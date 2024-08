Cum s-a îndrăgostit Șumudică de Rapid, deși a crescut în Cotroceni și a jucat în Regie, două cartiere apropiate Giuleștiului

Marius Șumudică n-a ascuns niciodată că este rapidist înfocat. Indiferent unde a activat, ca jucător sau antrenor, marea sa dragoste a fost Rapidul. O dragoste care a început spre finalul anilor 1970.

Bunicul lui l-a dus la un meci pe fostul stadion Republicii

Șumi este bucureștean get-beget, născut și crescut în cartierul Cotroceni. Pe când avea 5-6 ani și-a rugat bunicul să-l ia cu el la un meci și așa a ajuns pe stadionul Republicii. Arena demolată de regimul comunist, pentru că era prea aproape de Casa Poporului.

ADVERTISEMENT

Șumudică a avut șansa de a vedea un meci al Rapidului, care era atunci în liga secundă. Era echipa cu Nae Manea, Sandu Neagu, Pop, Popa, Niță sau Ioniță, dar micul Șumi a fost impresionat de altceva.

A povestit-o chiar el, peste ani. “Din momentul în care am pășit pe Republicii și am auzit tobele alea cum băteau și am auzit galeria am zis: Asta e echipa mea, o iubesc”, a spus Marius Șumudică, într-un interviu pentru GSP.

ADVERTISEMENT

După zece ani la juniorii Sportului a ajuns la echipa mare

Deși iubea Rapidul, la șapte ani, Șumudică a ajuns la Sportul Studențesc, un club care căuta jucători talentați pe maidane. Acolo a petrecut zece ani, la juniori, până a fost promovat la echipa mare.

“La 17 ani am fost luat la echipa mare, la Sportul Studenţesc. Erau în vestiar Tom Cristea, Mihai Marian, Coraş, Costel Pană. Ţin minte că mi-a dat Gino Iorgulescu un şut în fund la un antrenament… Era Mircea Popa, îi spuneam minerul, fundaş central de la Petroşani.

ADVERTISEMENT

Eram la 5 contra 2, vine minerul, în alunecare, că era terenul tuns, cum îi plăcea lui. Bag puţin piciorul sub minge şi zic HOOO, BRRRR, că aşa eram obişnuit de la juniori. Şi vine Gino, CE BRRR, HOOO? Când mi-a dat un şut în fund…. Am zis AOLEO, AM GREŞIT, MĂ SCUZAŢI. Erau nume mari în fotbal”, a povestit Marius Şumudică, la OrangeSport.

Copil de mingi la Sportul, în galerie la Rapid

Șumi se afla în situația bizară, dar fericită, de a juca în Regie și a fi suporterul echipei al cărei stadion era la un kilometru distanță. De multe ori intra în galeria Rapidului, cea care îl impresionase la șase ani. În anii adolescenței lui Șumi, Sportul Studențesc era o echipă de cupe europene. Rapid făcea naveta A-B, între primile ligii, dar farmecul Giuleștiului era nealterat.

ADVERTISEMENT

Marius Şumudică a fost copil de mingi la meciurile din Europa ale Sportului. Atunci l-a văzut jucând pe Gică Hagi.

“Mi-aduc aminte că făcea pariu că dă din căciula de la centrul terenului direct, cu şiretul, nu cu latul, nu cu interiorul, să cadă direct în poartă. Era foarte greu. Din 10 lovituri, dădea 7 sau 8. N-am văzut în viaţa mea un om să lovească mingea aşa. Am zis că e regele fotbalului. Cum i-am mai zis eu lui Budescu, aşa, dar Hagi rupea brazda sub el. N-am mai văzut în viaţa mea asemenea jucător”, a mai spus Şumudică tot la

Ura pentru Steaua a apărut în armată

Cunoscut ca fiind anti-stelist, Șumi a dezvăluit și cum s-a născut ura lui pentru Steaua. Aceasta a apărut în Armată, când era obligat să meargă în galerie pe Ghencea.

“Și-au bătut joc de mine în Armată. Am făcut la Unitatea Militara 2317, chiar în club la Steaua si pentru ca aveau un diferent cu Sportul pentru Hagi, se răzbunau pe mine. O lună a fost groaznic. Ne îmbrăcau în ostași și ne duceau cu forța la meciuri, pe Ghencea, nu-mi plăcea acolo. Trebuia să fim obligatoriu la stadion când juca Steaua acasa”, a povestit Sumudica pentru .

În intervalul 1996-1999 a jucat 70 de meciuri și a marcat 26 de goluri, câștigând Cupa României în 1998 și campionatul în 1999. Între 1999 și 2001 a activat în Portugalia, la Maritimo Funchal. S-a întors în 2001 pentru încă un sezon în care a jucat 26 de meciuri și a marcat 9 goluri.

Șumudică a antrenat Rapidul în sezonul 2010-2011.