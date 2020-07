Cum s-a schimbat viața cântăreței Sabina Leonte Alb după ce s-a vindecat de cancer: „Explicație logică nici doctorița mea n-a găsit”

Chiar dacă viața a pus-o la grea încercare în ultima vreme, Sabina Leonte Alb a găsit puterea de a trece peste orice obstacol. Asta datorită lui Adonis, băiețelul care a venit pe lume ca o minune, pentru a o ajuta pe îndrăgita interpretă de muzică populară să învingă boala ce o măcina de câțiva ani.

Acum că toată durerea a rămas în urmă, fericita mămică este hotărâtă să-și spună povestea de viață demnă de un film al unuia dintre cei mai buni regizori de la Hollywood, în speranța că astfel îi va ajuta pe cei aflați în suferință să treacă la rândul lor peste acest moment.

Deși un astfel de diagnostic te poate doborî oricât de puternic ai fi, trebuie să încerci din răsputeri să-ți păstrezi calmul și să ai o atitudine pozitivă, susține frumoasa solistă din Ardeal. Deși vestea primită cu 7 ani în urmă a căzut ca un trăsnet, Sabina Leonte Alb nu a renunțat nicio clipă la luptă.

Cu sprijinul celor dragi și un tratament urmat din timp alături de o echipă de medici dedicați, cântăreața a reușit să iasă învingătoare din lupta pentru propria viață. Și nu oricum, pentru că Universul i-a dăruit cel de-al treilea copil tocmai atunci când organismul ei dădea semne de slăbiciune.

La 6 luni după venirea pe lume a băiețelului său, cancerul a dispărut, iar Sabina Leonte are toate motivele să se considere o femeie fericită și împlinită. În ciuda calvarului prin care a trecut, se simte recunoscătoare că are ocazia să-și strângă la piept „minunea vindecătoare”, cum îi place să-l numească pe Adonis.

„Am fost șocată să aflu de sarcină, pentru că nu mă așteptam, nu plănuisem să avem al 3-a copil, nici prin minte nu-mi trecuse. Explicație logică nici doctorița mea n-a găsit, pentru că mi-a explicat clar la începutul sarcinii, că virusul nu dispare în sarcină, pentru că ține de imunitate, iar imunitatea în orice sarcină este foarte scăzută. Așadar Adonis este minunea vindecătoare. Familia mea mi-a fost alături, în special soțul meu, pentru că fetițele erau destul de mici”, a declarat Sabina Leonte Alb.

Și-a schimbat radical stilul de viață după acest moment dificil

„Cumva am decis să mă reinventez, începând de la condiția fizică, la stilurile muzicale. Spun asta pentru că, am început prin a pierde 12 kg în perioada de pandemie, cu un regim alimentar sănătos și sport!

În luna februarie cântăream 73 de kg, eram și după sarcină și după sărbătorile de iarnă, după care cu toții ne alegem cu ceva kilograme în plus, de regulă Am început treptat să am grijă ce mănânc.

Încercam să calculez caloriile alimentelor, să fie mesele mele hipocalorice. Pe lângă asta am început să alerg zilnic, între 3 și 5 km, fie ploaie fie caniculă, alerg zilnic, fără excepție, și în prezent, iar acum am ajuns la greutatea din liceu, 61 de kg. Mai am 2 kg până la greutatea ideală în concepția mea! Dar o iau treptat, pentru că este mai sănătos decât să slăbești brusc!”, a mai spus interpreta din Ardeal.

