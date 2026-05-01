Cum s-a născut, de fapt, galeria FCSB. „Erau manipulanți”

Un rapidist cu ștate vechi a făcut dezvăluiri uluitoare despre galeria FCSB-ului. Cum s-a născut, de fapt, nucleul dur al celor mai numeroși suporteri din România
Cristian Măciucă
01.05.2026 | 17:46
Florin Gătejanu, zis Pațanu, fost invitatul special al lui Robert Niță la emisiunea FANATIK RAPID. Fost fotbalist la Sportul Studențesc și Rapid, dar și fost avocat al lui Gigi Becali, „Gâtejan” a dezvăluit cum a luat ființă galeria celor de la FCSB. El a avut doar cuvinte de laudă la adresa liderului Gheorghe Mustață.

Dezvăluiri incredibile despre nașterea galeriei FCSB

Florin Gătejeanu a avut povești despre toți și toate la cea mai recentă ediție de FANATIK RAPID. Fiind un om cu ștate vechi în fotbalul românesc, el nu a vorbit doar despre gruparea de sub Podul Grant. Pațanu e unul dintre cei mai cunoscuți avocați sportiv, „om de casă al lui Dumitru Dragomir” și fost avocat al lui Gigi Becali.

Gătejeanu a făcut parte din Comisiile FRF și LPF în perioada în care cele două foruri erau conduse de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir. A fost legitimat la Rapid și Sportul Studențesc în perioada junioratului și știe cum a apărut în București galeria FCSB-ului.

„De multe ori râdeam cu prieteni de-ai mei. La Steaua sunt numai d-aștia pe care i-au adus comuniștii în București. Erau manipulanți la Steaua. La meciuri dădeau drumul la militari ca să umple stadionul. Păi nu aveau pe nimeni. Generația tânără care a venit s-a născut cu odată cu ei în Ghencea. Acolo s-a născut galeria care e acum la băiatul ăsta, care e un băiat deștept, serios, Mustață. Nu ca la noi. Nu mai vorbesc ce a făcut domnul Șucu, care e de bună credință. S-a suit în galerie cu Corsicanu”, a declarat Florin Gătejeanu, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Când a fost înființată Peluza Nord Steaua

Peluza Nord Steaua, azi FCSB, și-a făcut simțită prezența în anii ’80, dar organizarea mai clară și recunoașterea oficială a grupurilor de suporteri s-au consolidat în anii ’90. Fanii roș-albaștrilor s-au adunat treptat în peluza nordică a stadionului Ghencea și au început să creeze o atmosferă specifică de ultras, cu bannere, scandări și scenografii.

În 1995, a avut loc un moment important în istoria Peluzei Nord Steaua. Grupurile de suporteri s-au unit în mod oficial, consolidând nucleul dur al ultrașilor roș-albaștri. Până atunci existau doar mici facțiuni care animau nordul stadionului Ghencea, dar, în 199,5 s-a simțit o organizație mai coerentă și o identitate comună. Tot atunci au început să apară primele bannere, scenografiile complexe și scandările arhicunoscute, ceea ce a transformat Peluza Nord într-un reper al suportului ultra din România.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
