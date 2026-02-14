Cum s-a născut unul dintre marii atacanți din istoria lui Dinamo. A luat o primă uriașă pentru un singur gol marcat: “Credeam că vor să mă dea afară!”

ADVERTISEMENT

Ionel Augustin, unul dintre marii atacanți din istoria lui Dinamo, cu sute de meciuri și aproape 100 de goluri în Ștefan cel Mare, nu a fost din primii săi ani un vârf de meserie. Cum s-a ”născut”, de fapt, cel care avea să intre în galeria marcatorilor de renume din fotbalul românesc.

Cum s-a născut unul dintre marii atacanți din istoria lui Dinamo: “Credeam că vor să mă dea afară!”

Ajuns la 70 de ani, cel poreclit ”Oneață” este recunoscut de orice fan al lui Dinamo. În prezent, când au trecut decenii întregi de la golurile cu Inter, Hamburg și Dinamo Minsk sau de la bara de pe Anfield cu Liverpool, Augustin vine cu povești nemuritoare despre primii săi ani la gruparea alb-roșie.

Într-o ediție de colecție a emisiunii ”FANATIK Dinamo”, cum a ajuns să facă pasul către poziția de vârf. Se întâmpla totul într-o perioadă în care o altă legendă din ”Groapă”, Dudu Georgescu, se accidentase. Ionel Augustin mărturisește că, la un moment dat, a crezut că oficialii echipei vor să-l dea afară.

”(…) La un moment dat, la Dinamo, nu mai aveam atacanți. Dudu Georgescu se accidentase, a făcut o luxație la umăr. A fost operat. Și nu aveam atacant. Că de aceea am ajuns eu să joc atacant, la insistențele domnului Valentin Stănescu. Până m-am decis…s-a rugat de mine (…).

(n.r. și așa ați ajuns să jucați atacant?) Nemțeanu era accidentat, Iamandi și el, Dudu Georgescu era operat. Nu avea cine să joace atacant. Și a venit un turneu în Egipt. M-a chemat la el în cameră (n.r. Valentin Stănescu): ‘uite, nu avem atacant, trebuie să joci’.

Eu am spus: ‘A, vrei să mă dai afară?’. Următorul pas, dacă nu joc bine acolo ca atacant… ‘deci tu schimbi postul, eu nu dau randament și după aceea vrei să scapi de mine?’, mă gândeam eu.

Apoi mi-a spus: ‘bă, balaure, nu vrei să înțelegi că tu trebuie să joci acolo, că ăla e postul tău, că ești puternic, că..’. / Eu spuneam: ‘Bre, nea Tinel, nu vrei să înțelegeți că postul de atacant presupune să fii combinativ, să poți să joci. Eu nu am calitatea asta de atacant‘”, povestește Augustin.

Care a fost primul meci ca atacant al lui Ionel Augustin la Dinamo. Duel de 5 stele

să-și schimbe poziția din teren și să devină atacant la Dinamo. Avea să fie cea mai importantă decizie din cariera sa. Meciul de ”debut” ca vârf a fost chiar duelul cu puternica Hamburg, contând pentru turul 2 al Cupei Campionilor Europeni, sezonul 1983-1984.

”Până la urmă m-au convins. Și m-au convins la meciul cu Hamburg. (…) Nu aveau vârf. Acela (n.r. victoria cu 3-0 de la București cu nemții) a fost primul meu meci ca atacant la Dinamo”, spune ”Oneață”.

Ce primă a încasat Oneață Augustin pentru golul marcat cu Hamburg

În continuare, ”Oneață” spune că era nesigur de planurile conducătorilor de la Dinamo. Acesta i-a întrebat din nou dacă, prin această modificare, ei vor de fapt să-l dea afară de la echipă. Nu avea să fie așa. Ba dimpotrivă, șefii din Ștefan cel Mare i-au promis, apoi i-au oferit o primă pentru un gol cu Hamburg.

”Eu tot îi vedeam supărați și întrebam: ‘Vreți să mă dați afară?’ Ce i-am spus lui nea Tinel am spus și staff-ului. Și zic ei: ‘Nu, cum să te dăm afară, tu ești Dinamo. Noi vrem să pregătim Dinamo. Scrie Dinamo pe tine.

Au zis apoi: ‘Uite, care e treaba: îți dăm 5.000 de lei dacă joci atacant și dai gol și 10.000 dacă dai și pasă de gol. Și zic: ‘bine, domnule, accept’ că în condițiile astea. Și am început. Și am jucat atacant. Am dat gol. Vine tovarășul general de la noi, de la club, scoate plicul, îmi dă plicul: 5.000 de lei”, dezvăluie Augustin.