bornă nu a fost atinsă până în prezent de niciun alt fotbalist. În altă ordine de idei, în cele 106 de meciuri jucate în tricoul blaugrana, fotbalistul de 18ani a marcat 25 de goluri. În plus, jucătorul spaniol a oferit 34 de pase decisive.