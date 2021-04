Cum s-a petrecut crima din Cernavodă. De ce îl invitase profesoara în casă pe criminal

Noi informații apar în cadrul anchetei despre crima din Cernavodă. Cristina Palu, o profesoară de psihologie din Cernavodă, care lucra la un liceu din Medgidia, a fost găsită omorâtă în locuința sa, după ce a primit în casă un bărbat care îi montase geamurile termopan.

Profesoara de 52 de ani îl primise în apartamentul său pe bărbatul cu aproximativ 10 ani mai tânăr pentru a face niște verificări la geamurile termopan montate tot de el. Acesta a fost însă doar un pretext, motivul adevărat al vizitei fiind planul de spargere al apartamentului pe care bărbatul îl pusese la cale.

Crima din Cernavodă, rezultatul unui jaf eșuat

În timp ce se ocupa cu presupusele verificări, suspectul a încercat să fure cheile apartamentului, dar a fost observat de către victimă. Atunci, bărbatul a încuiat ușa, a rupt cheia în broască și a ucis-o pe femeie. Pompierii au fost cei care au descoperit crima, fiind chemați de către sora victimei, pentru că aceasta nu mai răspundea la telefon. O anchetă a fost pornită și criminaliștii încearcă să recreeze filmul crimei.

“În această dimineață, în jurul orei 9:00, prin apel unic pe 112, am fost solicitați să intervenim pentru deblocarea unei uși în Cernavodă. La fața locului s-au deplasat colegii de la Detașamentul Cernavodă cu o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare și de asemenea, în sprijin, o ambulanță SAJ. Sosiți la fața locului, pompierii au deblocat ușa cu mijloacele din dotare și în casă a fost găsită o persoană de sex feminin, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a fost declarată decedată”, a transmis ISU.

Aceștia au ajuns într-un final, ajutați de informațiile descoperite, la un bărbat de 42 de ani, care a fost reținut și dus la audieri. Zafer Sadac, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, spune că victima a fost strangulată, după care cheia apartamentului a fost ruptă în exteriorul ușii.

Suspectul a încercat să se omoare, dar va răspunde în fața legii

Polițiștii l-au găsit repede pe suspect. Acesta a încercat să se sinucidă, când a văzut că este înconjurat de poliție, însă cadrele medicale i-au salvat viața și acum se află în stare stabilă, urmând să răspundă în fața legii pentru fapta comisă. Psihologii au ajuns la concluzia că nu a fost un accident, ci o crimă premeditată, potrivit ProTV.

“Ați văzut, nu a ieșit în panică, a închis frumos și a rupt cheia în ușa, ca să nu vină nu știu cine, poate sora victimei. Premeditat, cu sânge rece, așa a procedat, se pare” – Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist.

Colegii profesoarei de psihologie din Cernavodă sunt în stare de șoc. Moartea colegei i-a luat prin surprindere, mai ales că era vorba despre o persoană cumsecade și cu rezultate excepționale în activitatea profesională.

“Suntem șocați că am auzit că nu mai este colega noastră. Am vorbit cu dansa și am felicitat-o cu toții pentru sărbătorile pascale. Un om extraordinar, o profesoară, un psiholog școlar extrem de calm, ajuta pe toată lumea, și elevi și copii”, declară Elena Nichita, directoarea liceului unde lucra profesoara ucisă.

