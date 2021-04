Gabriel Dorobanțu a vorbit despre perioada în care a fost internat în spital, infectat cu coronavirus, la sfârșitul anului trecut, măturisind că au fost clipe foarte grele, însă a reușit să se recupereze și acum se simte mult mai bine. Artistul a avut nevoie de oxigen pentru a putea supraviețui, având saturația foarte mică.

Invitat în cadrul unei emisiuni, îndrăgitul cântăreț a spus că nu dorește nimănui să treacă prin ce a trecut el și că nicio persoană care nu a avut Covid-19 nu poate înțelege cât de grele sunt astfel de momente.

În plus, Gabriel Dorobanțu a pierdut șapte kilograme în timpul în care a fost bolnav, dar a reușit să ajungă la greutatea normală în câteva luni.

Cum s-a recuperat Gabriel Dorobanțu după infectarea cu coronavirus: „Mă bucur că sunt viu”

Gabriel Dorobanțu a trecut prin clipe de coșmar la sfârșitul anului trecut, atunci când a fost depistat cu virusul SARS – CoV – 2, având o formă gravă a bolii. Cântărețul a fost internat la spital și a avut nevoie de oxigen, însă a reușit să treacă peste această afecțiune și le mulțumește cadrelor medicale pentru ajutor.

Mai mult, Gabriel Dorobanțu s-a recuperat destul de bine și poate face vocalize timp de aproape o oră, dar și sport, evoluția fiind foarte bună, din moment ce nu avut o formă ușoară de Covid-19.

„Eu am avut Covid, am stat în spital, am mulțumit celor de la spital, am avut o formă gravă. Am avut nevoie de oxigen. Saturația mea a fost de 60. Cui povestești și n-a avut Covid nu știe. Când te îmbolnăvești și ești la spital și depinzi de aparate și de o medicație anume, e complicat.

Mă bucur că sunt viu și că putem vorbi. Asistenta și doctorița spuneau: mergi, cântă-ne ceva. Pot să fac vocalize, pot să fac gimnastică, ceea ce înseamnă foarte mult pentru cineva care a avut Covid. Nu-i ușor, nu doresc nimănui. Eu sunt o fire optimistă, mă mobilizez destul de bine când e vorba să fac o treabă bună.

(…) Când am fost bolnav am slăbit șapte kilograme. Am citit în toate ziarele că m-am îngrășat, păi ei nu știu cum arătam acum trei luni”, a declarat Gabriel Dorobanțu la „Vorbește lumea” de la Pro TV.

Gabriel Dorobanțu a fost ținta hackerilor

Interpretul melodiei „Hai, vino iar în gara noastră mică” a fost ținta hackerilor, iar pagina sa de Facebook a fost închisă din această cauză.

„Facebook-ul a zis: de mâine gata contul de Facebook. Și m-au lăsat fără Facebook. De râs și de plâns”, a declarat cântărețul.

Întrebat de Cove dacă, într-adevăr, dacă hackerii au reușit să-i fure banii din cont, Gabriel Dorobanț a spus că da, adăugând că o persoană trebuie să se priceapă foarte bine la astfel de lucruri, la furtul identității.

„Au reușit toate (n.r. hackerii), pentru că trebuie să ai prcepere pentru chestia asta și să-ți stea capul la așa ceva (…) Prea multe nu mă pricep să vă spun, asta știe Poliția, dar faptul că au clonat telefonul, un timp anume de peste zi am rămas fără telefon, timp în care ei, furându-mi identitatea, eu început să vorbească cu Cove, cu Lora, eu sunt Gabi, dă-mi și mie niște bani (…) Eu mi-am recuperat banii de la bancă”, a mai spus cântărețul.