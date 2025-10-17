Cum s-a implicat Horea Uioreanu în salvarea echipei U Cluj. Fostul liberal, decedat la un azil de bătrâni, lăudat în trecut de Anamaria Prodan

Horea Uioreanu, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj în urmă cu mai bine de zece ani, s-a stins din viață joi, 16 octombrie din cauza unor probleme de sănătate cu care se confrunta. Pe vremea când era persoană influentă în județ, fostul liberal se preocupa, dincolo de jocurile politice și administrația locală, și de soarta uneia dintre echipele locale: U Cluj.

ADVERTISEMENT

Horea Uioreanu, liberalul decedat la 65 de ani, bătăi de cap din cauza datoriilor U Cluj

Printre persoanele cu care a discutat despre situația financiară dificilă cu care echipa de fotbal se confrunta în urmă cu ani buni s-a numărat impresara Anamaria Prodan, dar și unul dintre sponsorii principali ai fotbalului, fostul patron al brandului Alexandrion, Nawah Salameh, care s-a stins din viață, la rândul său, în luna aprilie a acestui an.

Prodanca a fost manager la U Cluj în 2012, perioadă în care echipa se confrunta cu mai multe necazuri. Într-o declarație pe care o făcuse atunci pentru Mediafax, Anamaria Prodan a ținut să precizeze că a găsit deschidere și sprijin din partea fostului președinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, pentru salvarea echipei.

ADVERTISEMENT

Prodanca l-a apreciat pe Uioreanu pentru că s-a arătat deschis pentru rezolvarea situației echipei de fotbal

Printre problemele semnalate atunci de erau datoriile pe care echipa le avea față de Cluj Arena (bani prevăzuți pentru închirierea stadionului). „Întâlnirea din această dimineață cu președintele Consiliului Județean Cluj, Horia Uioreanu, a fost de bun-augur. Chiar dacă a preluat funcția doar de câteva zile, mi-a arătat că este un om deschis oricărei forme de colaborare cu Universitatea Cluj, în proporție de sută la sută. Sunt probleme care trebuie preluate și gestionate, dar deja președintele a dispus ca reprezentanții Cluj Arena, Consiliul Județean și noi să formăm o listă comună de propuneri, prin care echipa poate fi sprijinită.

Una dintre probleme este o datorie de aproximativ 30.000 de euro către Cluj Arena, acesta fiind costul oricărei organizări de meci acasă, incluzând utilități, chirie etc. Sper că vom găsi soluția ideală pentru ambele părți, pentru că singură nu-mi voi permite să asigur această sumă la fiecare meci de pe teren propriu. Nu vreau să mă gândesc și nu cred că este o soluție mutarea echipei în alte părți, în care chiriile sunt modice, de vreo 1000 de euro sau chiar locuri în care nu se plătește chirie. M-am liniștit puțin după această întâlnire, acum cheia se află la Consiliul Județean și am încredere că ambele părți vor fi mulțumite”, povestea Anamaria Prodan în iunie 2012

ADVERTISEMENT

Fostul patron Alexandrion, interesat de U Cluj: ce a discutat cu Uioreanu și unde a investit sirianul, până la urmă

În scenă, la un moment dat, a apărut și fostul afacerist sirian, Nawah Salameh, care a purtat discuții serioase cu primarul Emil Boc și Uioreanu, intenționând să investească în U Cluj. Salameh ar fi fost dispus să construiască un proiect pe termen lung la Universitatea Cluj, însă nu înainte de a se asigura că ia totul de la zero, și anume ca echipa să fi scăpat de toate datoriile acumulate.

ADVERTISEMENT

„Preşedintele Alexandrion Group studiază mai multe posibilităţi, chiar şi demararea unui nou proiect care să preia de la Primărie sigla şi palmaresul Universităţii. Controlul pe care îl efectuează DIICOT este şi el un impediment în calea achiziţionării FC „U” SA”, spunea, la începutul anului 2013, un apropiat al antreprenorului sirian,

La acea vreme, datoriile clubului clujean către statul român și alte persoane (juridice și fizice) erau undeva la 6,7 milioane de euro. Din total, suma de 3,4 milioane era creditată de Florian Walter, fostul acționar majoritar. În acel an, presa vuia pe seama „Dosarului Transferurilor”, procurorii de la DIICOT Cluj anchetând modul în care 16 jucători de la U Cluj au ajuns la Petrolul Ploiești, clubul Universității neîncasând vreun leu. Despre întâlnirea cu Salameh, care a fost sponsor al echipei Petrolul Ploiești prin marca pe care a fondat-o, Horea Uioreanu spunea, la acea vreme că a fost una de principiu, fără să se concretizeze ceva. În cele din urmă, Salameh a băgat bani în sportul clujean, însă. Afaceristul a salvat echipa de handbal feminin U Jolidon în sezoanele 2014-2015/ 2015-2016.

ADVERTISEMENT

Boc, contre cu Uioreanu din cauza U Cluj

Subiectul salvării U Cluj a provocat, la un moment dat, disensiuni între (atunci la PDL) și Horea Uioreanu de la PNL. Boc spunea că primăria (pe care o conduce și azi) și-a oferit disponibilitatea să preia administrarea Cluj Arena dacă CJ nu mai avea posibilitatea să întrețină stadionul. Uioreanu propusese, în schimb, ca o parte din banii pe care primăria ar fi vrut să îi dea U Cluj să fie folosiți pentru a lichida datoriile către Cluj Arena.