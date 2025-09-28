Cum s-a pozat Aryna Sabalenka alături de sora ei. Imaginile controversate i-au înnebunit pe fani

Aryna Sabalenka a atras atenția fanilor în mediul online. Liderul WTA s-a afișat în ipostaze controversate alături de sora ei mai mică, iar comentariile nu au întârziat să apară.

ADVERTISEMENT

Aryna Sabalenka și sora ei, gesturi indecente

Aryna Sabalenka face ce face și agită din nou apele în mediul online. Liderul WTA are o comunitate de milioane de fani pe Instagram și tot acolo postează fel de fel de imagini cu momente din viața ei. De data asta, potrivit fanilor, tenismena a cam exagerat.

mai mică, Tonechka. Până aici, nimic greșit, însă ipostaza în care s-au afișat cele două a fost catalogată drept nepotrivită și cu un mesaj eronat. Mai exact, imaginile respective arată ca și cum Aryna Sabalenka și Tonechka ar fi pe punctul să se sărute.

ADVERTISEMENT

Internauții au reacționat imediat, având în vedere că vorbim despre mai multe gesturi nepotrivite. Ceea ce i-a scandalizat și mai mult pe urmăritorii Arynei a fost faptul că sora liderului WTA, Tonechka este încă minoră, iar astfel cele două transmit un mesaj complet greșit.

Gesturile controversate nu s-au limitat la o singură poză. Aryna Sabalenka a imitat inclusiv o tigroaică și și-a scos „ghearele” spre pieptul surorii sale. Toate aceste imagini, deși au fost apreciate de unii urmăritori, au stârnit și revoltă în mediul online.

ADVERTISEMENT

Cine este iubitul Arynei Sabalenka, bărbatul cu care tenismena a fost în vacanță în Grecia

După a decis că merită să se răsfețe într-o vacanță. Tenismena l-a luat pe iubitul ei, Giorgos Frangulis și au plecat amândoi în Grecia. Pe pagina sa de Instagram, Sabalenka a postat câteva imagini prin care a arătat cât de mult iubește această țară.

ADVERTISEMENT

Fără doar și poate, Giorgos Frangulis este cel mai mare susținător al tenismenei. Relația dintre Aryna Sabalenka și Giorgos Frangulis a început în aprilie 2024, la doar o lună după ce fostul iubit al tenismenei, Konstantin Kolțov, s-a sinucis. Într-un interviu acordat anul trecut, Sabalenka a vorbit deschis despre faptul că Frangulis a fost cea mai mare sursă de sprijin pentru ea în perioada de doliu.

„A fost o perioadă extrem de grea, iar eu am fost cu adevărat fericită să-l am alături, mereu încercând să mă înveselească, mereu asigurându-se că facem lucruri care să mă scoată din starea apăsătoare.”, a spus tenismena, pentru .

ADVERTISEMENT

Născut și crescut în São Paulo, Brazilia, Frangulis a studiat dreptul la Fundação Armando Alvares Penteado, în 201. Totuși, iubitul Arynei Sabalenka a recunoscut că nu și-a finalizat studiile și nici nu a dat examenul de barou în Brazilia.

„Am știut mereu că nu voi fi avocat. Ceea ce îmi doream cu adevărat era să fiu antreprenor.”, a spus Frangulis, pentru .

View this post on Instagram

Ulterior, el a fondat Oakberry. Brandul are legătură cu originile sale braziliene, deoarece ingredientul principal al produsului, fructele de açaí, sunt recoltate din pădurea tropicală amazoniană.

Frangulis a fondat Oakberry, un brand de superalimente specializat în produse pe bază de açaí, în decembrie 2016. Brandul său a câștigat rapid popularitate datorită bolurilor și smoothie-urilor cu açaí și s-a extins într-un ritm accelerat.

Într-un timp scurt, Oakberry a ajuns la peste 700 de locații în peste 40 de țări. La sfârșitul anului 2023, compania a atras investiții de 67 de milioane de dolari.