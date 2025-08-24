Sport

Cum s-a prezentat Mamadou Thiam la primul antrenament la FCSB: „E clar că are nevoie de timp”

Mamadou Thiam este ultimul transfer realizat de FCSB, iar jucătorul a fost analizat de un oficial al campioanei României.
Traian Terzian
24.08.2025 | 07:00
Cum sa prezentat Mamadou Thiam la primul antrenament la FCSB E clar ca are nevoie de timp
Mamadou Thiam, analizat după transferul la FCSB. Sursă foto: Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES

Gigi Becali a mai dat o lovitură pe piața transferurilor prin aducerea lui Mamadou Thiam. Jucătorul senegalez a impresionat la Universitatea Cluj, iar ”roș-albaștrii” l-au analizat atent după ce l-au văzut la antrenament.

ADVERTISEMENT

Un oficial FCSB a analizat transferul lui Mamadou Thiam

Întrebat cum stă noul jucător cu kilogramele, ținând cont că părea destul de ”împănat”, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, Mihai Stoica, a explicat că și el avea aceeași părere, însă a recunoscut că s-a înșelat.

”În echipamentul Universității Cluj părea mult mai corpolent. Avem jucători cu kilograme mai multe decât el, dar și mai înalți. Eu cred că o achiziție bună, cred asta cu convingere”, a declarat oficialul ”roș-albaștrilor”, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș din etapa a 7-a a SuperLigii, Mihai Stoica a evitat un răspuns concret: ”A făcut un singur antrenament cu echipa, e clar că are nevoie de timp”.

Thiam va debuta la meciul cu FC Argeș

Imediat după ce a reușit transferul lui Mamadou Thiam, patronul Gigi Becali a anunțat că acesta va fi folosit pe postul de atacant central și va fi titularizat cu FC Argeș, pentru a putea ca Daniel Bîrligea să fie odihnit pentru returului cu Aberdeen.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

La rândul său, antrenorul Elias Charalambous a întărit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului de pe Arena Națională că atacantul adus de la U Cluj va fi pe teren în partida programată duminică, 24 august, de la ora 21:30.

ADVERTISEMENT
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute...
Digisport.ro
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
1.20 este cota Betano pentru ”șansă dublă: 1x” la FCSB - FC Argeș
Neluțu Sabău i-a băgat în ședință pe jucători după 0-1 cu Dinamo: ”O...
Fanatik
Neluțu Sabău i-a băgat în ședință pe jucători după 0-1 cu Dinamo: ”O discuție mai bărbătească”
Bîrligea, suspendat de UEFA pentru returul FCSB – Aberdeen?! Reacţia lui Mihai Stoica:...
Fanatik
Bîrligea, suspendat de UEFA pentru returul FCSB – Aberdeen?! Reacţia lui Mihai Stoica: „Nouă ni se poate întâmpla orice!”
SuperLiga transferurilor gratis! Nouă cluburi n-au plătit niciun euro pe jucători. Universitatea Craiova...
Fanatik
SuperLiga transferurilor gratis! Nouă cluburi n-au plătit niciun euro pe jucători. Universitatea Craiova a cheltuit cât FCSB, Rapid şi Dinamo la un loc
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”....
adevarul.ro
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”. Care este cea mai grea parte a bătrâneții
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat...
Observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!