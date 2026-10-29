Cum s-a schimbat FCSB într-un an de la 3-1 la Bistrița în Cupă: 8 titulari plecați!

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FCSB are nevoie de victorie la Bistrița pentru a nu-și complica drumul spre sferturile de finală din Cupa României. Joacă împotriva Gloriei joi, de la ora 21:30. În urmă cu fix un an, pe 29 octombrie 2025, FCSB se impunea într-un meci disputat tot la Bistrița, scor 3-1. Față de echipa de atunci, nu mai puțin de opt dintre titulari sunt deja plecați de la echipă.

FCSB a rămas fără nu mai puțin de 8 dintre titularii pe care i-a avut la Bistrița în urmă cu fix un an, tot în Cupa României

în deplasarea de la Bistrița din sezonul trecut conține multe nume de care fanii au și uitat. Singurii rămași la echipă dintre titularii de atunci sunt Dăncuș, Ngezana și Miculescu. Alți opt jucători sunt out de la echipă. Mai mult, primii doi sunt indisponibili din cauza problemelor medicale.

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Zima – Graovac, Dăncuș, Ngezana , Kiki – Edjouma, Șut – Miculescu , Olaru, Alibec – Thiam. Antrenor: Elias Charalambous.

Evident, FCSB a schimbat și la nivel de bancă tehnică. Elias Charalambous avea să plece la câteva luni distanță de acea partidă de la Bistrița, în martie 2026. În locul lui a venit Marius Baciu, care s-a despărțit și el de curând de echipa patronată de Gigi Becali. Iar la un an distanță, FCSB .

David Miculescu, singurul dintre titularii din 2025 care ar putea juca și în acest an la Bistrița. Doar că la meciul de anul trecut s-a accidentat

David Miculescu ar putea fi, astfel, singurul comun pe care FCSB l-ar putea avea în comun în 2026 față de titularii partidei din 2025. Iar internaționalul de 25 de ani nu are deloc amintiri plăcute de la respectiva partidă. A ajuns la spital după ce a fost faultat de un jucător al oaspeților. A părut chiar o accidentare gravă, dar Miculescu a avut în cele din urmă de doar câteva săptămâni de recuperare.

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FCSB s-a despărțit inclusiv de trei dintre jucătorii care au intrat pe parcurs în acea partidă. Florin Tănase, Daniel Bîrligea și Baba Alhassan au plecat între timp de la FCSB. Dennis Politic și Alexandru Stoian sunt încă în lot dintre cei veniți de pe banca de rezervă la acel meci. Cu mențiunea că Politic avea să plece împrumut în acea iarnă la Hermannstadt, dar a revenit pentru acest sezon.

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FCSB a început perfect această ediție a Cupei României, după 5-0 pe terenul celor de la FC Argeș. Iar o victorie la Bistrița i-ar asigura, practic, accesul în sferturile de finală. În cadrul acestei grupe, FCSB mai are de jucat pe 2 decembrie împotriva celor de la Csikszereda. FC Bihor, cu 4 puncte, este liderul acestei grupe, cel puțin până la Gloria Bistrița – FCSB.