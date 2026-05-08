Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov

Ediția de vineri, 8 mai 2026, a emisiunii ”Oldies but Goldies” a fost una dedicată integral celei mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc: cucerirea trofeului Cupei Campionilor Europeni de către Steaua, pe 7 mai 1986. În emisiunea de la FANATIK moderată de Cristi Coste, invitatul permanent al acestei producții, Andrei Vochin, a venit cu o serie de dezvăluiri despre marea performanță de la Sevilla, din urmă cu 40 de ani.

Ce rol a avut Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86

De numele lui Andrei Vochin se leagă și cartea ”SuperSteaua” dedicată performanței din urmă cu patru decenii. Apărută în 2001, această lucrare a fost revizuită prima dată în 2009, apoi în acest an, cel în care celebrăm 40 de ani de la uriașa performanță. ”SuperSteaua” nu este doar cronica clasică a unei finale. Publicul poate citi aici povestea unei echipe construite pas cu pas, într-o perioadă dificilă a societății românești.

La ”Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a redat o serie de povești din culisele echipei . Aflăm de la reputatul jurnalist faptul că inclusiv dictatorul Republicii, Nicolae Ceaușescu, a avut un cuvânt greu de spus în cucerirea trofeului de la Sevilla.

Pentru a documenta ”originile” performanței de la Sevilla, autorul cărții spune că a vorbit cu o serie de oameni care erau înainte de Revoluție extrem de influenți în interiorul clubului Steaua. Unul dintre ei este generalul Constantin Olteanu (n.r. decedat în 2018, la 89 de ani). Mai important decât rolul său la Steaua a fost cel din Guvern. Între 1980 și 1985, acesta a fost Ministrul Apărării Naționale.

După ce a fost ”uns” ca șef al Apărării Naționale, Olteanu a primit de îndată un ordin de la cel mai înalt nivel. Însuși Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a vrut să se asigure că echipa de fotbal Steaua va fi una puternică și va obține rezultate importante. Ordinul dictatorului avea să fie de îndată pus în aplicare.

Mesajul pe care Nicolae Ceaușescu i l-a transmis Ministrului Apărării, în legătură cu Steaua, la vila de la Snagov: ”Vezi ce faceți cu echipa aia …”

În 1980, imediat după ce a fost numit Ministru al Apărării Naționale, Constantin Olteanu a fost convocat de Nicolae Ceaușescu la celebra vilă de la Snagov. Șeful statului, recunoscut ca fiind un suporter stelist, i-a cerut clar să vadă ce se întâmplă cu echipa. Pe atunci, Steaua nu avea deloc cele mai bune rezultate.

”Am avut șansa să-l cunosc și să discut cu generalul (Constantin) Olteanu. Acesta era în perioada aceea Ministrul Apărării Naționale. El mi-a povestit de fapt pasajul din debutul cărții. A vorbit aici de prima lui interacțiune cu Nicolae Ceaușescu după ce a fost numit Ministru Apărării Naționale. Chiar așa începe cartea (…) cu discuția dintre acest domn, proaspăt instalat Ministru al Apărării Naționale, și Nicolae Ceaușescu la vila de la Snagov.

Ei se pregăteau să meargă la un congres la Moscova cu Ministerele Apărărilor din țările foste comuniste. Adică ceea ce este blocul NATO acum, atunci era blocul comunist. La plecarea de acolo, de la Snagov, Nicolae Ceaușescu, care era un suporter stelist moderat aș spune, îi zice ministrului: ‘Oltene, vezi ce faceți cu echipa aia de fotbal că nu mai bateți pe nimeni’. Și a plecat. S-au despărțit de la vilă”, spune Vochin.

Cum a ajuns ordinul lui Ceaușescu la decidenții care conduceau clubul Steaua

Andrei Vochin mai spune că generalul Olteanu, deși nu era un fan al sportului, a înțeles clar . Astfel, ministrul l-a sunat pe un alt general cu influență în sport. E vorba de Ion Olteanu, secretar în Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Acesta a fost informat de dorința dictatorului.

”Olteanu era un tip foarte precaut, înțelegea mesajele subliminale. Și atunci l-a sunat pe fostul Ministru al Apărării, care acum era secretar în Comitetul Central al PCR și răspundea de sport. E vorba de generalul Ion Coman (n.r. decedat în 2015, la 88 de ani). Acesta era un mare pasionat de sport. Era iubitor de sporturi, nu numai de fotbal. Era prieten cu jucătorii de fotbal, cu handbaliști, cu tenismenii.

Iar Olteanu l-a sunat și i-a spus ‘Domnule general, uitați, am primit un mesaj (și a început să râdă la telefon). Cum ar zice copiii de azi ‘vezi că o ai groasă’ și trebuie să faci ceva”, mai povestește Andrei Vochin.