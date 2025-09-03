Sport

Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mazilu de la plecarea la Brighton și până la revenirea în România: „A fost un șoc pentru mine. Eram prea tânăr”

Ce a reprezentat pentru Adrian Mazilu întreaga sa aventură din străinătate. Dezvăluirile făcute de noul transfer al lui Dinamo.
Mihai Dragomir
03.09.2025 | 22:32
Cum sa schimbat viata lui Adrian Mazilu de la plecarea la Brighton si pana la revenirea in Romania A fost un soc pentru mine Eram prea tanar
Cum a fost pentru Adrian Mazilu perioada petrecută în Anglia. Sursa Foto: Fanatik.

Adrian Mazilu este oficial noul jucător al lui Dinamo. Tânărul fotbalist a fost invitat în cadrul ediției de marți, 9 septembrie, a emisiunii „Fanatik Dinamo”, unde a vorbit despre experiența sa din străinătate și cât de mult l-a influențat.

Adrian Mazilu și cum s-a schimbat viața acestuia. Prin ce a trecut tânărul fotbalist român în perioada petrecută în străinătate

După un titlu câștigat cu Farul Constanța și după niște prestații încântătoare în tricoul „marinarilor”, Adrian Mazilu lua calea Premier League. Fotbalistul fusese transferat de Brighton la finalul anului 2023 și avea să fie astfel prima sa experiență în afara granițelor țării.

Noul „câine” a dezvăluit cum a fost viața pentru el în Anglia și cu ce provocări s-a confruntat în perioada respectivă. Ce l-a șocat, dar și ce l-a făcut să se maturizeze în tot acest timp.

„Încă nu realizasem că am ajuns acolo!”

„După ce am plecat de la Farul a fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am suferit niște accidentări și pot să spun că acest lucru m-a dezvoltat pe toate planurile. M-am dezvoltat ca persoană și am schimbat câteva țări, am prin experiență, deși n-am arătat-o încă. Sunt convins de calitățile mele și simt că am prins experiență din străinătate.

Am spus că mi-am dorit să ajung în Premier League, care mi se pare în continuare cel mai bun campionat din lume. Am vrut să fac acest pas, dar cultura de acolo a fost foarte diferită. Eram un copil, nu realizam. Am fost destul de tânăr, am plecat la o vârstă fragedă. Încă nu realizasem că am ajuns acolo. Parcă a fost alt fotbal.

„Devenise frustrant”

Mare diferența la nivelul pregătirii, intensitatea jucătorilor, concentrarea lor și tot ce făceau pe teren. De facilități nici nu mai discut. Dimineața mergeam la bază la antrenament, de la ora 9, stăteam până la 15-16. Vorbeam cu colegii, încercam să mă adaptez. Contează să intrii cât mai bine într-o echipă, să te cunoști cu cei din jurul tău. După aceea aveam prânzul în bază, sală și tot ce mai făceam. Acasă, când nu era fratele meu, era puțin dificil.

Seara, acasă, deschideam TV-ul, calculatorul, Playstation-ul, vorbeam cu familia pe telefon. Totul era digital. Era diferit când eram singur acolo, față de tot suportul pe care l-am avut acasă. A fost un șoc, cu timpul m-am obișnuit, dar devenise frustrant că nu puteam să ies de fiecare dată să iau o gură de aer. Tot ce făceam, făceam singur. Mai ieșeam prin parc, prin mall, să mă recreez. A doua zi aveam mereu antrenament”, a spus Adrian Mazilu la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mazilu

