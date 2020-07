Cum s-a schimbat viața Eugeniei Șerban după ce a învins cancerul de două ori în același timp! Actrița a revenit pe scenă

Chiar dacă problemele de sănătate s-au ținut scai în ultima perioadă, le-a demonstrat tuturor (dacă mai era nevoie) că este o femeie puternică și curajoasă, iar acum se poate bucura din nou de viață alături de familie și poate reveni pe scenă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu de alta, dar se anunță o vară plină de spectacole în toată țara și se știe că pentru un actor nu există bucurie mai mare ca reîntâlnirea cu publicul. Eugenia Șerban, căci despre ea este vorba, a reușit ceea ce pentru mulți dintre noi poate părea de-a dreptul imposibil.

A învins cancerul de două ori în același timp, iar curajul său și voința de a merge mai departe indiferent de situație i-a lăsat fără cuvinte chiar și pe medicii care au tratat-o. Acum se simte mai bine, se recuperează după momentele cumplite prin care a trecut și urmează un regim alimentar extrem de strict.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viața Eugeniei Șerban s-a schimbat radical după ce a învins cancerul

„Viața își urmează cursul și eu mă refac treptat. Am grijă de mine cum pot mai bine și îmi urmez tratamentele. Am fost chiar și două zile la mare, cu prietenele mele, însă am stat sub umbrelă, pentru că nu am voie și nici nu îmi face bine soarele, dar simțeam nevoia să ies puțin din București.

La jumătatea lunii august vreau să plec la munte puțin, am și niște prieteni care mă așteaptă la Bistrița, doar că până acolo este drumul cam lung! Am început și spectacolele de teatru, la grădină. Luni, pe 27 iulie, joc la Tg. Jiu. Pe 21 august, la Grădina de vară din Herăstrău, joc în piesa < >.

ADVERTISEMENT

Sunt OK! Mă simt bine. Urmez în continuare tratamentele pe care le am de făcut, mi-am pus gene, mi-am făcut părul albastru, acum e simplu să mă spăl pe cap, pentru că este scurt, mănânc foarte multe fructe pentru că e vară, cireșe, pepene roșu, piersici, caise, mere și mă întrețin.

Fac tratamente corporale, nu am celulită, dar fac pentru tonus, pentru fermitatea pielii, pentru a mă menține în formă, radiofrecvență. Am apelat și la botox acolo unde am simțit că este nevoie și îmi doresc foarte tare să intrăm în normalitate, să se redeschidă teatrele. Am început să îmi reiau viața!”, a povestit Eugenia Șerban într-un interviu acordat recent.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a reușit să treacă peste momentele dificile

În decurs de un an, îndrăgita actriță a primit două vești care cu siguranță pe mulți i-ar fi făcut să își piardă speranța. A fost diagnosticată cu cancer ginecologic și la sân, însă a continuat să lupte, convinsă că într-o zi va reuși să treacă peste aceste momente cumplite.

Acum că pericolul a fost depășit, Eugenia Șerban a găsit puterea să povestească pas cu pas întreg calvarul din ultimul an, de la momentul în care a aflat aceste vești crunte și până când a putut răsufla ușurată la gândul că a reușit să învingă boala ce nu de puține ori se dovedește necruțătoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Anul trecut în luna aprilie a început totul. Mergând la controlul ginecologic anual, s-a descoperit că ceva nu este în regulă, și așa au început investigațiile. În luna iunie, s-a confirmat cancerul ginecologic.

Imediat după biopsie, medicul a hotărât să mi se facă de urgență o ecografie de sân, în aceeași zi. A fost una dintre cele mai urâte zile din viața mea, ziua în care am aflat că am și cancer la sân. Așa a început totul.

ADVERTISEMENT

Prima dată am crezut că este o greșeală, am tot sperat să nu fie adevărat și am început toate investigațiile necesare. RMN-uri, CT-uri, PET CT, biopsii, iar cel mai greu a fost să aștept rezultatul biopsiilor.

Prima perioadă m-a dărâmat, aveam mii de întrebări în cap… De ce eu? De ce mie? Și încă nu aveam habar ce va urma. Dar, în această perioadă, am avut alături de mine oameni și prieteni minunați.

ADVERTISEMENT

Tot în acel timp am fost plecată la Timișoara, pentru că era programat de mult spectacolul meu monolog. Acolo, de fapt, am făcut toate RMN-urile și CT-urile, ca să nu se piardă timp.

Când am acceptat? E greu de spus. Am avut nevoie de un timp, eu cu mine. Dar, la începutul lunii august, am ales să merg mai departe. Am să-ți spun că am început cu operațiile și apoi a urmat restul tratamentelor.

La sfârșitul lunii iulie, am participat la Festivalul de la Sighișoara, unde colegii mei mi-au acordat suport emoțional, ridicându-mi moralul ca să pot trece la pasul următor. Acolo, am întâlnit și alți oameni extraordinari pe care nu-i cunoscusem și care mi-au spus că trebuie să am încredere în mine și în forțele mele, că există viață și după, și că totul stă doar în puterea mea și în puterea voinței mele.

Mi-a fost greu să accept atunci, dar cuvintele lor m-au urmărit ceas de ceas în zilele următoare. Mi-au rămas prieteni și în ziua de astăzi cei care atunci au știut să-mi spună vorbele potrivite”, s-a destăinuit îndrăgita actriță.