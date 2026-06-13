Cum s-a îmbrăcat iubita lui Raul Jimenez la primul meci din Campionatul Mondial 2026. Ținuta specială cu care i-a purtat noroc atacantului mexican

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Autorul celui de-al doilea gol din primul meci desfășurat în Campionatul Mondial 2026, Raul Jimenez, se află în centrul atenției. Iată cine este logodnica sa și cum s-a îmbrăcat frumoasa vedetă care se pare că i-a purtat noroc din plin atacantului.

Partenera lui Raul Jimenez, un talisman norocos la prima partidă din Campionatul Mondial 2026

Raul Jimenez (35 ani) este un fotbalist profesionist mexican care joacă pe postul de atacant. Evoluează și pentru echipa națională a Mexicului alături de care a făcut furori în partida de deschidere din . Meciul s-a desfășurat pe stadionul Azteca care poate găzdui peste 80.800 de spectatori.

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Sportivul a marcat al doilea gol, în repriza a doua, în minutul 67. Astfel, formația sa a câștigat în fața Africii de Sud. Primul gol a fost dat în minutul 9 de către Julián Quiñones (29 ani). La succesul atacantului mexican a luat parte și iubita sa, o cunoscută prezentatoare de televiziune. Aceasta se numește Daniela Basso.

Frumoasa șatenă care este și actriță a strălucit în tribune. Venită împreună cu cei doi copii ai cuplului, Arya și Ander, moderatoarea mexicană a fost o adevărată binecuvântare. Prin ținuta cu care s-a îmbrăcat i-a purtat un real noroc partenerului având în vedere că Mexic a câștigat. Ea a avut un tricou verde cu numele fotbalistului.

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Obiectul vestimentar are imprimat pe spate și numărul lui Raul Jimenez. Concret, pentru echipa națională a Mexicului are cifra 9 care simbolizează împlinirea, altruismul, înțelepciunea universală și finalitatea. În plus, numerologii mai transmit că marchează încheierea unui ciclu și pregătirea pentru o nouă etapă.

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”Suntem alături de tine”

„Te iubim din toată inima, Raul Jimenez. Suntem mereu alături de tine”, a notat Daniela Basso, pe contul oficial de Instagram. Descrierea a fost lăsată în dreptul unei imagini speciale cu cei doi copii, care a fost apreciată de internauți în număr foarte mare. Peste 38.300 de persoane au apăsat butonul de like.

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În altă ordine de idei, șatena este o personalitate cunoscută pentru rolurile pe care le-a avut în diverse producții populare în țara sa natală. Printre cele mai cunoscute se numără: „Simplemente María” și „Como Dice el Dicho”. Prezentatoarea și Raul Jimenez formează un cuplu din anul 2017. Ei au o familie unită și solidă.

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Cui a dedicat Raul Jimenez golul din meciul Mexic – Africa de Sud

De-a lungul carierei sale Raul Jimenez a avut parte și de momente mai puțin plăcute. După partida dintre Mexic – Africa de Sud, scor 2-0, și-a amintit despre și accidentarea care l-a ținut departe de teren vreme de 8 luni. Atacantul a vorbit despre fractura craniană gravă avută în noiembrie 2021, dar și despre tatăl său.

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Evenimentul nefericit a avut loc într-un meci cu Arsenal când avea contract cu Wolverhampton. Acum i-a dedicat golul din primul meci al Campionatului Mondial 2026 figurii paterne. Bărbatul obișnuia să vină la toate antrenamentele și evoluțiile sale, fotbalistul emoționându-se teribil când a realizat că figura paternă nu a văzut acest succes.

„Când mingea a intrat în poartă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să privesc spre tribunele de pe Estadio Azteca. Din obișnuință, l-am căutat pe tatăl meu… și în acel moment am realizat că el nu este fizic acolo pentru a mă vedea marcând la un Campionat Mondial acasă.

Acest gol este în întregime pentru el. A fost un moment incredibil de emoționant, pur și simplu nu am putut să-mi stăpânesc lacrimile. Am așteptat acest gol la patru Campionate Mondiale și să-l reușesc chiar aici, în fața oamenilor noștri, este un miracol”, a declarat Raul Jimenez, potrivit .

”Nu am renunțat niciodată”

„Dacă cineva mi-ar fi spus acum câțiva ani, când am suferit fractura de craniu, că voi conduce atacul Mexicului la deschiderea unui Campionat Mondial acasă și voi marca, nu aș fi crezut.

Medicii îmi spuneau atunci că este un miracol chiar și faptul că sunt în viață. Nu am renunțat niciodată, am continuat să muncesc și ziua de azi este dovada că credința și munca dau roade”, a completat atacantul mexican, mai arată sursa citată anterior.