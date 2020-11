Cum s-a născut “Mâna lui Dumnezeu”! Motivul pentru care Diego Maradona a pedepsit Anglia. Video

Cariera lui Diego Maradona a fost marcată de multe momente geniale, însă o anumită fază va rămâne în istorie. Pe 22 iunie 1986, Argentina elimina Anglia la Campionatul Mondial din Mexic şi se năşteau “Mâna lui Dumnezeu”, dar şi “Golul secolului”.

FANATIK îţi prezintă povestea din spatele “Mâinii lui Dumnezeu”, golul marcat de Diego Maradona care a făcut înconjurul lumii. În minutul 51 al meciului Argentina – Anglia, sfert de finală la CM 1986, “El Pibe de Oro” înscria cu mâna, fiind singura posibilitate prin care putea să-l depăşească pe Peter Shilton în aer.

Englezii au contestat golul lui Diego Maradona, dar Ali Bin Nasser, centralul tunisian al meciului, şi Bogdan Dotchev, tuşierul bulgar, nu văzuseară henţul şi au validat reuşita lui “El Pibe de Oro”. La finalul meciului, care a însemnat calificarea Argentinei în semifinale, Diego a oferit prima explicaţie pentru gol.

Cum s-a născut “Mâna lui Dumnezeu”, celebrul gol al lui Diego Maradona

“Un pic cu lovitura de cap a lui Maradona şi puţin cu mâna lui Dumnezeu”, a fost declaraţia lui Diego Maradona de la finalul meciului, cuvinte care au făcut înconjurul lumii rapid. Argentina şi Anglia aveau o rivalitate fotbalistică începută la Mondialul din 1966, dar ura dintre cele două ţări a atins cote alarmante după Războiul Malvinelor.

Conflictul a durat zece săptămâni şi a fost câştigat de armata engleză, ceea ce a dus la alimentarea urii în Argentina. “Oamenii spun: ‘foarte bine că golul a fost incorect şi nemilos, astfel pe englezi o să-i doară şi mai tare”, declara Cesar Luis Menotti, selecţionerul alături de care Argentina câştigase Mondialul din 1978.

“A fost un sentiment frumos, ca o revansă simbolică în faţa englezilor”, avea să spună Diego Maradona în filmul documentar despre viaţa lui din 2019.

Ce spunea despre “Mâna lui Dumnezeu” în cartea “Atins de Dumnezeu. Cum am câştigat Campionul Mondial din 1986”

“Când am văzut balonul înălțându-se, mi-am spus: ‘Nu-l voi ajunge niciodată, te rog, vino înapoi!’. Atunci mi-a venit ideea: ‘Lovesc mingea, apoi duc imediat mâna lângă cap’. După ce am aterizat, nu știam unde e mingea.

M-am uitat, era în plasă. Așa că am început să urlu ‘gol, gol!’. Checho Batista, idiotul de Checho, m-a întrebat dacă am marcat cu mâna. I-am zis: ‘Taci, prostule! Îmbrățișează-mă!’. Nu-mi pare rău că am înscris cu mâna, chiar deloc.

Cu tot respectul pentru fanii Angliei şi adversari, nu-mi pare rău. Aşa am crescut, când eram copil şi jucam fotbal în Fiorito, mai mereu marcam cu ajutorul mâinii”, a scris Diego Maradona în paginile cărţii “Atins de Dumnezeu. Cum am câştigat Campionul Mondial din 1986”.

A urmat “Golul Secolului”

La patru minute după “Mâna lui Dumnezeu”, Diego Maradona a oferit o mostră de genialitate în stare pură. Argentinianul a luat mingea aproape de centrul terenului şi i-a “croşetet” pe englezi. Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher şi Terry Fenwick au fost victimele lui “El Pibe de Oro”, ca mai apoi să înscrie în poarta lui Peter Shilton.

În 2002, FIFA a organizat un sondaj de opinie pentru stabilirea celui mai frumos gol din istoria Campionatelor Mondiale. Reuşita lui Diego Maradona a ieşit pe primul loc, fiind declarat “Golul Secolului XX”.