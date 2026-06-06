Cum s-a încheiat o luptă în ring între doi combatanți între care era o diferență de aproape 90 de kilograme. Imagini incredibile

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Un veritabil gigant din sumo, de aproape 170 de kilograme, s-a bătut cu un boxer de doar 80 de kilograme. Cum s-a încheiat această luptă inedită din ring, între cei doi combatanți între care era o diferență de aproape 90 de kilograme. Au apărut în spațiul public imagini de-a dreptul incredibile din timpul confruntării. Cine s-a impus.

Imagini incredibile în ring: un japonez de 166 de kg s-a luptat cu un adversar spaniol de doar 80 de kg

De-a lungul timpului, în lumea sportului am văzut fel și fel de confruntări care au pus față în față combatanți din categorii diferite. În decembrie 2025, la Dubai, a avut loc ”Bătălia Sexelor”. Aryna Sabalenka (28 de ani, 1 WTA) și Nick Kyrgios (30 de ani, 835 ATP) s-au înfruntat într-un meci demonstrativ. În final, jucătorul de la Antipozi s-a impus în două seturi, 6-3, 6-3.

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Recent, . Un colosal luptător de sumo, și ca aspect, dar și ca rezultate, a intrat în ring cu un firav boxer. La finalul lunii mai, în Spania, s-au confruntat, într-un meci cu reguli de MMA, japonezul Chiyotairyu Hidemasa, 37 de ani și 166 de kilograme, și ibericul Jorge Junior Menasalvas, 30 de ani și doar 80 de kilograme.

Confruntarea celor doi sportivi aflați la extreme din toate punctele de vedere nu a fost un meci standard de arte marțiale mixte, ci un meci special de 5 runde a câte 2 minute, în cușcă, conform regulilor unice ale ”Sumo vs. Sumo Boxing”. Chiyotairyu a folosit în principal tehnici de împingere și aruncare de sumo, în timp ce Menasalva a ripostat prin lovituri de box.

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Cum s-a încheiat acest meci ”Sumo vs Box”

Încă din startul partidei, Chiyotairyu a preluat inițiativa. Nu l-a lăsat pe iberic să-și impună tehnicile din box. Treptat, Menasalva a încercat să se apere cu o serie de pumni, dar nu a putut rezista presiunii rivalului din sumo. Chiyotairyu a anulat instantaneu loviturile adversarului, a redus distanța și și-a folosit corpul masiv pentru a-l împinge pe Menasalva în colțul cuștii.

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În ciuda faptului că boxerul încerca să reziste cu lovituri de pumn presiunii puternice exercitate de Chiyotairyu din poziția superioară, japonezul a rămas neclintit, ripostând cu atacuri puternice. Punctul culminant a venit în runda a doua. Atunci, Chiyotairyu l-a ridicat pe Menasalva în aer ca pe un sac și l-a aruncat pe podeaua cuștii.

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🇪🇸🥊🤼

SUMO APLASTA A BOXEADOR EN PELEA VIRAL DE JORDI WILD CHOQUE DE ESTILOS QUE ROMPIÓ EL INTERNET EN MADRID ¡SIGUE PARA MAS ACTUALIZACIONES! El exluchador de sumo Chiyotairyu Hidemasa dominó por completo al boxeador Jorge Junior Menasalvas en el… — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX)

Agresivitate lui Chiyotairyu a continuat și în runda a patra. Menasalva a încercat cu disperare să reziste până la final. Era însă epuizat din punct de vedere fizici. Tehnicile rivalului din sumo i-au lăsat urme roșii vizibile pe spate. Chiyotairyu și-a dominat adversarul și pe parcursul rundei a cincea, asigurându-și în cele din urmă o victorie la puncte. Nu mai puțin de 16 milioane de vizualizări avut acest meci pe rețelele de socializare.

Ce palmares impresionant are boxerul iberic Jorge Junior Menasalvas

Presa din Spania a lăudat lupta dintre cei doi, numind-o ”cea mai palpitantă și plăcută înfruntare a serii”. ”Sumo a distrus complet boxul” și ”Credeam că luptătorii de sumo sunt lenți, dar posedă o putere explozivă incredibilă”.

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Revenind la înfrântul meciului, Sports Yahoo scrie că Menasalvas și-a demonstrat abilitățile tehnice de box, sperând că daunele provocate în ultima parte îi vor influența pe cei din juriu sau vor duce la o oprire a luptei. Când a bătut gongul final, arbitrii au anunțat decizia în favoarea lui Chiyotairyu Hidemasa. Performanța sa dominantă în primele două runde i-a oferit un avantaj suficient pe tabelele de scor.

Jorge Junior Menasalvas spaniol din categoria semigrea. Este la începutul carierei sale. S-a afirmat prin participarea la evenimente de box și lupte de tip crossover care combină diferite stiluri de arte marțiale, precum ”Dogfight Wild Tournament” de la Madrid. Are o statistică impresionantă: 5 victorii – 0 înfrângeri.