Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mutu după ce s-a lăsat de fotbal: „La început mă trezeam să plec la antrenament, iar apoi mă culcam la loc”

Adrian Mutu a făcut dezvăluiri uluitoare la DON MUTU, show care e live pe în fiecare joi, de la ora 13:30. Fostului mare atacant al României i-a fost teribil de greu după ce a pus ghetele în cui.

Cât de greu i-a fost lui Adrian Mutu după ce s-a retras din fotbal

Adrian Mutu (45 de ani) s-a retras din fotbal în 2016, la vârsta de 37 de ani. „Briliantul” a lăsat în spate o carieră impresionantă, printre și 35 la echipa națională a României, acolo unde împarte titlul de golgheter all-time cu nimeni altul decât Gică Hagi.

„(n.r. – Ai fost debusolat o perioadă când te-ai retras?) Nu. Păi ce am stat? Câteva luni. Am stat 3-4 luni acasă în care mi-a plăcut foarte mult că nu aveam program. Mă trezeam când voiam.

În primele săptămâni mă trezeam pe la 8:30-9:00 și voiam să plec. Zic «Stai, mă, că nu mai sunt fotbalist». Și mă puneam la loc să dorm. Sunt învățat tot timpul să mă trezec dimineața pentru că aveam antrenament.

Și când faci o viață, 30 de ani, așa, normal că te lași, dar creierul nu prea realizează și asta se întâmpla. Mă trezeam și îmi venea să plec. Mă duceam până la bucătărie și îmi dădeam seama că nu mai sunt fotbalist, nu trebuie să plec. Mă duceam înapoi în pat și mă culcam la loc.

Nu eram dezamăgit. Din contră, eram bucuros că sunt liber. Eu când am luat decizia de a nu mai juca fotbal mă gândeam de ceva luni. Nu am luat-o așa pe loc”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la DON MUTU.

„Mă durea genunchiul foarte tare”

Ultima echipă a lui Adrian Mutu a fost ASA Tg. Mureș, în sezonul 2015-2016.. Tot acolo,

„Mă gândeam pentru că mă durea genunchiul foarte tare. Asta era o problemă. Din cauza acestei dureri nu mai puteam să evoluez cum eu eram învățat. Cu aceste dureri devenisem un jucător de care nu mi plăcea și nici nu mai eram motivat.

A venit și oportunitatea cu antrenoratul. A fost dat afară Grigoraș și jucătorii m-au vrut pe mine. Am început să antrenez și atunci am zis că nu mai joc. Am reușit să calific echipa în play-off.

S-a terminat play-off-ul cum s-a terminat. S-a terminat și contractul meu cu ASA Tg. Mureș și am zis stop. Am ajuns acasă și apoi am venit director general la Dinamo”, a adăugat fostul mare atacant.

