Cum s-a salvat din calea apelor o familie de români din Valencia. Mărturii cutremurătoare: ”Ne-am ținut de un copac și ne-am rugat”

Zeci de români au avut de suferit în ultimele zile din cauza inundațiilor devastatoare din Valencia, iar printre ei s-a aflat și o familie care este stabilită de mai bine de două decenii în Spania. Oamenii au dezvăluit clipele de groază prin care au trecut.

Momentele dramatice prin care a trecut o familie de români la inundațiile din Valencia: ”A fost ca un film de groază, de neînchipuit”

Conform celor mai noi date venit din Spania, a ajuns la 155. Alte trei persoane au decedat în regiunile Andaluzia şi Castilia-La Mancha.

Astfel, bilanțul inundațiilor care au lovit Spania se ridică la 158 de morți. Întrucât în multe zone abia acum au pătruns echipele de urgență, cel mai probabil numărul victimelor va crește considerabil.

Zeci de români au fost dați dispăruți în ultimele ore. Cei care au scăpat povestesc momentele cumplite prin care au trecut. Este și cazul lui Eduard. Conaționalul nostru a ajuns în Spania în urmă cu 20 de ani, alături de familia sa.

La mijlocul acestei săptămâni, bărbatul și soția sa au fost la un pas de moarte. Mașina în care se aflau a fost pur și simplu luată de puhoaie în timpul inundațiilor din regiunea Valencia.

Bărbatul a povestit, joi, cu lux de amănunte, cum a reușit să se salveze după ce s-a urcat pe remorca unui TIR. Camioane de mare tonaj au fost luate de viitură ca într-un film de groază, mărturisește bărbatul.

”A fost ceva ce nu am mai trăit niciodată. Apa creștea și a venit cu viteză, ne-a luat pe sus și mașinile, ne-a izbit de camioanele care erau parcate. Când s-a inundat mașina, am reușit să ieșim pe geam, cu toate că se oprise motorul. Nu puteam să deschidem portierele din cauza presiunii apei, geamurile nu se închideau pentru că, probabil, era afectat sistemul electric.

Am ieșit pe geam, am tras-o pe soția mea afară, ne-am urcat pe o mașină care era înfiptă într-o remorcă. Apa a trecut peste capota mașinii și ne-a ajuns la picioare. Ne-am dat seama că o să urce mai mult. Erau niște tineri urcați pe o remorcă și am strigat la ei să ne ajute, vântul era din ce în ce mai tare. Am ajutat-o pe soția mea să urce pe remorcă.

Eram deja epuizat, dar băiatul m-a ajutat mult și am reușit să urcăm deasupra remorcii de TIR și ne-am ținut de crengile unui copac. Eram toți patru uniți de brațe. Ne-am ținut de crengile unui copac să nu ne ia vântul și ne-am rugat să nu se deplaseze remorca aia, pentru că tirurile au început să se miște”, spune românul, la .

Românul care a scăpat ca prin minune de furia naturii: ”Părea un film de groază. De neînchipuit”

La un moment dat, în timp ce se aflat pe TIR alături de soția sa, în zonă s-a luat și curentul. A fost o beznă totală, precum în filmele horror. Eduard mărturisește că totul i s-a părut un coșmar.

”Era beznă la ora 18.00. S-a luat curentul, lumina stradală. A fost ceva de groază, un coșmar. Noi am stat deasupra remorcii vreo trei ore. Când s-a potolit un pic vântul, șoferul de tir a ieșit, a făcut lumină și am reușit să coborâm în cabina lui pe geam. Am stat să ne încălzim că intram în hipotermie pentru că era frig afară, eram uzi, ne-am scos hainele ca să putem să urcăm mai ușor pe remorcă.

Era nămolul pe stradă până la genunchi. Sunt mulți care nu au mai reușit să coboare din mașini, sunt victime multe. În timp ce încercam să ne urcăm pe remorcă, mașinile care veneau plutind cu viteză ne-au lovit. Pe soție a lovit-o în spate și a prins-o între mașină și remorcă”, mai spune conaționalul nostru.

încât românii și-au pierdut speranța că se mai pot salva. ”Ajunsesem să nu mai văd soluții, mi-era frică pentru soția mea, fiindcă nu știe să înoate foarte bine. S-a speriat, nu știam cum să o scot din stare. A fost un coșmar din care voiam să ne trezim, dar, de fapt, asta era realitatea.

Pare un film de groază, e de neînchipuit. Sunt claie peste grămadă mașini ca și cum ar fi un joc, un lego. Străzile sunt pline de gunoaie, de mâl, de ape. Ne-a făcut să punem în valoare mai mult viața”, încheie Eduard.