Cum s-a pozat cea mai sexy voleibalistă din lume. Deși clubul i-a cerut să șteargă imediat imaginile, sportiva a preferat mai degrabă să renunțe la carieră

O voleibalistă celebră a decis să sfideze toate regulile. Sportiva s-a pozat în ipostaze incendiare, iar în timp ce fanii au apreciat imaginile, clubul a avut o altă părere. Cea mai sexy voleibalistă din lume a fost somată să șteargă toate pozele, însă a ales să nu se conformeze. Cu ce se ocupă acum după ce a decis să renunțe la cariera din lumea sportului.

ADVERTISEMENT

Cea mai sexy voleibalistă din lume a renunțat la cariera din lumea sportului

a demonstrat că își merită din plin acest titlul oferit de fani. Kayla Simmons, în vârstă de 29 de ani, face furori în mediul online. Sportiva postează imagini incendiare, iar aprecierile din partea urmăritorilor nu întârzie să apară.

Kayla Simmons și-a făcut un obicei din a-i pune pe jar pe fanii ei. Deși imaginile sale primesc mii de like-uri, clubul sportivei nu a fost prea încântat să le vadă. În 2023, celei mai sexy voleibaliste din lume i s-a cerut să șteargă imaginile provocatoare de pe paginile de social media, însă tânăra a refuzat să facă asta.

ADVERTISEMENT

sale de voleibaliste la Marshall University Athetics. Voleibalista a considerat că acesta este un semn să se reorienteze spre un alt domeniu și chiar asta a făcut. Drept dovadă, de doi ani, Kayla Simmons cochetează cu modellingul.

Kayla Simmons continuă să posteze imagini incendiare pe social media

Întrebată de către fani dacă regretă alegerea făcută, cea mai sexy voleibalistă din lume a spus că nu. Potrivit ei, nu doar cererea clubului de a șterge pozele a motivat-o să renunțe la volei, ci și bustul ei generos care o încurca pe teren.

ADVERTISEMENT

„Totul ar fi fost mai ușor cu sâni mai mici, nu poți sări la fel de sus, nu poți alerga la fel de rapid, totul este mai dificil. Nu mi s-a îndeplinit dorința, dar asta e.”, a declarat Kayla Simmons, pe Instagram.

ADVERTISEMENT

În continuare, Kayla Simmons nu a renunțat la obiceiul de a se poza în ipostaze provocatoare. Recent, fosta voleibalistă a fost în vacanță în California și a profitat din plin de peisaje. Tânăra de 29 de ani a postat imagini în costum de baie și a făcut instant furori pe Instagram.

View this post on Instagram

Pe lângă miile de aprecieri, fanii au copleșit-o pe Kayla Simmons cu fel de fel de complimente. În timp ce unii i-au transmis că este sexy, alții nu s-au ferit să o încoroneze „regina plajei”.

ADVERTISEMENT

„Ești superbă, Kayla!”, „Ești sexy!”, „Ești atât de frumoasă, încât faci luna să fie geloasă.” sau „Regina plajei” au fost doar câteva dintre comentarii.