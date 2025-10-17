Cum s-a produs explozia devastatoare din București. Primele concluzii ale unui expert criminalist: „O bombă cu ceas”

Cum a fost posibilă explozia devastatoare din blocul de pe Calea Rahovei și cine ar fi putut preveni tragedia care a ucis trei persoane și a rănit alte 14, inclusiv elevi ai unui liceu din apropiere? Incidentul ar fi fost provocat, potrivit expertului criminalist Liviu Chesnoiu, de acumularea de gaze, pe care acesta o descrie drept „o bombă cu ceas”.

ADVERTISEMENT

Cum s-a produs explozia devastatoare din Rahova și cine sunt victimele

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, , în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a distrus complet două etaje ale imobilului, provocând prăbușirea parțială a fațadei.

În urma exploziei, trei victime au decedat, iar alte 14 au fost rănite, dintre care 13 au fost transportate la spitale din București, prezentând politraumatisme și arsuri. Printre victime se numără și elevi ai Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, situat în apropierea blocului afectat. Mai mulți copii și profesori au fost răniți de cioburile geamurilor sparte în urma exploziei.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar echipele de intervenție continuă să efectueze verificări în zonă. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă, iar poliția a delimitat perimetrul de siguranță pentru a preveni noi incidente.

De ce a „bubuit” blocul din Rahova? Explicațiile criminalistului

Pentru a înțelege mai bine cauzele acestei deflagrații, FANATIK l-a contactat pe specialistul criminalist Liviu Chesnoiu care ne-a explicat mecanismul incidentului și factorii care au putut conduce la explozie, oferind detalii tehnice despre acumularea de gaze și modul în care o simplă scânteie poate declanșa o tragedie de asemenea amploare.

ADVERTISEMENT

„Eu am făcut Școala Specială de Artilerie și Geniu și sunt rezervist din acest punct de vedere, așa că pot să vorbesc cu cunoștință de cauză. Așa se întâmplă când se acumulează gaze peste noapte. Dimineața când se duce cineva să aprindă lumina în bucătărie, se întâmplă acolo un scurt, se produce o mică scânteie. Aceia a declanșat explozia. De aceea nu ardea.

ADVERTISEMENT

Acumularea de gaze, când s-a declanșat scânteia de la întrerupător, a fost ca o bombă, să spunem așa. Suflul exploziei a zburat geamurile, a zburat ușa de la intrare și toate ușile care au zburat de pe palierul acela au produs victime”, a explicat specialistul Liviu Chesnoiu, pentru FANATIK.

De ce nu au fost luate măsuri când locatarii au simțit miros de gaz

Criminalistul a subliniat că responsabilitatea siguranțe . Mai ales că, potrivit martorilor, locatarii blocului ar fi semnalat miros de gaz cu câteva ore înainte de explozie.

ADVERTISEMENT

„Când se întâmplă să se simtă miros de gaze, bineînțeles că administratul de bloc trebuie să dea alarma, să nu stăm după firma de distribuție a gazului. Sunt foarte multe blocuri care trebuie controlate, de aceea nu trebuie întârziată oprirea distribuției de gaze.

Nu trebuie să așteptăm să se explodeze blocul, trebuie luate măsuri imediate. Șeful de bloc, șeful de administrație, de urgență, e un buton acolo, oprea furnizarea de gaze și așteptau să se facă controlul. Pe fiecare ușa trebuie să fie o bulină verde că e verificat sistemul de distribuție de gaze, o bulină roșie că nu e verificat. Trebuie să lași pe toată lumea care controlează să verifice”, a mai explicat expertul.

Cine răspunde atunci când nerespectarea regulilor de siguranță duce la tragedii

Chesnoiu subliniază că responsabilitatea nu cade doar asupra locatarilor, ci și asupra administratorilor de bloc, ai firmelor de întreținere și ai autorităților care trebuie să asigure controale periodice. Ignorarea acestor măsuri de siguranță poate transforma orice defecțiune minoră, ca în acest caz, într-o tragedie, punând în pericol viețile oamenilor nevinovați.

„De obicei, bătrânii nu prea deschid, că n-au bani, că trebuie făcută o plată, ca să se verifice la doi ani de zile sistemul acesta. Există niște senzori, care se montează, ăia piuie imediat, dar poate că nici n-au avut asemenea senzori, poate că nu s-au respectat foarte multe chestii și noi asta facem, întotdeauna discutăm despre efect, dar nu despre cauze.

Păi cauza este că acolo era o bombă cu ceas, erau nerespectate foarte multe prevederi în sensul acesta și uitați cum apar victime și mor oameni nevinovați, că cineva nu își face datoria. Când începe sezonul rece, trebuie totul verificat la sânge. Și ei trebuie să știe, oamenii, că nu trebuie să lași niciodată geamul închis la bucătărie”, a ținut să mai menționeze Chesnoiu, pentru FANATIK.

De ce este vitală aerisirea bucătăriilor în sezonul rece?

Criminalistul atrage atenția asupra riscurilor generate de acumularea gazelor în locuințe, mai ales în perioada rece, când oamenii folosesc mai intens centralele sau aragazele. Specialistul subliniază că lipsa ventilației corespunzătoare poate transforma aceste surse de încălzire într-un pericol real.

„Astfel de situații se tot întâmplă la noi când oamenii încep să folosească mai mult centrale pe gaz sau poate aragazul din bucătărie. Asta pentru că nu toate aceste bucătării sunt aerisite.

Ar trebui ca toate aceste spații în care există astfel de surse de încălzire trebuie să fie ventilate. Trebuie lăsat un geam acolo deschis ca să fie undeva o ieșire a gazului”, a declarat Liviu Chesnoiu.