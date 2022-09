Cum s-a schimbat viața lui Pepe de când e tată de băiat: “E altceva. E total diferit”

Pepe a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată pentru a treia oară, în urmă cu câteva luni. Cântărețul are un fiu cu actuala parteneră, Yasmine Ody.

Cum s-a schimbat viața lui Pepe de când e tată de băiat

Ionuț Pascu, pe numele real, mai are două fiice, Maria și Rosa Alexandra, din căsnicia cu Raluca Pastramă, de care s-a despărțit în urmă cu aproape doi ani.

Artistul acum trei luni și spune că este total diferit de a avea fete.

În plus, Pepe a fost foarte ocupat începând cu această primăvară, după ce au fost ridicate restricțiile. Cântărețul a avut foarte multe concerte, fiind și prezentator la Te cunosc de undeva, alături de Alina Pușcaș.

Cu toate acestea, chiar dacă are un program foarte încărcat, artistul este mereu acolo pentru familia lui. Faptul că este părinte îl face să fie mai responsabil.

“E bine tată de copii, în primul rând. E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.r să fii tată de băiat sau de fată). (…)

Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios. Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele.

Au venit toate așa, eu am continuat și cu online-ul pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online.”, a declarat Pepe la Xtra Night Show, potrivit .

Își mai dorește Pepe al patrulea copil?

seamănă mai mult cu mama lui, Yasmine Ody, însă artistul spune că are atitudinea lui.

În cadrul aceluiași interviu, Pepe a fost întrebat dacă își dorește să devină părinte și a patra oară.

Cântărețul se mai gândește la acest lucru, mai ales că este încă foarte devreme, dar spune că nu se știe ce se va întâmpla în viitor.

“E blonduț așa, seamănă cu maică-sa mai mult, cu mine la atitudine, e tare. (…) Nu fac diferențe niciodată (n.r între copii).

Acum spun că e prea devreme să mă mai gândesc la un copil, avem nevoie de momentele noastre de cuplu, am fetele mari, am băiat, am tot ce trebuie, dar nu ai de unde să știi.”, a explicat prezentatorul de la Antena 1.