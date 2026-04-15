Cum s-a produs, de fapt, incendiul devastator de la blocul ANL din Constanța. Pompierii, de ore bune la fața locului: „Cele mai mari pagube sunt la parter”. Starea victimelor

ADVERTISEMENT

Un incendiu devastator a izbucnit în seara zilei de marți, 14 aprilie 2026, în municipiul Constanța, afectând destul de serios un bloc ANL. FANATIK a aflat cum s-a produs nenorocirea și oferă detalii în exclusivitate despre evenimentul care se putea transforma într-o tragedie de proporții.

Incendiu devastator la un bloc de locuințe sociale din Constanța. Ce a provocat focul

Aproape 160 de oameni au fost evacuați în grabă din cartierul Henri Coandă din Constanța, iar bilanțul victimelor (persoane rănite, deocamdată, căci unul dintre afectați este în stare gravă la spital) a pus pe jar autoritățile. De unde a pornit incendiul și care este cea mai probabilă cauză?

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, Cristian Amarandei, inspector-șef al ISU Constanța, a explicat modul în care s-a produs incendiul, menționând, totodată, că pompierii nu și-au încheiat încă misiunea, deși flăcările au fost stinse. Se fac în continuare verificări pentru a înțelege, din punct de vedere tehnic, cu exactitate, cum s-a putut produce nenorocirea.

„Pompierii încă nu și-au încheiat activitatea”

„Pompierii încă nu și-au încheiat activitatea, sunt și acum la fața locului și fac verificări, evaluări pentru stabilirea pagubelor, efectelor exacte ale evenimentului și cauza probabilă. Trebuie făcute anumite expertize, iar asta nu e posibil doar la nivelul nostru”, ne-a precizat colonelul, la câteva ore după ce s-a dat alarma în oraș.

ADVERTISEMENT

Practic, chiar dacă focul a fost lichidat în cursul serii, investigația tehnică abia începe. Specialiștii trebuie să stabilească exact punctul de pornire și mecanismul prin care flăcările s-au extins atât de rapid.

ADVERTISEMENT

Blocul nu necesita aviz ISU, însă verificările periodice erau necesare

Un detaliu extrem de important, care poate surprinde mulți locatari, ține de statutul acestor imobile. Potrivit colonelului Amarandei, blocurile de locuințe, inclusiv cele ANL, nu intră în categoria construcțiilor care necesită un aviz ISU: „Funcționarea acestor imobile nu necesită un aviz ISU, nu se încadrează în cerințele hotărârii de guvern privind avizarea și autorizarea pe linia securității la incendiu. Nu are importanță domeniul de activitate sau proprietarul, căci vorbim de un imobil pentru locuințe”.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte, spre deosebire de spațiile comerciale sau instituțiile publice, blocurile de locuințe nu sunt obligate să treacă prin filtre stricte de securitate la incendiu. Asta nu înseamnă că riscurile nu există, ci doar că responsabilitatea este, în mare parte, împărțită între proprietari și autorități locale.

Un alt aspect care ridică semne de întrebare este lipsa totală a unor sesizări anterioare. ISU Constanța susține că nu au existat reclamații sau intervenții în zonă care să indice probleme. „Nu au mai fost solicitări sau reclamații legate de nereguli la acest bloc. Nu au mai fost solicitări nici măcar în cartierul respectiv pentru evenimente similare”, ne-a mai precizat Amarandei.

ADVERTISEMENT

Acest lucru sugerează că incendiul nu a fost precedat de incidente minore sau semnale de alarmă evidente, ceea ce face cu atât mai dificilă prevenirea unor astfel de situații. Chiar dacă incendiul a fost unul violent, pompierii susțin că intervenția s-a desfășurat în parametri optimi. Peste 90 de cadre au fost mobilizate, iar Planul Roșu de Intervenție a fost activat și ulterior dezactivat după lichidarea focului.

Incendiul, cel mai probabil provocat de o sursă de încălzire electrică în locuința de la parter

„Operațiunea de salvare a fost executată în timp optim. Mijloacele avute în dotare ne-au ajutat să putem desfășura cu rapiditate aceste acțiuni”, a adăugat inspectorul-șef ISU Constanța, pentru FANATIK.

Cu toate acestea, pare să indice o problemă des întâlnită în astfel de cazuri: instalațiile electrice suprasolicitate. Focul a pornit de la parter, cel mai probabil de la o sursă electrică de încălzire, unde locuia bărbatul în vârstă de 64 de ani, cel aflat în stare gravă la Terapie Intensivă.

Cauzele frecvente ale incendiilor în blocurile de locuințe

„Ce pot să precizez vizavi de cauzele frecvente este că se încadrează în acea listă în care, printre cele mai frecvente cauze, se numără cele de natură electrică. Vorbim de mijloace de încălzire, sobe cu sau fără acumulare de căldură, coșurile de fum, specifice în special în sezonul rece, iar odată cu încălzirea atmosferică apare suprasolicitarea de natură electrică și oamenii folosesc mijloace de creare a confortului termic.

Sunt cazuri în care se suprasolicită rețeaua de alimentare cu energie electrică ajungându-se, din păcate, în astfel de situații dacă acestea nu sunt verificate periodic de către firme atestate în acest sens, care să certifice gradul de funcționalitate”, a declarat Amarandei pentru FANATIK.

Cu alte cuvinte, combinația dintre instalații vechi, consum crescut și lipsa verificărilor periodice poate deveni explozivă, după cum se vede în cazul evenimentului din Constanța. Deși inițial au existat informații că incendiul ar fi pornit de la etajul 1, indică o altă variantă.

„Vorbim de o cauză probabilă și atunci toate elementele care sunt avute în vedere fac trimitere la o zonă de la parterul clădirii, pentru că amprenta lăsată de incendiu este în acest mod. Cele mai mari pagube sunt la parter și, descrescător la etajele 1 și 2. La parter locuia bărbatul care este la ATI”, a completat Amarandei.

Între timp, autoritățile locale au intervenit pentru a limita impactul social al tragediei. Primăria a pus la dispoziție 60 de locuințe pentru relocarea celor afectați, dintre care 41 chiar în cartierul Henri Coandă. Poliția Locală a securizat zona, iar echipele sociale evaluează fiecare caz în parte.

În ce stare sunt răniții

Cu privire la starea de sănătate a răniților, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean Constanța, unde au ajuns locuitorii care au suferit arsuri sau s-au intoxicat cu fum, Crina Kebedi, a făcut câteva precizări pentru FANATIK. Vârstnicul de 64 de ani rămâne în stare deosebit de gravă, iar o parte din cei internați sunt mai bine, urmând să fie externați chiar în cursul zilei de azi.

„Pacientul cu arsuri de 80% pe suprafața corporală este în stare critică, la secția de terapie intensivă, iar prognosticul este unul rezervat. În spital mai sunt la acest moment 7 persoane, dintre care 4 copii și 3 adulți. Evoluția este favorabilă pentru toți. Rămân încă sub supraveghere. Rămâne de văzut câți se vor externa în cursul acestei zile și câți mâine”, a transmis reprezentanta spitalului pentru FANATIK.