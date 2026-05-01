Cum s-a născut, de fapt, galeria FCSB. „Erau manipulanți”

Florin Gătejeanu a avut povești despre toți și toate la cea mai recentă ediție de FANATIK RAPID. Fiind un om cu ștate vechi în fotbalul românesc, el nu a vorbit doar despre gruparea de sub Podul Grant. Pațanu e unul dintre cei mai cunoscuți avocați sportiv, „om de casă al lui Dumitru Dragomir” și fost avocat al lui Gigi Becali.
Gătejeanu a făcut parte din Comisiile FRF și LPF în perioada în care cele două foruri erau conduse de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir. A fost legitimat la Rapid și Sportul Studențesc în perioada junioratului și știe cum a apărut în București galeria FCSB-ului.
„De multe ori râdeam cu prieteni de-ai mei. La Steaua sunt numai d-aștia pe care i-au adus comuniștii în București. Erau manipulanți la Steaua. La meciuri dădeau drumul la militari ca să umple stadionul. Păi nu aveau pe nimeni. Generația tânără care a venit s-a născut cu odată cu ei în Ghencea. Acolo s-a născut galeria care e acum la băiatul ăsta, care e un băiat deștept, serios, Mustață. Nu ca la noi. Nu mai vorbesc ce a făcut domnul Șucu, care e de bună credință. S-a suit în galerie cu Corsicanu”, a declarat Florin Gătejeanu, în exclusivitate la FANATIK RAPID.
Peluza Nord Steaua, azi FCSB, și-a făcut simțită prezența în anii ’80, dar organizarea mai clară și recunoașterea oficială a grupurilor de suporteri s-au consolidat în anii ’90. Fanii roș-albaștrilor s-au adunat treptat în peluza nordică a stadionului Ghencea și au început să creeze o atmosferă specifică de ultras, cu bannere, scandări și scenografii.
În 1995, a avut loc un moment important în istoria Peluzei Nord Steaua. Grupurile de suporteri s-au unit în mod oficial, consolidând nucleul dur al ultrașilor roș-albaștri. Până atunci existau doar mici facțiuni care animau nordul stadionului Ghencea, dar, în 199,5 s-a simțit o organizație mai coerentă și o identitate comună. Tot atunci au început să apară primele bannere, scenografiile complexe și scandările arhicunoscute, ceea ce a transformat Peluza Nord într-un reper al suportului ultra din România.