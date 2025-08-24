Cum s-a prezentat Mamadou Thiam la primul antrenament la FCSB: „E clar că are nevoie de timp”

pe piața transferurilor prin aducerea lui Mamadou Thiam. Jucătorul senegalez a impresionat la Universitatea Cluj, iar ”roș-albaștrii” l-au analizat atent după ce l-au văzut la antrenament.

ADVERTISEMENT

Un oficial FCSB a analizat transferul lui Mamadou Thiam

Întrebat cum stă noul jucător cu kilogramele, ținând cont că părea destul de ”împănat”, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, Mihai Stoica, a explicat că și el avea aceeași părere, însă a recunoscut că s-a înșelat.

”În echipamentul Universității Cluj părea mult mai corpolent. Avem jucători cu kilograme mai multe decât el, dar și mai înalți. Eu cred că o achiziție bună, cred asta cu convingere”, a declarat oficialul ”roș-albaștrilor”, la .

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș din etapa a 7-a a SuperLigii, Mihai Stoica a evitat un răspuns concret: ”A făcut un singur antrenament cu echipa, e clar că are nevoie de timp”.

Thiam va debuta la meciul cu FC Argeș

Imediat după ce a reușit transferul lui Mamadou Thiam, patronul Gigi Becali a anunțat că acesta și va fi titularizat cu FC Argeș, pentru a putea ca Daniel Bîrligea să fie odihnit pentru returului cu Aberdeen.

ADVERTISEMENT

La rândul său, antrenorul Elias Charalambous a întărit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului de pe Arena Națională că în partida programată duminică, 24 august, de la ora 21:30.