Cum s-a produs, de fapt, explozia de la Poliția din Lugoj. S-a deschis dosar penal pentru patru infracțiuni. Care e starea victimelor. Video

O explozie a avut loc într-o clădire a Poliției din Lugoj miercuri dimineață, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 08:00, doi polițiști fiind afectați de deflagrație. FANATIK a aflat cum s-a produs evenimentul, de fapt, și ce anchetează în aceste momente procurorii.

Deși ancheta e în plină desfășurare, un comunicat oficial cu primele concluzii urmând să fie transmis joi, 15 ianuarie, FANATIK a aflat câteva detalii extrem de interesante despre explozie. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, în clădirea respectivă nu exista nicio butelie, așa cum s-a speculat, după ce autoritățile au declarat că acel sediu nu era racordat la rețeaua de gaze. Încălzirea era electrică, spațiile respective fiind foarte mici astfel încât nu era nevoie de o centrală sau alte variante complexe de încălzire. Cu alte cuvinte, varianta unei explozii provocate de o instalație din interior pică din start.

Clădirea era încălzită electrică, nu era racordată la rețeaua de gaze și nu exista nicio butelie în interior. Cum s-au acumulat, totuși gazele?

Și, totuși, de unde în respectiva instituție, dat fiind faptul că nu exista nici măcar o butelie în interiorul clădirii? Surse apropiate anchetei ne-au dezvăluit că acumulările de gaze ar fi provenit din sistemul de canalizare, dar toate circumstanțele în care s-a produs explozia vor fi anunțate oficial după toate cercetările care se impun.

A aprins lumina și a bubuit tot. Care e starea polițistului de la caziere

Dimineață, puțin după ora 8, un polițist a mers la muncă, a aprins becul și, la doar câteva secunde, clădirea s-a făcut praf. În acel moment, scânteia produsă de întrerupător a produs explozia. Polițistul care a aprins lumina se află, din fericire, în stare bună. Un alt cadru a suferit arsuri la o mână, fiind în afara oricărui pericol. Un al treilea polițist despre care se spune că ar fi fost rănită a suferit un atac de panică: s-a dus la spital, dar neavând nimic, revenindu-și imediat, a fost lăsat acasă.

Comunicatul oficial al IPJ Timiș

În momentul exploziei, camerele de supraveghere au surprins și trei civili care erau pe stradă. IPJ Timiș transmite că persoanele surprinse în apropierea clădirii nu au fost rănite deloc. „La data de 14 ianuarie 2026, în jurul orei 08:00, la o anexă ce aparține sediului principal al Poliției municipiului Lugoj a avut loc o deflagrație neurmată de incendiu.

În cadrul anexei își desfășurau activitatea polițiști din cadrul Biroului Cazier și Evidență Operativă, la momentul exploziei fiind prezent în interior doar un polițist în vârstă de 37 de ani, care a suferit arsuri, fiind transportat la spital în stare stabilă. În urma incidentului, a fost afectată o altă anexă-sediul Biroului Rutier, din aceasta fiind afectați alți doi polițiști de 41 și 42 de ani. Cel de 42 de ani este șeful Biroului Rutier care a primit îngrijiri la fața locului, iar cel de 41 de ani este polițist în cadrul Biroului Rutier care a suferit un atac de panică, a fost transportat la spital, dar nu a necesitat internare medicală. De asemenea, au fost avariate 2 autovehicul dintre care una este o autospecială de poliție, și 5 geamuri de la un bloc de locuințe din vecinătate”, este comunicatul transmis de IPJ Timiș imediat după explozie.

Dosar penal pentru patru infracțiuni

În acest caz, s-a deschis deja pentru 4 infracțiuni: vătămare din culpă, distrugere din culpă și alte două încălcări ale legii cu privire la normele de siguranță la locul de muncă. „Având în vedere evenimentul din această dimineață, am venit să clarific anumite aspecte. S-a deschis dosar penal pentru săvârșirea a patru infracțiuni de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj. Cele patru infracțiuni pentru care se fac cercetări sunt: vătămare din culpă, distrugere din culpă și două infracțiuni pentru nerespectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. Ceea ce vă putem spune este că clădirea în care s-a produs deflagrația nu era racordată la sistemul de gaz și nu are legătură cu clădirea principală a Poliției Lugoj”, a transmis un reprezentant al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș.

