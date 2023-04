Cum s-a răzbunat un bărbat pe vecina care parchează în fața casei sale: ”Fantastic”

Cum pe vecina care parchează în fața casei sale. E de-a dreptul fantastic. Povestea acestuia a devenit virală pe rețelele de socializare, unde a primit numeroase aprecieri și mesaje din partea internauților.

Cum și-a luat revanșa un bărbat pe vecina care își lăsa autoturismul în dreptul locuinței sale. Ce spun oamenii despre acțiunile sale

Un bărbat a dezvăluit cum și-a luat revanșa pe vecina care își lăsa autoturismul în dreptul locuinței sale de fiecare dată, în ciuda faptului că are loc de parcare privat în fața propriei case. Potrivit , acesta nu s-a mai putut abține.

Deși nu are tocmai o problemă serioasă cu persoana care locuiește în apropierea sa, șoferul a luat măsuri. Așa a ajuns să parcheze în locul său imediat ce femeia pleacă. Așa nu mai poate să intre în spațiul ocupat anterior.

„Vecina mea tot parca în fața casei mele. Nu este chiar o problemă, dar pare să preferă aici. Lucrez de acasă, ea pare să intre și să iasă toată ziua. Când pleacă îmi trag mașina cu doi metri înainte doar pentru a ocupa spațiul în care era ea.

Când se întoarce spațiul pe care l-a lăsat în urmă cu 10 minute nu poate să parcheze pe el. Am chiar și o cameră în față, așa că stau și mă uit la ea din fața laptopului”, a povestit bărbatul, mai arată sursa citată.

Bărbatul, mesaje nenumărate din partea internauților

Comentariile nu au întârziat să apară. Unii au declarat că este „fantastic” ce a făcut, în timp ce alt utilizator a calificat acțiunile bărbatului drept „uimitoare”. Majoritatea spun că „a jucat bine” legat de , semn că a luat decizia corectă.

În plus, sunt și multe persoane care au povestit propriile peripeții de genul acesta, doar că la scări mai mari. Spre exemplu, cineva a precizat că are un vecin care are impresia că deține drumurile și locurile de parcare.

„Așadar, crede că este acceptabil să blocheze zonele din fața caselor altor oameni și să le ia spațiul că la urma urmei este Autostrada Regelui!”, „Avem aceeași problemă, dar la o scară mai mare. Am un vecin care deține 4 mașini”.

„Obișnuiam să lucrez în ture și trebuia să plec înainte de 6 dimineața. Odată, familia lui a parcat atât de strâns în fața mașinii mele încât a trebuit să dau înainte și înapoi pentru a-mi scoate mașina și să nu o lovesc pe a lor.

Eram în același schimb a doua zi și mi-a făcut mare plăcere să bat în ușa lor la 5:50 dimineața, să-i fac să-și mute mașina ca să pot ieși… nu au mai făcut-o de atunci”, sunt câteva dintre mesajele oamenilor.