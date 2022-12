Cum s-a prezentat Natalia Mateuț la Antena Stars după petrecerea de ziua ei. Andrei Ștefănescu a dat-o de gol: „Vreau să vă spun un secret din interior”

Natalia Mateuț și-a sărbătorit ziua de naștere și s-a asigurat că atât invitații, dar și ea, s-au distrat de minune. Andrei Ștefănescu, colegul său de la Antena Stars, a lipsit de la eveniment, dar tot a dat-o de gol și a spus ce s-a întâmplat la petrecere în ediția de luni, 19 decembrie 2022, a emisiunii Showbiz Report.

Natalia Mateuț, emisiune cu probleme după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce a dezvăluit Andrei Ștefănescu

Natalia Mateuț a așteptat mult timp momentul acesta, încă de la începutul lui decembrie amintind aproape zilnic în emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars faptul că se apropie ziua ei de naștere.

Sâmbătă, 17 decembrie, vedeta a împlinit 32 de ani și a organizat o petrecere pe cinste, unde cei dragi i-au fost alături.

De curând, , dar asta nu a împiedicat-o să se distreze de minune.

Frumoasa șatenă a îmbrăcat o ținută provocatoare, cu zone decupate în partea de sus, lăsând la vedere decolteul generos, și transparentă în partea de jos.

În picioare a optat pentru o pereche de pantofi cu toc înalt, care i-au pus în evidență picioarele, dar care i-au pricinuit și neplăceri.

Andrei Ștefănescu a lipsit de la eveniment, fiind ocupat cu fiul său, dar tot și-a dat de gol colega, despre care a spus că îi este greu să prezinte ediția de luni, 19 decembrie a emisiunii.

„Vreau să vă spun un secret de-al nostru de aici, din interior. Nati abia merge, abia stă, pentru că are bășicuțe pe talpă de cât a dansat muzică. A trecut și duminică și ea tot așa e.

Am înțeles că a fost o petrecere pe cinste. Am tot văzut, mă uitam în timp real și vedeam poze și filmulețe de acolo. Am suferit (n.r că nu era acolo). Pe la 23:30 deja era pierdută Nati”, a spus Andrei Ștefănescu la Antena Stars.

Cătălin Cazacu s-a distrat la ziua Nataliei Mateuț

În schimb, pe Cătălin Cazacu nu l-a împiedicat nimic să petreacă până spre dimineață la ziua de naștere a Nataliei Mateuț, mai ales că, la rândul lui, și el , cea pe care anul acesta a și cerut-o de soție.

„A fost distracție mare, mare. Dacă mie mi-a părut rău că am plecat… Am plecat pe la 3, când a început exact ce-mi place mie”, a dezvăluit Cătălin Cazacu.