Cum s-a schimbat relația lui CRBL cu fiica sa de când el și Elena au divorțat. Alessia a rămas în grija mamei

Relația lui CRBL cu fiica sa, Alessia, s-a schimbat de când el și Elena au divorțat, în urmă cu două luni. Ce dezvăluiri a făcut artistul?

După 16 ani de căsnicie, CRBL și Elena au hotărât să pună capăt mariajului și să depună actele de divorț. Despărțirea a fost una amiabilă, iar fiica lor, în vârstă de 14 ani, a rămas în grija mamei. Cum se înțelege artistul cu Alessia, după această schimbare majoră din viața lor?

Elena și CRBL s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „Dansez pentru Tine”. Povestea lor frumoasă de dragoste a culminat cu căsătoria în anul 2008. , mai ales că a venit imediat după ce aceștia au participat împreună la show-ul Power Couple.

După separare, CRBL a părăsit casa pe care o împărțea cu Elena, în timp ce fiica lor, Alessia, a rămas cu mama ei. Cât de des reușește artisul să își vadă fata?

În ciuda schimbării, artistul se străduiește să își petreacă cât mai mult timp posibil alături de Alessia. El a rămas extrem de implicat în viața ei.

Cum se înțelege CRBL cu fiica sa, Alessia, după divorț: „E mai complicat”

Recent, CRBL a dezvăluit că păstrează o legătură strânsă cu fiica sa, Alessia, Cei doi vorbesc la telefon zilnic despre toate întâmplările din viața fetei. Este mai greu să se vadă deoarece Alessia are un program încărcat la școala. Dar, de obicei, aceștia își fac timp în weekend sau în vacanță.

„Vorbim zilnic evident despre toate întâmplările de la școală și nu numai, iar cu văzutul mai pe weekend, pentru că în timpul săptămânii are școală, după școală are canto, are dans, e mai complicat.

Acum că vine vacanța, pot să o mai iau cu mine pe la concerte. Îi place foarte mult să stea în backstage, să vadă cum se întâmplă, cum se face, că are și lumea de dincolo de scenă”, a spus CRBL, potrivit

Legătura dintre CRBL și fiica sa este întărită de pasiuni comune precum muzica și dansul. Acest lucru îi apropie și mai mult. Artistul a subliniat cât de importantă este prezența sa în viața Alessiei, chiar și în contextul schimbărilor aduse de divorț.

„Suntem foarte apropiați, avem un numitor comun, dansul și muzica. Povestim foarte mult despre muzică, suntem foarte apropiați, suntem parteneri de joacă, de discuții, mă pun la curent cu lumea ei.

Iar eu încerc să echilibrez din lumea mea, e foarte interesant, suntem foarte apropiați, încercăm să povestim despre tot ce e nou, cool. Sunt un tată permisiv în limita bunului simț, educației. Tolerez, dar nu pot să trec peste cei 7 ani de acasă, respectul, iubirea, acolo rămân destul de sever, nu e cazul Alessiei, ea așa a fost învățată, dar trec mai repede nimicurile”, spunea CRBL, în urmă cu ceva timp, potrivit