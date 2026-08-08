Cum s-a schimbat viața artistei Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea: ”Mersul la turneele lui înseamnă vacanță”

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Într-un interviu pe care l-a acordat de curând Andreea Bălan a explicat cum s-a schimbat viața ei după nunta cu Victor Cornea. Frumoasa blondină poate fi considerată una dintre cele mai mari susținătoare ale soțului său.

Andreea Bălan, despre viața după cununia cu Victor Cornea

Andreea Bălan (41 ani) și Victor Cornea (32 ani) sunt fericiți, împliniți și au o familie frumoasă de ceva vreme. Formează un cuplu de mai bine de 3 ani, povestea de dragoste având un parcurs firesc și foarte plăcut. Tenismenul are numai cuvinte de laudă pentru celebra cântăreață, care este mai mare cu 9 ani decât el.

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Recent, sportivul i-a luat apărarea după ce s-a vehiculat că i-ar fi sugerat să renunțe la cariera sa. și a pus punctul pe „i” subliniind că nu se pune problema de așa ceva. Mai mult, vedeta de la TVR 1 îl însoțește în toate turneele, indiferent în ce parte a globului se desfășoară aceste competiții.

Artista a ajuns până în Australia pentru a-i fi alături. De când formează un cuplu călătorește mai mult ca niciodată și este recunoscătoare pentru toate oportunitățile pe care le întâlnește la fiecare pas. A avut chiar , numindu-l pe jucătorul sârb „cel mai mare din toate timpurile”.

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Totul se învârte în jurul soțului ei și a turneelor acestuia. Prin urmare, are parte de mai multe vacanțe împreună cu Victor Cornea, dar și cu fiicele sale, Ella și Clara. Micuțele i-au făcut deja planurile pentru această vară, dorindu-și foarte multe lucruri. Ele vor atât la mare, cât și la munte, adorând să fie cu mama lor și la concerte.

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„Nu, nu s-a schimbat nimic de când ne-am căsătorit, pentru că totul a venit firesc, la 3 ani de când ne-am cunoscut. Totul s-a întâmplat așa, corect și în timpul potrivit. Eu îl însoțesc pe Victor la turnee pentru că joacă peste tot în lume, așa că pentru mine mersul la turneele lui înseamnă vacanță”, a mărturisit Andreea Bălan, pentru .

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Ce program are Andreea Bălan cu fiicele sale

„Da, se joacă foarte mult și îl iubesc foarte mult pe Victor. Și el, fiind foarte forțos așa, le ridică, le aruncă și lor le place foarte mult. Toți copiii vor asta. Ba da, și-au făcut listă, deci clar vor la mare, la soare, la piscine și au făcut o listă și cu mersul în parc și cu bicicletele.

Mi-au prezentat-o înainte să se termine școala și trebuie să respect acea listă. Dar nu se exagerează, pentru că ele sunt fetițe foarte cerebrale și cer ceea ce se poate oferi. Copiii nu greșesc mai niciodată din intenție rea. E pur și simplu din neatenție și nu vor niciodată să-și supere părinții.

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Copiii își iubesc foarte mult părinții. Și copiii vor să ne facă pe plac. Așa că dacă fac o greșeală, nu o fac din răutate sau… O fac din atenție. Și atunci mă pun în locul lor”, a completat Andreea Bălan, mai arată sursa citată mai sus. Victor Cornea are la rândul său un băiat, care locuiește cu mama sa.

Fiul jucătorului de tenis se numește Luca. A terminat vara aceasta clasa a V-a. Micuțul nu calcă pe urmele figurii paterne, alegând să stea departe de tenisul de câmp. El joacă fotbal, activând la Dinamo. În ceea ce privește relația cu mama băiatului, Irina, sportivul a declarat că ruptura s-a produs pe cale amiabilă.

Cei doi s-au cunoscut când erau foarte tineri. Au avut o frumoasă poveste de dragoste, dar au decis să o ia pe drumuri separate pentru că tenismenul stătea foarte mult în Statele Unite ale Americii. În prezent, se înțeleg foarte bine, jucătorul subliniind că nu a uitat niciodată de îndatoririle sale de părinte. El a devenit tată la doar 22 de ani.