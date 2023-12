Cum s-a schimbat relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh după America Express. Fiica Andreei Esca, noi dezvăluiri ”Mă așteptam”

Cum s-a schimbat relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh după America Express. Fiica Andreei Esca a făcut noi dezvăluiri despre acest subiect.

Alexia Eram a dat noi declarații despre felul în care s-a schimbat

Fiica Andreei Esca a spus că și-a găsit iubitul așa cum l-a lăsat când a plecat. Dar s-a schimbat și ceva: relația a devenit mult mai pasională pentru că nu s-au văzut vreme de câteva luni.

Dorul a fost mare, așa că iubirea a crescut și ea în timpul în care nu s-au văzut.

Totuși, Alexia Eram și Mario Fresh au mai trecut prin astfel de încercări împreună. Cântărețul a mai fost plecat și el la două emisiuni.

De asemenea, ei au avut o relație la distanță și pentru că Alexia Eram a studiat în Franța.

„Mă așteptam să-l găsesc la fel. Cum l-am lăsat așa l-am și găsit. Noi oricum am avut multe perioade în care am fost despărțiți unul de celălalt, adică eu am fost la facultate, el a fost la două emisiuni. Nu avea ce să se schimbe neapărat.

Normal că după câteva luni în care celălalt e plecat, normal că dorul e mai mare și evident că atunci când ne-am revăzut a fost mai pasional totul între noi. Dar l-am găsit la fel”, a spus Alexia Eram pentru .

Ce face Alexia Eram de sărbători

spune că este un an în care sărbătorile o prind foarte nepregătită. Aceasta vrea să plece într-o vacanță, dar nu a plănuit nimic și nici nu a cumpărat toate cadourile.

„Probabil o să fac o zi în Franța, la bunicii de acolo, dup-aia mă duc și la Iași, la părinții lui Mario. Probabil o să mă împart în două, habar n-am, nu am hotărât nimic.

Nici de Revelion nu știu ce fac, nici în vacanță nu știu unde mă duc, nu știu nimic. E primul în care nu știu nimic, pentru că am avut foarte multe proiecte de făcut în ultima perioadă și n-am avut timp să ne organizăm cu nimic”, a mai spus tânăra.