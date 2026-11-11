Sport

Cum s-a pus la cale amicalul Chindia – FCSB: ”E o revenire a lui în orașul natal”

Traian Terzian
11.11.2026 | 18:45
Cum sa pus la cale amicalul Chindia FCSB E o revenire a lui in orasul natal
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Cum s-a ajuns la disputarea amicalului dintre Chindia și FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
Profitând de pauza datorată echipelor naționale, FCSB și-a stabilit un meci amical împotriva Chindiei. Cum s-a ajuns, de fapt, la această întâlnire.
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FCSB și Chindia se vor întâlni într-un amical la Târgoviște, iar Florin Gardoș (38 de ani), fost jucător la formația bucureșteană și actual manager general la clubul din Liga 2, a dat detalii despre cum s-a stabilit partida.

Cum s-a negociat amicalul Chindia – FCSB

Oficialul Chindiei a mărturisit că a avut o discuție în acest sens cu Laurențiu Reghecampf, iar acesta și-a dat acordul pentru disputarea amicalului. Mai mult, pentru antrenorul FCSB acest joc înseamnă și o revenire acasă, el fiind născut la Târgoviște.

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”Duminică jucăm cu FCSB. Acest amical s-a realizat datorită deschiderii din partea lor, le mulțumesc pe această cale. Prima discuție a fost cu nea Vali Argăseală, în precedenta pauză, dar noi aveam deja un meci programat cu Petrolul. Am zis atunci că nu puteam anula meciul.

Acum, când știam că urmează pauza, am inițiat eu. Am vorbit cu Reghe, i-am spus că ne-ar bucura să vină, că ar fi un meci amical cu oameni în tribună. Laurențiu Reghecampf e din Târgoviște, e și o revenire a lui în orașul natal. Nu cred că a văzut stadionul nou.

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Au acceptat invitația, meciul e duminică la 12:00. Pentru comunitatea din Târgoviște e un eveniment, deja se simte. Copii întreabă la școli dacă pot veni. Meciul va fi unul frumos, e 10 lei biletul. Ne ajută foarte mult, am făcut cumva un pachet cu meciul de campionat de acasă. E important să avem oamenii alături de noi și în campionat. Avem nevoie de ei, chiar dacă lucrurile merg bine”, a declarat Gardoș, la Voyo Sport Live.

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Ce urmează pentru FCSB după amicalul cu Chindia

Meciul amical dintre Chindia și FCSB se va disputa duminică, 15 noiembrie, de la ora 12:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște. Prețul unui bilet în sectorul destinat oaspeților este de 10 lei, în timp ce pentru fanii gazdelor tichetele vor costa între 20 și 40 de lei și vor fi valabile și la jocul de campionat cu SCM Râmnicu Vâlcea.

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După disputarea a 13 etape din actualul sezon, Chindia este lider în clasamentul din Liga 2. Formația dâmbovițeană va juca până la finalul lunii în deplasare cu Steaua (23 noiembrie), pentru ca apoi să primească vizita nou promovatei SCM Râmnicu Vâlcea (28 noiembrie).

De partea cealaltă, FCSB are trei înfrângeri consecutive, cu Gloria Bistrița în Cupa României și cu U Cluj și Corvinul în SuperLiga, și a ieșit din zona play-off-ului. După acest amical, trupa lui Reghecampf va evolua în deplasare cu FC Argeș (22 noiembrie) și apoi va întâlni acasă Csikszereda (28 noiembrie).

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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