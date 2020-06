Cum s-a schimbat viața lui Cătălin Botezatu, după ce a fost la un pas de moarte. Mărturii cutremurătoare

Cătălin Botezatu a fost la un pas de moarte, după ce a fost lovit de cancer. În plus, și inima i-a dat ceva bătăi de cap, în trecut, dar s-a operat și este ajutat acum de cele cinci stenturi montate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Designerul nu a fost deloc ocolit de problemele medicale, dar, din fericre, le-a trecut cu bine și se bucură în contimuare de viață. Nu oricum, însă. Este nevoie de multă atenție, precauție și să respecte întocmai indicațiile medicilor.

Să fii lovit de cancer și să-l și învingi, e o luptă grea. Cătălin Botezatu a reușit asta și încearcă să-și ducă traiul cât mai aproape de normalitate, dar cu o atenție sporită față de virusul care a ucis atâtea persoane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum trăiește Cătălin Botezatu, după ce a învins cancerul

Având mai multe probleme de sănătat, designerul este mai vulnerabil în fața virusului SARS COV2 și se ferește cât de mult poate în această perioadă.

„Categoric, făcând parte dintre persoane cu risc crescut, situația m-a făcut să fiu foarte atent. La început am avut acea stare de anxietate, în care dezinfectam totul de mai multe ori.

ADVERTISEMENT

Apoi, în timp, m-am mai potolit, starea de panică a mai trecut, am respectat chestiile stricte, nu am dus totul la extrem. Am fost și sunt foarte responsabil.

Pe toată perioada stării de urgență am respectat indicațiile autorităților, am stat în casă. Te simți vizat și cred că orice om se poate simți astfel pentru că, indiferent cât de sănătos ai fi, poți contacta virusul și îl poți da mai departe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sper ca lupta cu acest virus să se termine cât mai curând”, a spus Cătălin Botezatu pentru click.ro

În ceea ce privește restricțiile, designerul de modă nu are foarte multe. E drept, nu poate să facă sport și are nevoie de atenție sporită la alimentație.

ADVERTISEMENT