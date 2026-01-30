Cum s-a produs accidentul în care a murit vedeta show-ului Chefi la cuțite. Fratele actriței, în stare gravă: detalii cutremurătoare

ADVERTISEMENT

O fostă concurentă Chefi la cuțite, din echipa lui Ștefan Popescu, și-a pierdut viața într-un cumplit accident de mașină în Israel, chiar în drum spre a-și sărbători mama. Fratele ei se află în stare critică.

După accidentul de la Lugojel, un alt accident rutier a curmat viața unei foste concurente a emisiunii Chefi la cuțite. Tal Berkovich, actriță, model și una dintre cele mai îndrăgite concurente din sezonul 16, a murit într-un accident de mașină cumplit în Israel, la doar 41 de ani, informează .

Drama s-a petrecut joi, 30 ianuarie, pe Highway 40, în zona Telalim Junction din deșertul Negev. Berkovich se afla în vizită la familia sa, pregătindu-se să sărbătorească ziua de naștere a mamei, când mașina în care se afla a intrat violent în coliziune cu un camion, potrivit relatărilor din media israeliană.

La volan se afla Tal, iar lângă ea era fratele ei, Gil, în vârstă de 40 de ani. După impactul devastator, echipajele de urgență care au sosit rapid la fața locului au găsit-o pe Tal prinsă între fiarele contorsionate ale autoturismului. În ciuda tuturor eforturilor salvatorilor, ea a fost declarată decedată la locul accidentului.

Fratele ei a fost transportat în stare critică la Centrul Medical Soroka, unde continuă să lupte pentru viața sa. La fel și șoferul camionului implicat în accident, despre care se spune că are răni ușoare.

Tal Berkovich, concurentă Chef la cuțite, a murit la 41 de ani

Tal Berkovich era cunoscută atât în România, cât și pe plan internațional. Nu doar pentru , unde a impresionat juriul și a câștigat cuțitul de aur, dar și pentru activitatea sa ca model și actriță. Originară din Israel, cu rădăcini românești și cetățenie americană, Tal a început viața artistică ca balerină, evoluând apoi spre modeling și actorie. A studiat în Londra și a lucrat în proiecte cinematografice și televiziune atât în Israel, cât și în Statele Unite.

Berkovich s-a născut în Kiryat Tivon și a făcut parte din baletul israelian și compania de dans Bat-Dor. A jucat în spectacolul satiric Paparazzi (2006-2007), după care s-a mutat la Londra pentru a studia actoria. În 2011, a participat la emisiunea Dancing with the Stars, iar ulterior s-a mutat la Los Angeles, unde a lucrat la proiecte americane precum serialele Payday și Perfect, filmul Don’t Forget Me (2017) și la producții israeliene, inclusiv o campanie publicitară pentru INTIMA.

Într-un interviu acordat lui Maariv în 2019, Tal povestea despre cum prima ei experiență în Los Angeles a fost dezamăgitoare: „L-am atins și am văzut că nu totul strălucește. Am văzut că nu asta îi face pe oameni fericiți. Am început să investighez, să învăț Cabala și mi-a adus multă bucurie și pace. Mă cunosc mai bine. Am o pace interioară”.

De la balet la bucătărie. Cum a cucerit cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu publicul român

În emisiunea culinară de la Antena 1, povestea ei a cucerit publicul. Tal rememora într-un testimonial cum a ajuns în lumea gastronomiei: „M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist.

M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londra am studiat actoria și teatrul, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”.

Momentul magic al lui Tal Berkovich la Chefi la cuțite

Concurenta se mândrea și cu rolul de Chef Holistic în Los Angeles, dar și cu reușita obținută la Chefi la cuțite, unde a primit cuțitul de aur din mâna lui Chef Ștefan.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!”.

Cum o boală autoimună i-a descoperit pasiunea pentru gătit

Tal Berkovich și-a dezvăluit, printre altele, și lupta cu sănătatea, care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții și alimentației. În cadrul emisiunii , concurenta a povestit cum o boală autoimună a determinat-o să-și descopere pasiunea pentru gătit.

„Acum vreo 9 ani am avut o boală autoimună. Am avut o infecție la glanda tiroidă, iar doctorii au vrut să mă pună pe steroizi și să iau medicamente toată viața, dar eu am o abordare holistică. Am urmat o dietă fără gluten, fără zahăr, fără lactate.

Practic, nu mai puteam să mănânc în oraș. Mi-a fost foarte clar că trebuie să gătesc. Am avut noroc și am reușit să mă vindec cu ajutorul mâncării, iar doctorii au fost surprinși. Mi-au zis că dacă nu iau steroizi, voi muri… Ei bine, nu am murit!”, a mărturisit Tal Tal Berkovich la Chefi la cuțite.