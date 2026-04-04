Cum s-a sărbătorit în vestiarul lui FC Botoșani după victoria cu FCSB: „Ne-am făcut damblaua…”. Video

FC Botoșani a fost condusă de două ori de FCSB pe teren propriu, însă la final a câștigat partida cu 3-2. Cele trei puncte au fost meritate, întrucât elevii lui Mirel Rădoi au părut fără idei de joc și au ajuns cu greu în treimea adversă. La finalul partidei, moldovenii au sărbătorit cum se cuvine o victorie contra campioanei en-titre.

Cum a sărbătorit FC Botoșani victoria cu FCSB în vestiar

FCSB a început meciul de pe stadionul din Botoșani cum nu se putea mai bine. Darius Olaru a deschis scorul în minutul 4 printr-un șut în vinclu, iar fanii roș-albaștri se așteptau ca echipa lor să aibă un meci ușor. După această reușită, elevii lui Rădoi s-au retras și i-au lăsat pe moldoveni să aibă inițiativa, însă echipa antrenată de Marius Croitoru a devenit din ce în ce mai periculoasă și a restabilit egalitatea prin Hervin Ongenda.

iar Florin Tănase a transformat lovitura de la 11 metri, făcând ca FCSB să intre la pauză cu un avantaj de un gol. În repriza secundă, echipa patronată de Gigi Becali a fost de nerecunoscut și a fost dominată categoric de FC Botoșani, care a reușit să întoarcă scorul.

La finalul partidei, din vestiarul lui FC Botoșani s-au putut auzi strigătele de bucurie ale jucătorilor, mândri că au reușit să învingă campioana ultimelor două sezoane din SuperLiga României. În timp ce săreau, jucătorii strigau celebra lozincă „Ne-am făcut damblaua, am bătut pe Steaua”,

Gigi Becali și-a făcut praf jucătorii după FC Botoșani – FCSB

, cu toate că a explicat că nu i-a plăcut că echipa sa nu a avut posesia. În schimb, patronul nu s-a ferit să-i critice pe fotbaliștii săi, iar principalele ținte au fost Lixandru și Pantea. Omul de afaceri nu este mulțumit în general de jucătorii din zona mediană și

„Lixandru, săracul, dă pase la adversar. Nu doar el. Văd o lejeritate… Pantea a pierdut mingi. Nu avem mijlocaș, nu avem cu cine să jucăm. Nu are ce face. Nu are nici atacant. Bîrligea nu a fost apt. Nu știu ce a pățit Bîrligea. E treaba lui Mirel. Ce să-i spun eu lui Mirel? Să-i spun să joace el la mijlocaș, că nu am altul mai bun? Pantea are 21-22 de ani și… Eu poate aș fi jucat cu Crețu. Nu are echipă! Am fost de râsul lumii”, a spus Gigi Becali, conform