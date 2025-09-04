Sport

Cum s-a pozat cea mai sexy voleibalistă din lume. Deși clubul i-a cerut să șteargă imediat imaginile, sportiva a preferat mai degrabă să renunțe la carieră

Cea mai sexy voleibalistă din lume a renunțat la carieră pentru a-și răsfăța fanii cu imagini incendiare. Cu ce se ocupă acum tânăra de 29 de ani.
Claudia Şoiogea
04.09.2025 | 11:30
Cum sa pozat cea mai sexy voleibalista din lume Desi clubul ia cerut sa stearga imediat imaginile sportiva a preferat mai degraba sa renunte la cariera
Cea mai sexy voleibalistă din lume a fost somată de către club să șteargă imaginile provocatoare. Sursa foto: Instagram

O voleibalistă celebră a decis să sfideze toate regulile. Sportiva s-a pozat în ipostaze incendiare, iar în timp ce fanii au apreciat imaginile, clubul a avut o altă părere. Cea mai sexy voleibalistă din lume a fost somată să șteargă toate pozele, însă a ales să nu se conformeze. Cu ce se ocupă acum după ce a decis să renunțe la cariera din lumea sportului.

ADVERTISEMENT

Cea mai sexy voleibalistă din lume a renunțat la cariera din lumea sportului

Cea mai sexy voleibalistă din lume a demonstrat că își merită din plin acest titlul oferit de fani. Kayla Simmons, în vârstă de 29 de ani, face furori în mediul online. Sportiva postează imagini incendiare, iar aprecierile din partea urmăritorilor nu întârzie să apară.

Kayla Simmons și-a făcut un obicei din a-i pune pe jar pe fanii ei. Deși imaginile sale primesc mii de like-uri, clubul sportivei nu a fost prea încântat să le vadă. În 2023, celei mai sexy voleibaliste din lume i s-a cerut să șteargă imaginile provocatoare de pe paginile de social media, însă tânăra a refuzat să facă asta.

ADVERTISEMENT

Kayla Simmons a decis să pună capăt în 2023 carierei sale de voleibaliste la Marshall University Athetics. Voleibalista a considerat că acesta este un semn să se reorienteze spre un alt domeniu și chiar asta a făcut. Drept dovadă, de doi ani, Kayla Simmons cochetează cu modellingul.

Kayla Simmons continuă să posteze imagini incendiare pe social media

Întrebată de către fani dacă regretă alegerea făcută, cea mai sexy voleibalistă din lume a spus că nu. Potrivit ei, nu doar cererea clubului de a șterge pozele a motivat-o să renunțe la volei, ci și bustul ei generos care o încurca pe teren.

ADVERTISEMENT
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin...
Digi24.ro
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic

„Totul ar fi fost mai ușor cu sâni mai mici, nu poți sări la fel de sus, nu poți alerga la fel de rapid, totul este mai dificil. Nu mi s-a îndeplinit dorința, dar asta e.”, a declarat Kayla Simmons, pe Instagram.

ADVERTISEMENT
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a
Digisport.ro
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a "sărit la gâtul" jurnalistului: "Pare că ai nevoie"

În continuare, Kayla Simmons nu a renunțat la obiceiul de a se poza în ipostaze provocatoare. Recent, fosta voleibalistă a fost în vacanță în California și a profitat din plin de peisaje. Tânăra de 29 de ani a postat imagini în costum de baie și a făcut instant furori pe Instagram.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kayla Simmons (@kaylasimmmons)

Pe lângă miile de aprecieri, fanii au copleșit-o pe Kayla Simmons cu fel de fel de complimente. În timp ce unii i-au transmis că este sexy, alții nu s-au ferit să o încoroneze „regina plajei”.

ADVERTISEMENT

„Ești superbă, Kayla!”, „Ești sexy!”, „Ești atât de frumoasă, încât faci luna să fie geloasă.” sau „Regina plajei” au fost doar câteva dintre comentarii.

Încă o schimbare la loturile naționale! Rapid trimite un fotbalist de urgență
Fanatik
Încă o schimbare la loturile naționale! Rapid trimite un fotbalist de urgență
Iga Swiatek a răbufnit după eliminarea de la US Open! A auzit întrebarea...
Fanatik
Iga Swiatek a răbufnit după eliminarea de la US Open! A auzit întrebarea jurnalistului și nu s-a mai abținut: „Tu ai nevoie de o pauză mentală?”
Neluțu Varga a scăzut prețul! Suma pe care trebuie să o plătească Gigi...
Fanatik
Neluțu Varga a scăzut prețul! Suma pe care trebuie să o plătească Gigi Becali pentru a da lovitura în mercato: „Pot fi și două tranșe”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Prea îndrăzneață. Cum s-a putut prezenta cunoscuta prezentatoare la Festivalul de Film de...
iamsport.ro
Prea îndrăzneață. Cum s-a putut prezenta cunoscuta prezentatoare la Festivalul de Film de la Veneția | FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!