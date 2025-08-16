News

Cum s-a răzbunat un bărbat pe vecinii săi pentru un loc de parcare: ”Sper că și-au învățat lecția”

Un bărbat a găsit o metodă foarte ingenioasă prin care să se răzbune pe vecinii săi pentru un banal loc de parcare. Cum a procedat?
Valentina Vladoi
16.08.2025 | 08:30
Cum sa razbunat un barbat pe vecinii sai pentru un loc de parcare Sper ca siau invatat lectia
Cum s-a răzbunat un bărbat pentru un loc de parcare. Sursă foto: Freepik

Când vine vorba de un loc de parcare, pot exista numeroase discuții. Sunt persoane care devin nervoase când plătesc pentru el, dar îl găsesc ocupat. Alte persoane pot fi însă deranjate de cum parchează alții.

Cum s-a răzbunat un bărbat pentru un loc de parcare

Și se pare că un bărbat a găsit o metodă ingenioasă prin care să își pună la respect vecinii. Pe Reddit, acesta a dezvăluit metoda prin care s-a răzbunat și se pare că nu puțini sunt cei care l-au felicitat.

Deși în general, vecinii săi erau civilizați când venea vorba de parcare, iată că o familie nouă în cartier nu prea se descurca. Mai departe, el era cel care avea de suferit.

„Cu ani în urmă, locuiam într-un loc în care parcarea nu era alocată. Dar exista o parcare comună pentru mai multe persoane. Dacă toți parcam bine, nu era nicio problemă. Dar era o familie care parca întotdeauna prost, pentru a păstra un loc pentru ei.

Într-o zi, am venit acasă de la serviciu destul de obosit și am văzut că lăsaseră suficient spațiu încât să-mi pot strecura micuța dubiță între mașinile părinților”, a dezvăluit acesta într-o postare.

Cum au reacționat utilizatorii de pe Reddit

Cum s-a răzbunat bărbatul din cauza acestui loc de parcare? Utilizatorul Reddit a afirmat că spațiul era atât de strâmt încât nu putea folosi ușile. Totuși, avea un plan de rezervă. A reușit să ducă răutatea la un nou nivel folosind în schimb ușile din spate ale furgonetei.

„Am făcut asta, râzând în sinea mea în timp ce mă furișam în spatele camionetei. Mă gândeam cum vor avea probleme să urce în mașini a doua zi. Mă întreb ce conversație au avut când fiul lor a venit acasă și a constatat că nu avea loc rezervat, iar părinții nu puteau ieși”, a scris el.

Și se pare că ”răzbunarea” lui a fost apreciată de alți utilizatori. „Bine jucat! Sper că au învățat lecția”, a scris o persoană. „Continuă să parchezi așa! O să-și dea seama destul de repede!”, a continuat un alt utilizator.

Cum s-a terminat întreaga poveste

Totuși, povestea nu s-a terminat aici. Ulterior, autorul postării originale a revenit în comunitatea Reddit cu o actualizare. Se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată ulterior, arată Mirror.

„Odată am parcat din nou între ei, cu mult spațiu liber. M-am felicitat pentru parcarea atât de bună. Era mult spațiu pe ambele părți, foarte paralel. Tatăl a ieșit și a început să se plângă că am parcat prea aproape.

Am ieșit ușor din mașină, i-am spus calm că era mult spațiu și m-am îndreptat spre ușa mea. Nu am mai auzit nimic”, a mai povestit acesta.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
