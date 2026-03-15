Cum s-a schimbat totul pentru pentru Diana Şucu după intrarea soţului în fotbal: „Avem o viaţă foarte efervescentă! Zilele de meci sunt foarte tensionate”

Diana Șucu recunoaște că viața ei s-a schimbat enorm după ce soțul ei, afaceristul Dan Șucu, a intrat în fotbal și a devenit acționar la Rapid și Genoa. Fotbalul a ajuns să fie prezent aproape zilnic în casă
Cristian Măciucă
15.03.2026 | 07:30
Diana Șucu a mărturisit că, de când soțul ei, Dan Șucu, a devenit acționar la Rapid și Genoa, viața familiei a devenit una „foarte efervescentă”. Doamna Șucu a povestit, în exclusivitate la FANATIK RAPID, cum se trăiesc zilele de meci.

Cum arată viața Dianei Șucu, cu Dan Șucu acționar la Rapid și Genoa

Dan Șucu a devenit acționar majoritar la Rapid în iunie 2022, când a cumpărat aproximativ 80% din acțiunile clubului și a intrat în conducere alături de Victor Angelescu. Acum, Dan Șucu deține 90% din Rapid. Ziua de duminică, 8 martie, a fost una foarte bună pentru familia Șucu. Rapid a remizat, în Giulești, cu liderul U Craiova, scor 1-1, în timp ce Genoa a învins-o cu 2-1 pe AS Roma.

„Nu știu cum mă percepe lumea și nici nu mă interesează cum mă privește lumea, dar vreau să spun că avem o viață foarte efervescentă. Și sunt momente extrem de tensionate, în special sfârșiturile de săptămână și în special zilele de meci. Spre exemplu ieri a avutmeci Andrei la ora 12:00, la ora 19:00 a avut meci Genoa, iar la 20:00 a avu meci Rapid. Slavă cerului că a fost o zi superbă. Cred că merita să câștige și Rapidul, dar nu e rău nici așa. Au jucat foarte bine băieții, atât cât mă pricep eu și cât am tras cu urechea, dar toată lumea a plecat mulțumită de la stadion. Soțul meu a fost mulțumit. În sfârșit a dormit și el liniștit, chiar fericit. Mai ales că Genoa a învins o echipă foarte bună din Italia (n.r. – AS Roma). Cam așa se desfășoară weekendurile la noi”, a declarat Diana Șucu, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

De când nu a mai mers în vacanță familia Șucu

Cum Rapidul nu îi era suficient, începând cu decembrie 2024, Dan Șucu a devenit acționar majoritar și la Genoa. (n.r. – Weekenduri liniștite doar pentru dumneavoastră și domnul Șucu mai aveți de când a intrat în fotbal?) Nu. Vrei să îți spun că de când a intrat în fotbal în ultimii trei ani poți să crezi că noi n-am fost în vacanță? Doar așa am furat câteva zile. Ba a avut Andrei meci, ba pleca în cantonament, ba în februarie trebuia să se pregătească pentru examenele din mai.

Așa s-a întâmplat și cu Dănuț. Fie s-a pregătit pentru facultate și nu am avut timp să plecăm. Dar nici nu am regretat, având în vedere de ce se întâmplă la ora actuală și ce a suscitat atât de multă atenție postarea mea, în care mă întrebam cum să îți pui viața și familia în pericol, plecând în vacanță, ducându-te într-o zonă atât de periculoasă”, a adăugat soția acționarului majoritar de la Rapid.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
