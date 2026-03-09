Cum s-a produs salvarea lui Dinamo de la dispariție: ”Toți ne spuneau să lăsăm această echipă să moară! Să o luăm de la capăt”

ADVERTISEMENT

De ”Programul Doar Dinamo București” se leagă salvarea lui Dinamo de la dispariție. Președintele DDB, Eduard Galan, a oferit, la FANATIK, o serie de informații despre cât de dificil a fost acest proces care, în final, a readus clubul din Ștefan cel Mare pe radarul echipelor de top din SuperLiga.

Ce rol a avut Programul DDB în supraviețuirea lui Dinamo

Înființat în urmă cu aproape opt decenii, clubul Dinamo București a traversat, în ultimii ani, cea mai neagră perioadă din istoria sa. În mai 2022, pentru prima dată din 1948 până în prezent, echipa din Ștefan cel Mare retrograda în liga secundă. Majoritatea celor din lumea fotbalului, fie cei apropiați de albi-roșii sau fani neutri, credeau că acest lucru va echivala cu dispariția echipei.

Fanii dedicați 100% ai clubului alb-roșu, cei care sunt alături de echipă ”până la moarte, nu au cedat însă nicio secundă. Nu și-au pierdut speranța că Dinamo poate și trebuie să supraviețuiască. Suporterii au spus un ”Nu!” ferm retrogradării în Liga a 4-a și au luptat pentru ca echipa să revină rapid pe prima scenă. Acest lucru s-a întâmplat, iar acum Dinamo este din nou o echipă puternică, pe podiumul din SuperLiga și cu șanse la titlu.

Miercuri, 25 februarie, în emisiunea ”FANATIK Dinamo”, . Vorbim de unul dintre miile de fani alb-roșii care au susținut necondiționat clubul. Acesta cunoaște toate detaliile despre viața echipei, dar mai ales despre acei ani în care clubul a fost pe buza prăpastiei.

”Acum 3 ani, încă ni se spunea și ni se șoptea că cel mai bine ar fi să lăsăm echipa să moară și eventual să cumpărăm un loc de Liga a 2-a și să o lăsăm pe asta așa cum e. Noi tot timpul am spus (n.r. că vrem să salvăm Dinamo), noi am fost fermi, am avut în spate suporterii și îi avem și acum. Împreună am reușit ceea ce se vede astăzi”, spune fanul ”câinilor”.

Președintele DDB: ”De fapt, suporterii au salvat Dinamo”

Galan recunoaște meritul celor de la Red & White, însă ține să puncteze un aspect unanim acceptat de fanii ”câinilor”: ”Suporterii au salvat clubul Dinamo de la dispariție!”

”Toată lumea vorbește că Red & White (n.r. firma care a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului de fotbal Dinamo București în februarie 2023) a salvat Dinamo. De fapt, suporterii au salvat Dinamo. Pentru că dacă suporterii nu erau și nu era Programul DDB, Red & White nu avea ce cumpăra”, a spus Galan.

Cum reușeau fanii lui Dinamo să facă sold-out pe Arena Națională în perioada pandemiei

Fotbalul și sportul în general au fost paralizate în perioada pandemiei de COVID-19. Cei mai afectați au fost fanii, care nu și-au putut urmări la lucru favoriți din săli sau de pe stadioane. În ciuda acestui aspect, suporterii lui Dinamo au reușit imposibilul.

, a dezvăluit, la ”FANATIK Dinamo”, faptul că suporterii reușeau, în pandemie, ceva de-a dreptul de neimaginat. Să facă ”sold-out” pe Arena Națională. Banii din biletele virtuale se duceau la echipă.

” (n.r. despre salvarea lui Dinamo) Putem să plecăm cu discuția din perioada pandemiei, când făceam sold-out Pe Arena Națională la meciuri în care nu era permis să fie spectatori. Putem să vorbim de perioada neagră a retrogradării. Ultima amintire și cea mai puternică de pe stadionul Ștefan cel Mare a rămas meciul cu U Cluj.

E foarte mult de vorbit (n.r. despre cum au salvat suporterii pe Dinamo) și cred că ne-ar trebui două seri la foc de lemne cu vin fiert și să discutăm pe larg fiecare aspect”, a adăugat oficialul DDB.

Eduard Galan a mai punctat faptul că, în acea perioadă, imediat după plecarea lui Pablo Cortacero, el și cei de la DDB erau conștienți că numai fanii din toată țara pot ține clubul în viață, că ei sunt ”baza”.

”Știam că avem nevoie de bani, știam că nu ne putem baza pe acționarul majoritar, și aici vorbim după ce a plecat Cortacero. Știam că toată baza e doar în noi și în prietenii noștri, firmele, oamenii de afaceri care ne puteau ajuta și am reușit. Am cumpărat bilete, am făcut și tombele, am dat premiile după 4 ani, dar le-am dat”, a mai spus Galan.