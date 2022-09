Cum s-a produs scandalul la FCU Craiova – Rapid, pas cu pas. De la stewardul care a vrut să fure steagul giuleștenilor, la disputa Săpunaru / Poștașu și bătaia de la vestiar. Video

FCU Craiova – Rapid 1-0 nu a fost despre driblinguri, goluri, sau bare frumoase. Ci despre tentative de furt, pumni, picioare, gaze și scuipături. Cele două tabere își pasează vina, dar ca rezultat rămâne doar o seară tristă pentru fotbalul românesc.

Cum s-a produs scandalul la FCU Craiova – Rapid, pas cu pas. De la stewardul care a vrut să fure steagul rapidiștilor, la iureșul lui Săpunaru

FANATIK vă prezintă firul evenimentelor de la Târgu-Jiu și cum a escaladat conflictul atât de mult până la a se ajunge la declarații ca “dacă îmi băga un cuțit în piept cine răspundea?”, a lui Cristi Săpunaru, “se putea repeta cazul Marian Cozma”, a lui Dan Șucu pentru , sau “dacă se întâmpla pe Giulești ne linșau toți”, a lui pentru FANATIK.

Startul meciului vine direct cu o stare conflictuală, dată de ultimele confruntări dintre cele două echipe. FCU Craiova domină la directe, a fost scandal pe Giulești în primăvară.

Intrare foarte dură a lui Alex Ioniță la Achim. Decarul Rapidului cade pradă stării de tensiune și face un gest necugetat la mijlocul terenului. Scapă cu galben în primă fază, dar ia roșu după intervenția din cabina VAR. Min. 70: O persoană cu vestă de steward se apropie de galeria Rapidului și încearcă să fure un steag de gard al giuleștenilor. Este scânteia care pornește nebunia. “Ultrașii” răspund imediat și reușesc să țină de steag. Câțiva fani sar pe pistă și încearcă să îl prindă pe cel care a vrut să le fure steagul. Stewarzii nu încearcă să îl rețină pe respectiv, ci intervin doar asupra rapidiștilor. Spiritele se inflamează în galeria rapidistă care aruncă și cu materiale pirotehnice. Din peluza rivală li se răspunde cu scandări rasiste. Stewarzii sunt depășiți și fac uz de gazele lacrimogene. Jandarmeria intervine de urgență. Fanii Rapidului sunt nevoiți să facă un pas în spate, dar din tribună răspund cu o ploaie de scaune rupte aruncate în direcția jandarmilor. Gazela lacrimogene folosite în exces fac aerul irespirabil pentru toți cei din jur. Inclusiv jucători și operatori TV.

Cristi Săpunaru, la un pas de bătaie cu Poștașu și mai apoi conflict fizic cu bodyguardul lui Mititelu

Finalul partidei . Cristi Săpunaru merge să salute galeria, alături de alți jucători ai Rapidului. În drum spre fani le reproșează jandarmilor că au folosit gazele lacrimogene. Aceștia spun că intervenția cu gaze a fost a stewarzilor. De la peluza, rapidiștii pornesc spre vestiare. Fanii olteni, inflamați și ei, îi înjură. pe tot parcursul. Săpunaru este primul care răspunde. Pornește conflictul dintre el și Poștașu. “A aruncat cu apă, sticle și țigări în mine”, acuză căpitanul Rapidului. Apar și imagini în care se vede cum Săpunaru sare și scuipă în direcția fanilor aflați deasupra vestiarului. Gest copiat și de rezerva Drăghia. Cel mai probabil, cel vizat este chiar Poștașu. Acesta din urmă pretinde că Săpunaru ar fi scuipat copii din tribune, inclusiv în pauza meciului.

Reacții după incidentele de la vestiare:

“Nu e bodyguardul meu, este un amic. Eu dădeam un interviu și când m-am uitat în spate era o învălmășeală, Săpunaru fugea după cineva. Eu m-am dus să potolesc scandalul. Acel băiat, împreună cu alți bodyguarzi de la Rapid, l-au împiedicat pe Săpunaru să bată pe cineva. A fost o acțiune de prevenție, nu de scandal. Din contră, Săpunaru l-a lovit pe acel apropiat al meu. E prima oară pentru Săpunaru?! Nu știu ce problemă avea. Eu sunt nedumerit.

Am fost informat că acest Săpunaru fugea după un anume suporter, pe nume Poștașu. Eu nu vă confirm, eu vă transmit ce mi s-a spus. N-a făcut nimeni nimic, eu am vrut să previn accidentul” (Adrian Mititelu, patron FCU Craiova)

Cristi Săpunaru: “Poate să aibă un cuțit în mână și să mi-l bage în piept. Cine plătește pentru asta”

“Am stat cu galeria noastră, am cântat cu galeria noastră. Am venit spre vestiare. Spre vestiare la tunel, unde ar trebui să fie un tunel să intre jucătorii, era omul care a intrat pe teren și i-a aruncat cu fularul în nas lui Claudiu Niculescu.

Nu pot să îi spun numele că nu mă interesează. A aruncat cu apă pe noi, a aruncat cu sticle pe noi, a aruncat cu țigări pe noi. Eu de aia m-am enervat. Nu am avut nicio treabă cu jucătorii sau cu oficialii Craiovei, așa cum spune domnul Mititelu. M-am întors pe teren, că am vrut să mă cert cu el. Când m-am întors pe teren, a apărut o persoană care nu știu cine este, fără ecuson. Acum, sincer, poate să aibă un cuțit în mână și mi-l bagă în piept. Cine plătește pentru asta? Plânge familia acasă. Cine plătește? Că noi sunt vandali, suntem noi nebuni.

Atunci când o să vină domnul Mititelu pe Giulești, o să vin și eu cu 20 de prieteni și să stea el pe tunel. E normal așa ceva? La tunel nu a stat niciun steward. Ei s-au ocupat de galeria noastră. Același lucru s-a întâmplat și la pauză: scuipați, apă peste noi, înjurături.

Filmarea care s-a dat la televizor e o minciună. Eu nu am dat în el, nu am nicio treabă cu el. Nu am dat în nimeni. Sută la sută am fost provocați tot meciul”.

Poștașu: “Săpunaru a început să scuipe spre fiul meu și spre toți copiii de acolo. Individul ăsta nu gândește”

“La pauză, în drum spre vestiare, eu mă aflam în tribună alături de fiul meu, dar lângă noi erau și alți copilași. Ce credeți că face acest individ pe nume Săpunaru? Copiii mai strigau spre el, știți cum sunt copiii, iar Spunaru a început să scuipe spre fiul meu și spre toți copiii de acolo, Evident că m-am enervat teribil și l-am înjurat și eu.

El m-a văzut pe mine și m-a recunoscut. Apoi, la finalul meciului, după ce el a terminat circul ăla cu jandarmii din fața suporterilor rapidiști, în drum spre vestiare, mă tot căuta din priviri. M-a văzut din nou și am început să ne înjurăm reciproc. Apoi, dintr-o dată el a vrut să sară balustrada și să vină să ne batem în tribună.

Erau și copii pe acolo, dar Săpunaru deja intrase în roul lui de mare ultras și voia să ne batem. Vă dați seama ce minte are accest om? Nu îmi este frică de acest Spunaru, dar individul ăsta nu gândește. Cum să te apuci să sari în tribună la bătaie? (Poștașu, fan FCU Craiova, pentru )

Mihai Stoica: “Doar tranchilizat pare că poate fi oprit” / Săpunaru: “Nu discut cu valetul de la palat”

“Dacă te baţi cu toată lumea, trebuie luate măsuri. S-a luat doar cu Bancu măsuri, atunci în semifinala Cupei cu Sepsi, când i s-au dat şase etape. Alţii au făcut lucruri infinit mai grave. Doar tranchilizat pare că poate fi oprit aici. Sunt sigur că nu se vor lua măsuri” (Mihai Stoica, la ) /

“Eu nu discut cu valeții! Dacă vrea cineva din cadrul echipei FCSB să discute cu mine… Pot să am o discuție cu un jucător. Cei care spun pe la televizor că sunt eu nebun și am eu probleme, mai ales valetul de la palat. Eu nu vorbesc cu valeții! Eu nu pot să le răspund la valeți pentru că nu sunt de teapa noastră. Să-și vadă de treaba lor.Eu nu mi-am bătut niciodată în viața mea un suporter și nici nu o să fac chestia asta. Mai bine las capul jos” (replica lui pentru Meme Stoica).

Dan Șucu: “Acolo se putea repeta cazul lui Marian Cozma”

„Trebuie să vedem ceea ce a fost cel mai grav: lipsa securității fotbaliștilor! Vorbim de o zonă în care nu au ce căuta alte persoane, care nu au legătură oficială cu meciul. Intri într-un culoar, într-un spațiu îngust. Ești deja target (n.r. – țintă). Este o bombă cu ceas! Dacă sunt și câțiva bețivi pe acolo, este deja o problemă. Acolo se putea repeta cazul lui Marian Cozma. Așa s-a întâmplat și atunci, într-o învălmășeală de acest gen, cu un sportiv care își apăra colegii.

Mi-aș dori să înțeleagă toți președinții din fotbal că securitatea fotbaliștilor este prioritatea cluburilor. La finalul jocurilor, după o încărcătură psihică foarte mare, ei trebuie protejați la vestiare. Pentru tot ceea ce se întâmplă pe stadion, pe gazon și la interior, există regulamente clare. Trebuie să ne preocupe pe toți cei implicați în acest fenomen asigurarea siguranței sportivilor pentru a evita situații grave, pe care apoi să le regretăm toți” (Dan Șucu, patron Rapid, pentru Prosport),

Victor Angelescu: Să fie suspendată Craiova vreo 20 de etape! Suntem în Evul Mediu, chiar așa?

Suntem în Evul Mediu, chiar așa? 20 de oameni cu brațele cât munții care nu au nicio treabă cu clubul pe la vestiare. Nu exista asta, nu era niciun conflict! Că unii vor să scoată țapi ispășitori sau că se putea acționa mai bine sau mai rău, asta e altceva. Dar când ai o lipsă crasă de securitate și sunt 70.000 de oameni fără escuson la vestiare, e o problemă foarte gravă. Mi se pare o tâmpenie să fie linșat Săpunaru de toată lumea. De ce să fie suspendat? Să fie suspendată Craiova vreo 20 de etape! dacă se întâmpla așa ceva pe Giulești ne linșau toți! Acum tot Săpunaru e atacat. Cum să intre suporterii la vestiarul jucătorilor. Poștașu’ sau mai știu eu cine. Trebuie ca de acum încolo să existe măsuri de securitate la toate meciurile. Cum să ai tupeul să faci așa ceva ca organizator? Trebuie trași la răspundere clar. Punct” (Victor Angelescu, acționar Rapid, pentru )